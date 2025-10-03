Всероссийский конкурс "Учитель года России"

Церемония награждения победителя и призеров Всероссийского конкурса "Учитель года России" пройдет 3 октября

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 октября 2025 года в Москве пройдет церемония награждения победителя и призеров Всероссийского конкурса "Учитель года России".

ТАСС подготовил материал о конкурсе, который проводится ежегодно среди педагогических работников общеобразовательных организаций (средние школы, лицеи, гимназии) с целью выявления и поощрения талантливых педагогов, распространения их опыта, повышения престижа учительского труда.

История конкурса

Идея проведения конкурса среди школьных педагогов возникла в СССР в 1989 году по инициативе "Учительской газеты". Это предложение было озвучено на учредительном съезде Творческого союза учителей СССР, который прошел 17-21 мая в года Сочи. В июне редакция газеты предложила читателям обсудить эту идею. 30 декабря 1989 года в "Учительской газете" было опубликовано положение о Всесоюзном конкурсе "Учитель года СССР". А в начале следующего года издание опубликовало приказ первого заместителя председателя Госкомитета СССР по народному образованию Владимира Шадрикова, в котором органам народного образования поручалось "принять активное участие" в конкурсе.

Первый конкурс состоялся в 1990 году, в нем участвовали 99 педагогов. 6 июня 1990 года "Учителем года СССР" был объявлен Александр Сутормин, преподаватель русского языка и литературы из сельской школы Тульской области. Во втором всесоюзном конкурсе в июне 1991 года победил Валерий Гербутов, учитель физики из Минска (Белоруссия).

После распада Советского Союза, с 1992 года конкурс стал проводиться в РФ и получил статус всероссийского. В 1993 году финал "Учителя года России" был перенесен с июня на осень.

Организатор, оргкомитет

В 2025 году введен единый порядок проведения Всероссийского конкурса "Учитель года России" и всероссийских профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Первый учитель", организуемых Министерством просвещения РФ (Минпросвещения России).

Минпросвещения России проводит конкурсы совместно с Профессиональным союзом работников народного образования и науки РФ. Единый Оргкомитет конкурсов возглавляет министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Оператором заключительного этапа "Учителя года России" является Центр просветительских инициатив Минпросвещения России. Председатель Большого жюри конкурса - Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Правила конкурса

Правила конкурса неоднократно менялись. В настоящее время в нем могут принимать участие учителя со стажем педагогической работы не менее трех лет.

Конкурс "Учитель года России" состоит из двух этапов - отборочного (регионального) и заключительного. Сначала участники соревнуются на региональном уровне. На заключительный этап делегируются лучшие педагоги из российских регионов - по одному от каждого субъекта. В 2022-2024 годах к ним также добавлялся участник от Министерства иностранных дел РФ - победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России". В ходе состязаний участники должны продемонстрировать различные профессиональные навыки: провести урок по преподаваемой дисциплине, мастер-класс и т. д. Порядок и программа заключительного этапа утверждаются ежегодно.

В 2025 году заключительный (финальный) этап "Учителя года России" включает в себя два очных тура. Место проведения первого тура - территория региона, представитель которого победил в предыдущем году (в 2024 году победителем был учитель из Санкт-Петербурга), второго тура - Московская область и Москва.

По утвержденным правилам в первом туре конкурсанты участвуют в двух испытаниях - "Урок" и "Педагогическое интервью" (открытая беседа с членами жюри в формате "вопрос - ответ" на актуальные темы образования). По его итогам определяются лауреаты конкурса - 20 участников, набравших наибольшее количество баллов.

Второй тур "Учителя года России" включает в себя три конкурсных испытания: "Мастер-класс", "Блицтурнир" и "Образовательный форсаж" (презентация лауреатом самостоятельно выработанного проектного решения для совершенствования системы образования). По его итогам определяется один победитель и шесть призеров конкурса. Шесть конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по сумме результатов первого и второго туров и занявших в рейтинговом списке со второго по седьмое места, объявляются призерами конкурса, а конкурсант, занявший первое место, становится победителем.

Все конкурсные испытания транслируются в официальной группе "Учителя года России" во "ВКонтакте".

Символика

Официальной эмблемой "Учителя года России" является образ пеликана, распростершего крылья над своими птенцами. Приз конкурса представляет собой статуэтку пеликана из хрусталя (изготовитель - Дятьковский хрустальный завод, Брянская обл.).

Конкурс имеет свой гимн. Песню "Школьным учителям" на слова Роберта Рождественского написал преподаватель музыки Артур Заруба, победитель "Учителя года России - 1992". Девиз "Учителя года России" - "Учить и учиться".

Объявление победителя, награждение участников конкурса

Победитель и призеры "Учителя года России" обычно объявляются на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая приурочена к празднованию Дня учителя (5 октября). Эта церемония может проходить как в сам праздник, так и в другие дни начала октября. Дата объявления победителя каждый год утверждается Оргкомитетом.

Победителю конкурса вручается большой "Хрустальный пеликан" и 1 млн руб., призерам - малая статуэтка и 500 тыс. руб. (такие размеры денежных вознаграждений утверждены с 2023 года). Все участники заключительного этапа награждаются отличительным знаком с символикой конкурса, получат соответствующие дипломы.

Участие в телешоу, работа советниками

С целью широкого информационного освещения конкурса лауреаты, призеры и победитель "Учителя года России" приглашаются к участию в телевизионных программах и шоу, которые транслируются на общероссийском телеканале и в интернете. В их число входит проект о лучших учителях "Классная тема!" (телевизионное шоу создано в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения РФ и телеканалом "Россия-1" при информационной поддержке компании VK).

Победитель и призеры конкурса привлекаются к работе в качестве советников (на общественных началах) министра просвещения РФ, а лауреаты и участники заключительного этапа - как советники (также на общественных началах) руководителей региональных органов исполнительной власти в области образования.

Лауреаты конкурса

Всего за всю историю (1990-2024) конкурса "Учитель года" (включая всесоюзные и всероссийские соревнования) победителями стали 37 человек, в том числе 29 мужчин и 8 женщин. В 2007, 2010 и 2012 годах было по два победителя (правила допускали это). Чаще всего в конкурсе побеждали представители Москвы (пять раз), Санкт-Петербурга (также пять раз) и Московской области (четыре раза). Среди победителей "Учителя года" больше всего преподавателей русского языка и литературы (10 человек), математики (6), истории и обществознания (5). Сельские педагоги удостаивались награды четыре раза - в 1990, 1992, 2011, 2013 годах.

В сентябре 2021 года участники, лауреаты, победители конкурса решили объединиться и учредить общероссийскую общественную организацию лидеров образования "Учитель года" (официально зарегистрирована 4 марта 2022 года). Штаб-квартира организации находится в Самаре, ее отделения действуют во всех федеральных округах РФ - на территориях более половины регионов страны.

"Учитель года России - 2024"

Участниками заключительного этапа "Учителя года России - 2024" были 90 конкурсантов: педагоги из всех 89 регионов страны (включая новые субъекты - Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области) и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России". Этап стартовал 21 сентября. Площадкой для проведения первого тура финала стал Саратов, откуда родом был победитель 2023 года Олег Янковский, преподаватель русского языка и литературы школы МИД России при посольстве РФ в Тегеране (Иран). 29 сентября в Саратове жюри конкурса объявило имена 20 лауреатов, которые в рамках второго тура состязались уже в Подмосковье.

3 октября Путин в режиме видеоконференции провел встречу с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования, в том числе "Учителя года России - 2024", и телешоу "Классная тема!".

5 октября 2024 года в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в Москве были объявлены имена победителя и призеров конкурса. "Учителем года России - 2024" стал Леонид Дедюха, преподаватель физики Академической гимназии №56 им. М. Б. Пильдес из Санкт-Петербурга. В число призеров вошли учителя из Адыгеи, Чечни, Белгородской, Свердловской, Томской и Челябинской областей. В тот же день в ГКД прошла торжественная церемония награждения и праздничный концерт, посвященный Дню учителя.

"Учитель года России - 2025"

В 2025 году конкурс проводится в 36-й раз. Старт заключительному этапу "Учителя года России - 2025" был дан 20 сентября в Санкт-Петербурге. За звание лауреатов в двух конкурсных испытаниях первого тура боролись 89 победителей регионального отбора, представители всех субъектов РФ. 27 сентября по итогам состязаний были названы имена 20 лауреатов, среди них 11 мужчин и 9 женщин.

С 29 сентября в рамках второго тура состязания проходили в Подмосковье на площадке Областной гимназии им. Е. М. Примакова (дер. Раздоры, Одинцовский городской округ).

3 октября 2025 года в Национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной в Москве пройдет церемония награждения победителей и призеров "Учителя года России - 2025" и трех других конкурсов ("Первый учитель", "Воспитатель года России", "Директор года России") Минпросвещения России. Завершится мероприятие торжественным концертом в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню учителя.

Официальный сайт конкурса "Учитель года России" - https://teacherofrussia.ru.