Падение Берлинской стены и Договор "2+4". История объединения Германии

Объединение ГДР и ФРГ состоялось 35 лет назад, 3 октября 1990 года

Редакция сайта ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 35 лет назад, 3 октября 1990 года, состоялось объединение Германской Демократической Республики (ГДР) и Федеративной Республики Германии (ФРГ).

ТАСС подготовил материал об истории этого процесса.

Решение держав-победительниц во Второй мировой войне по германскому вопросу

Вопрос о послевоенном государственном устройстве Германии неоднократно рассматривался еще в годы Второй мировой войны на встречах представителей стран - участниц антигитлеровской коалиции, в том числе на Тегеранской и Ялтинской конференциях 1943 и 1945 годов (встречи лидеров СССР, Великобритании и США Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта). Позиции трех держав были согласованы после капитуляции Германии на Потсдамской конференции в июле - августе 1945 года (участвовали Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль до 25 июля, а затем Клемент Эттли, и Гарри Трумэн). Так, было подтверждено, что территория страны будет разделена на четыре оккупационные зоны, подконтрольные СССР, США, Великобритании и Франции. Берлин, место расположения союзнической администрации, также был поделен на четыре сектора. При этом было решено рассматривать Германию как единое экономическое и политическое целое и под совместным контролем провести ее демилитаризацию и демократизацию.

Создание Западного Берлина, ГДР и ФРГ

На фоне начала холодной войны США, Великобритания и Франция отошли от выполнения решений по германскому вопросу. В 1948 году в секторах Берлина, занятых американскими, британскими и французскими войсками, была образована самостоятельная политическая единица, имеющая особый международный статус, - Западный Берлин. В 1949 году в зонах ответственности США, Великобритании и Франции была создана ФРГ (23 мая) со столицей в Бонне, а в зоне СССР - ГДР (7 октября), ее столицей стала восточная часть Берлина. В 1952 году США, Великобритания и Франция заключили с ФРГ Боннский договор, восстановивший ее суверенитет и отменивший оккупационный режим. Президиум Верховного Совета СССР в 1955 году издал указ "О прекращении состояния войны между СССР и Германией" (официальных мирных договоров с Германией подписано не было).

В ФРГ, где в 1949 году к власти пришел Христианско-демократический союз (ХДС) с канцлером Конрадом Аденауэром (до 1963 года), был провозглашен курс на "духовное возрождение немецкой нации" и воссоединение Германии. При этом страна заявляла о своем праве представлять весь немецкий народ на международной арене. В 1955 году была принята так называемая доктрина Хальштейна (инициатор - государственный секретарь МИД Вальтер Хальштейн). Согласно документу, признание каким-либо государством ГДР рассматривалось как недружественный акт по отношению к ФРГ (исключение делалось для СССР как державы-победительницы). Потепление в отношениях между ФРГ и ГДР началось лишь после прихода к власти в 1969 году канцлера Вилли Брандта от Социал-демократической партии Германии.

В ГДР политическая линия была нацелена на "воссоединение Германии как миролюбивого, демократического и независимого государства". Один из самых известных проектов объединения был выдвинут в 1958 году руководителем ГДР Вальтером Ульбрихтом (1950-1971). Он предполагал создание конфедерации двух государств и, по оценке политологов, не получил развития, в частности из-за отрицания возможности диалога с ХДС. В начале 1960-х годов увеличился поток перебежчиков из ГДР на Запад (к 1961 году страну покинули 2,7 млн человек при численности населения около 17 млн). В этих условиях в августе 1961 года Совет министров ГДР принял постановление о возведении стены на границе с Западным Берлином, которая стала символом раскола не только Германии, но и всей Европы.

Предпосылки для объединения двух немецких государств возникли в конце 1980-х годов, когда избранный в 1985 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев стал проводить политику "нового политического мышления", подразумевавшую отказ от конфронтации со странами капиталистического лагеря, и начался период сближения СССР и Запада.

Ситуация в ГДР, внутригерманские переговоры, объединение

18 октября 1989 года под давлением массового движения протеста, проходившего на фоне социально-экономического и политического кризиса, вышел в отставку лидер ГДР Эрих Хонеккер, занимавший в течение 18 лет высшие государственные и партийные должности. 9 ноября того же года пала Берлинская стена, был открыт свободный переход через все КПП (по разным оценкам, ранее при попытках преодолеть ее погибли от 140 до 600 человек). 28 ноября канцлер ФРГ Гельмут Коль (1982-1998), выступая в Бундестаге (парламент), представил программу постепенного объединения Германии, которая содержала 10 пунктов (Zehn-Punkte-Programm) и предусматривала в том числе слияние экономических структур двух стран.

В марте 1990 года в ходе парламентских выборов в ГДР победу одержал блок "Союз за Германию" (Христианско-демократический союз ГДР, Немецкий социальный союз, движение "Демократический прорыв"), выступавший за скорейшее объединение двух государств. Новое правительство начало переговоры с ФРГ о слиянии экономических систем. Уже 18 мая стороны подписали Договор о создании валютного, экономического и социального союза (вступил в силу 1 июля 1990 года, тогда же марка ФРГ стала денежной единицей и на территории ГДР).

23 августа 1990 года парламент ГДР на чрезвычайном заседании одобрил присоединение ГДР к ФРГ, и 31 августа был подписан Договор об объединении Германии, в котором была определена дата - 3 октября. Согласно документу, воссоединение было осуществлено в соответствии со ст. 23 конституции ФРГ, которая гласила, что Основной закон должен вступить в силу "в остальных частях Германии после их присоединения". Договор также предусматривал распространение правовых норм ФРГ на присоединяемые территории, преобразование Берлина в столицу Германии и самостоятельную землю (единица территориального деления), а также переход имущества и долгов ГДР к ФРГ. Договор вступил в силу 29 сентября 1990 года.

3 октября в Германии отмечается как национальный праздник - День германского единства.

Переговоры в формате "2+4"

Вопросы международно-правового положения объединенной Германии не могли быть урегулированы без участия четырех держав-победительниц во Второй мировой войне. В феврале 1990 года в Оттаве на конференции, посвященной разработке Договора по открытому небу (участвовали делегации стран Варшавского Договора и НАТО), было принято решение об организации переговоров по объединению Германии в формате "2+4": ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Великобритания и Франция.

Первый раунд начался 5 мая 1990 года в Бонне. Всего состоялось четыре раунда (22 июня в Берлине, 17 июля в Париже, 12 сентября в Москве). Рассматривались вопросы, касающиеся государственной границы объединенной Германии, численности ее вооруженных сил, а также ее участия во внешних военных и политических блоках. Последний пункт вызвал основные разногласия. Западные державы настаивали на вступлении объединенной Германии в НАТО (Западная Германия вступила в блок еще в 1955 году), а СССР выступал за придание стране статуса нейтрального государства. Решение проблемы обсуждалось на встречах руководителей США и ФРГ с президентом СССР Михаилом Горбачевым, а также 16 июля 1990 года в ходе переговоров советского руководителя с канцлером Гельмутом Колем в Архызе. Тогда лидеры обеих стран договорились, что объединенная Германия будет самостоятельно решать, к каким союзам и блокам принадлежать (после объединения в НАТО вошла территория бывшей ГДР).

12 сентября 1990 года в Москве был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, вошедший в историю как Договор "2+4" (вступил в силу 15 марта 1991 года). Согласно ст. 7 документа, аннулировались права и обязанности СССР, Великобритании, США и Франции по отношению к Берлину и Германии в целом, что означало восстановление полного суверенитета Германии. Западный Берлин прекратил существование. Документ установил незыблемость границ Германии, ввел запрет на производство и владение ФРГ оружием массового уничтожения и зафиксировал обязательство Германии, что с ее земли будет "исходить только мир".

Положение в "новых" землях

В 1990 году, после объединения Германии, основной задачей правительства стало создание условий для развития в "новых", восточногерманских, землях (Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия) рыночной экономики (всего в объединенной Германии 16 земель). Для финансирования этого национального проекта, который получил название "Подъем на Востоке" (Aufbau Ost), в 1991 году для всех граждан Германии был введен налог солидарности (Solidaritatszuschlag; ограниченно действует по сей день). Также федеральное и земельные правительства заключили так называемый Пакт солидарности (Solidarpakt). В рамках первого пакта, действовавшего в 1995-2004 годах, "новые" земли получили примерно €95 млрд, в рамках второго (2005-2019) - €156 млрд. В общей сложности, согласно различным исследованиям, в восточные земли было вложено более €2 трлн, примерно 65% из них было направлено на социальные нужды, в том числе на повышение пенсий в бывшей ГДР.

Несмотря на достигнутые результаты, разница в уровнях развития и элементы отчужденности между двумя частями Германии остаются до сих пор (некоторые исследователи отмечают сохранение морально-психологической разделенности). Немецкие власти признают, что германское единение спустя более 30 лет "не завершено". Согласно данным Федерального статистического ведомства (Destatis), в 2024 году средний месячный заработок штатных сотрудников в западных землях составлял €4,8 тыс., а в восточных - €3,9 тыс. (в год €57,7 тыс. и €47,7 тыс. соответственно). Разница наблюдается и в показателе ВВП на душу населения: в 2024 году по всей Германии он составлял €50,8 тыс., самый высокий был в Гамбурге (€84,5 тыс.), тогда как самые низкие - в Саксонии-Анхальт (€36,5 тыс.), Тюрингии (€36,9 тыс.), в Мекленбурге - Передней Померании (€37,6 тыс.). По результатам опроса, проведенного в 2023 году социологической службой Forsa, 60% респондентов заявили, что Восточная и Западная Германия все больше отдаляются друг от друга. Отсутствие единства особенно остро ощущают жители Восточной Германии (75%). В этой части страны распространен термин "остальгия" (нем. ostalgie, от osten - "восток"), обозначающий ностальгию по временам ГДР.