Критика от Хрущева и приз Венецианского фестиваля. Главные работы Марлена Хуциева

Со дня рождения народного артиста СССР 4 октября 2025 года исполнилось 100 лет

Марлен Хуциев © Дмитрий Серебряков/ ТАСС

4 октября 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР режиссера Марлена Хуциева.

Происхождение и образование

Марлен Мартынович Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (Грузинская ССР в составе Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики; ныне Тбилиси, Грузия). Школьные годы провел в Москве. После того, как его отец был репрессирован в 1937 году, вернулся в родной город. По окончании школы пытался поступить в Тбилисскую академию художеств, но не прошел конкурс. В 1944 году работал ассистентом художника комбинированных съемок на Тбилисской киностудии.

В 1945 году Марлен Хуциев поступил в Москве во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Окончил его режиссерский факультет в 1950 году. Выпускник мастерской заслуженного деятеля искусств РСФСР Игоря Савченко. Дипломная работа - короткометражный фильм "Градостроители" (совместно с Феликсом Миронером).

Творческая деятельность

Марлен Хуциев работал ассистентом по дубляжу, вторым режиссером, затем режиссером на Одесской киностудии (1953-1958) и Киностудии им. М. Горького (1959-1965). С 1965 года являлся режиссером киностудии "Мосфильм".

В 1956 году вышел первый полнометражный фильм режиссера - "Весна на Заречной улице". Хуциев снял картину в соавторстве с Феликсом Миронером. "Весна на Заречной улице" получила популярность в СССР, в прокате ее посмотрели более 30 млн зрителей. В 1959 году состоялась премьера первого самостоятельного фильма режиссера - мелодрамы "Два Федора".

Для своей следующей картины - "Застава Ильича" - Марлен Хуциев написал сценарий совместно с Геннадием Шпаликовым. В 1963 году на встрече с деятелями искусства первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с резкой критикой фильма. Режиссер был вынужден внести в картину значительные поправки, в результате она вышла только в 1965 году под измененным названием - "Мне двадцать лет". Фильм стал одним из символов "оттепели". Первоначальная версия под оригинальным названием была впервые показана в 1988 году в московском Доме кино.

Впоследствии Марлен Хуциев снял еще четыре художественных фильма: "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Послесловие" (1983), "Бесконечность" (1991), а также три документальных: "Алый парус Парижа" (1971), "И все-таки я верю..." (фильм Михаила Ромма, завершенный после его смерти Хуциевым, Элемом Климовым и Германом Лавровым; 1974) и "Люди 1941 года" (2001). Для большинства своих фильмов режиссер также написал сценарии.

С 2007 году он работал над художественным фильмом "Невечерняя" о встрече писателей Антона Чехова и Льва Толстого (остался незаконченным). Работу над ним завершает режиссер Али Хамраев.

В качестве актера Марлен Хуциев исполнил эпизодические роли в фильмах "Интервенция" (1968, режиссер Геннадий Полока), "Гори, гори моя звезда" (1969, Александр Митта), "В день праздника" (1978, Петр Тодоровский), "Карл Маркс. Молодые годы" (1980, Лев Кулиджанов).

Марлен Хуциев также выступал как театральный режиссер. В 1967 году в Московском театре "Современник" он поставил спектакль "Случай в Виши" по пьесе Артура Миллера.

Преподавательская деятельность

С 1978 по 2011 годы Марлен Хуциев преподавал во ВГИКе, в 1987-2009 годы заведовал кафедрой игрового кино. Профессор (1990).

Административная деятельность

В 1965-1986 годы Марлен Хуциев являлся секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

С 1968 по 1971 год - художественный руководитель творческого объединения "Экран" Центрального телевидения.

Марлен Хуциев входил в состав правления Союза кинематографистов РФ, возглавлял гильдию режиссеров. Являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств.

Был президентом Международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер" (1995-2019).

Смерть

Марлен Хуциев скончался 19 марта 2019 года в Москве на 94-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). Народный артист СССР (1986).

Марлен Хуциев был награжден орденами "Знак Почета" (1975), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2006, 2000, 1996), Почета (2010), Дружбы (2016).

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1993 года.

Работы Хуциева были отмечены наградами различных киносмотров. В 1965 году на Венецианском кинофестивале фильм "Застава Ильича" (демонстрировался под названием "Мне двадцать лет") получил специальный приз жюри за режиссуру. В 1970 году драма "Был месяц май" была отмечена премией за режиссуру на фестивале "Злата Прага" в Праге, в 1992 году кинокартина "Бесконечность" - призом Альфреда Бауэра и призом экуменического жюри Берлинского кинофестиваля.

Марлен Хуциев также был удостоен ряда кинематографических премий, среди которых специальный приз президента РФ на фестивале "Кинотавр" (1999), "Лавровая ветвь" ("За вклад в кинолетопись", 2002), "Ника" (в почетной номинации "Честь и достоинство", 2005), "Золотой леопард" Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария; почетная номинация "За вклад в киноискусство", 2015).

Почетный член Российской академии художеств.

Семья

Был женат на Ирине Соловьевой (1927-2019, киноредактор). Сын - Игорь (родился в 1952 году, режиссер и сценарист).

Фильмы и книга о Марлене Хуциеве

Жизни и творчеству кинематографиста посвящены документальные фильмы "Хуциев" (2015, режиссер Петр Шепотинник), "Упрямец Хуциев" (2015, Андрей Осипов), "Киноязык эпохи. Марлен Хуциев" (2023, Андрей Истратов), "Марлен Хуциев. Монтаж времени" (2023, Григорий Катаев), "Марлен Хуциев. Айда в кино!" (2025, Игорь Холодков) и "Нет объяснения у чуда..." (2025, Лиана Микава), а также сборник воспоминаний его друзей и коллег "Марлен" (2024, составитель Андрей Хржановский).