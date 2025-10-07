Сертификат на трактор, улица и тигрица Маша. Что дарили Путину на дни рождения

Президенту РФ 7 октября исполняется 73 года

Президент РФ Владимир Путин и щенок породы алабай по кличке Верный © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2025 года исполняется 73 года президенту РФ Владимиру Путину. В 2024 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил на день рождения главе российского государства красивую вазу, а премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь - две статуэтки драконов, считающихся в Азии символами верховной власти.

ТАСС подготовил материал о подарках, которые в разные годы российский лидер получал на свой день рождения.

2000 год

Свой первый день рождения в президентской должности (48 лет) Владимир Путин отметил в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга. Во время праздничного обеда в одном из ресторанов города художница Зинаида Сотина подарила главе государства свою картину "Даная". Это полотно понравилось Владимиру Путину еще в 1994 году при посещении персональной выставки Сотиной во Франкфурте-на-Майне, куда он приехал в составе делегации, сопровождавшей петербургского мэра Анатолия Собчака.

2002 год

50-летие Владимира Путина совпало с проведением в Кишиневе встречи лидеров стран СНГ. Президент Молдавии Владимир Воронин вручил главе российского государства сувенирного хрустального крокодила, пояснив, что "крокодил - единственное животное, которое не сдает назад".

2007 год

6 октября 2007 года президент Молдавии Владимир Воронин, прибывший на саммит СНГ в Душанбе, рассказал журналистам, что привез Владимиру Путину на его день рождения "огромную бутылку шампанского", произведенного в Молдавии. Аналогичный подарок лидер Молдавии преподнес президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

2008 год

Владимир Путин, который занимал тогда пост премьер-министра, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка (имя дарителя не разглашалось). Об этом стало известно 10 октября, когда премьер показал свой подарок журналистам на встрече в Ново-Огареве. Тигрица, названная Машей, была затем передана в геленджикский сафари-парк.

Уссурийская тигрица Маша в геленджикском "Сафари-парке", 2009 год © Евгений Левченко/ ТАСС

2009 год

В свой день рождения председатель правительства РФ Владимир Путин встретился с писателями Андреем Битовым, Алексеем Варламовым, Алексеем Ивановым, Александром Кабаковым, Сергеем Лукьяненко, Юрием Поляковым, Валентином Распутиным, Татьяной Устиновой, публицистом Александром Архангельским и поэтессой Олесей Николаевой. Участники встречи подарили имениннику свои книги с дарственными надписями. В частности, Юрий Поляков преподнес Владимиру Путину две книги, одна из которых называется "Россия в откате", с надписью "От неравнодушного автора с тревогой и надеждой". Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко пожелал премьер-министру "ощущений правильности" того, что он делает, а прозаик Андрей Битов подарил книгу под названием "Битва" с надписью "От рядового командиру, за которого я буду стоять до конца". От всех писателей было подарено прижизненное издание собрания сочинений Чехова в 17 томах.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с писателями, 7 октября 2009 года © Станислав Красильников/ ТАСС

2012 год

На свое 60-летие Владимир Путин получил в подарок от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева антикварное издание 1910 года - книгу Александра Бенуа о Царском Селе.

2013 год

7 октября президент РФ находился на острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Во время общей встречи глав государств Путина попросили пройти в отдельную комнату, где участники саммита во главе с лидером Китая Си Цзиньпином спели Happy Birthday to You под гитарный аккомпанемент хозяина саммита, президента Индонезии Сусило Бамбанго Юдойоно. Позднее, в ходе двусторонних встреч, премьер Японии Синдзо Абэ подарил Путину саке, а председатель КНР Си Цзиньпин - торт.

2017 год

7 октября в Сочи состоялась встреча российского президента с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Итальянский политик подарил главе российского государства пододеяльник с ручной вышивкой. На изделии изображены Путин и Берлускони, пожимающие друг другу руки, на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

11 октября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе двусторонней встречи в Сочи поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения и преподнес ему в подарок щенка алабая по кличке Верный.

2018 год

9 октября во время посещения Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым сельхозпредприятия "Рассвет" работники хозяйства поздравили главу государства с прошедшим днем рождения и подарили ему яблоки и саженцы яблонь.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин, 2018 год © Михаил Метцель/ ТАСС

2019 год

7 октября мэр Цхинвала Алан Кочиев сообщил, что в день рождения российского президента улица Московская в столице Южной Осетии была переименована в честь Владимира Путина. По словам Кочиева, так Южная Осетия поздравила главу российского государства.

10 октября на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде российские боксеры подарили президенту РФ боксерскую перчатку, инкрустированную бриллиантами.

Президент Молдавии Игорь Додон вручил Владимиру Путину несколько бочек с вином, которое изготовил лично.

2022 год

В день своего 70-летия Владимир Путин принял лидеров стран СНГ на неформальном саммите организации, который состоялся в Константиновском дворце в Стрельне. Белорусский президент Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину сертификат на трактор BELARUS. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез арбузы, дыни и фрукты, которые собрали в форме пирамид, а также выложили в виде ковров на территории дворца. Впоследствии они были переданы в детские дома Санкт-Петербурга.