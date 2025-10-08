Спустя 25 лет после первой рабочей поездки. Главное о 13-м визите Путина в Таджикистан

Президент России вновь посетит республику с государственным визитом 8-10 октября

ТАСС-ДОСЬЕ. 8-10 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин посетит Республику Таджикистан с государственным визитом, а также примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ. В последний раз Владимир Путин был Душанбе с рабочим визитом летом 2022 года.

Статистика визитов

Всего со времени установления дипломатических отношений 8 апреля 1992 года президенты России посещали Таджикистан с официальными и рабочими визитами 15 раз: Владимир Путин (2000-2008, 2012 - настоящее время) - 12 раз, Дмитрий Медведев (2008-2012) - трижды, первый президент РФ Борис Ельцин в Таджикистане с визитом не был. Кроме того, Владимир Путин в 1999 и 2010 годах приезжал в республику в должности премьер-министра РФ.

Хронология визитов

5 июля 2000 года президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Душанбе. В столице Таджикистана он встретился с председателем КНР Цзянь Цзэминем, затем - с командованием 201-й российской дивизии. После этого российский президент принял участие в саммите стран "Шанхайской пятерки" (с 2001 года - Шанхайская организация сотрудничества, ШОС). По окончании саммита провел двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, на которой стороны обсудили вопросы экономического и военно-технического сотрудничества.

22 октября 2001 года Владимир Путин находился с рабочим визитом в Таджикистане. На встрече с Эмомали Рахмоном обсуждалась организация гуманитарных коридоров, проложенных для оказания помощи населению Афганистана через территорию Таджикистана. Затем Владимир Путин принял участие в трехсторонних переговорах с президентом Таджикистана и президентом Афганистана Бурхануддином Раббани. Стороны подписали совместное заявление, направленное на стабилизацию военно-политической ситуации в Афганистане. В документе говорится о необходимости безоговорочного выполнения требований антитеррористической коалиции (7 октября 2001 года США совместно с Великобританией начали в Афганистане военную операцию "Несокрушимая свобода" против талибов), разоружения экстремистских группировок на территории, подконтрольной талибам. Участники встречи также отметили, что в Афганистане следует создать коалиционное правительство, в которое войдут представители всех этнических групп и политических структур, кроме движения "Талибан" (было запрещено в РФ в 2003-2025 годах).

26-28 апреля 2003 года лидер России посетил Душанбе с рабочим визитом. 26 апреля на переговорах с президентом республики Эмомали Рахмоном обсудил вопросы в сфере гидроэнергетики, трудовой миграции, военного сотрудничества, борьбы с распространением наркотиков. 27 апреля Владимир Путин принял участие в заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС. Посетил 201-ю российскую мотострелковую дивизию, дислоцированную в Таджикистане. На совещании с командованием дивизии российский президент сообщил, что в ходе переговоров с Эмомали Рахмоном была достигнута договоренность усилить совместную работу с целью "формирования здесь российской военной базы". 28 апреля глава российского государства принял участие в работе саммита ОДКБ.

16-18 октября 2004 года президент России Владимир Путин находился в Таджикистане с первым официальным визитом. По итогам переговоров лидеры двух стран обменялись грамотами о ратификации Договора о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана от 16 апреля 1999 года. Были подписаны также соглашения о порядке использования таджикской стороной движимого имущества, переданного во временное пользование российской военной базе, о сотрудничестве по пограничным вопросам, о порядке передачи под охрану Республики Таджикистан участка ее государственной границы с Афганистаном, охраняемого российскими пограничными войсками. Министры обороны двух стран заключили соглашение о передаче в собственность России оптико-электронного узла "Нурек" системы контроля космического пространства в счет погашения задолженности Таджикистана перед Россией, которая составляла более $240 млн (объект возводился в 1970-1990 годах, принят на опытное дежурство в 1999 году). 17 октября Владимир Путин и Эмомали Рахмон присутствовали на церемонии открытия 201-й российской военной базы, созданной на основе дислоцированной в Таджикистане 201-й российской мотострелковой дивизии. 18 октября глава российского государства принял участие в работе саммита организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" (ЦАС), объединяющей Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. В ходе саммита был подписан протокол о присоединении России к ЦАС.

5-7 октября 2007 года российский президент находился в Душанбе, где принял участие в саммитах СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ. Владимир Путин также провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Молдавии Владимиром Ворониным.

4-5 октября 2012 года Владимир Путин совершил официальный визит в столицу Таджикистана. 5 октября президенты двух стран обсудили сотрудничество в политической, военной, экономической, энергетической, гуманитарной сферах. В присутствии Владимира Путина и Эмомали Рахмона было подписано соглашение о статусе 201-й российской военной базы и продлении срока ее пребывания на территории Таджикистана до 2042 года. Кроме того, стороны приняли ряд документов, направленных на развитие сотрудничества в военной области, противодействие незаконному обороту наркотиков, взаимодействие в энергетической сфере и миграционной политике. Затем Владимир Путин и Эмомали Рахмон посетили 201-ю российскую военную базу, президент РФ вручил воинской части орден Жукова. 5 октября Владимир Путин принял участие в официальном обеде по случаю 60-летия Эмомали Рахмона, во время которого подарил президенту Таджикистана российскую снайперскую винтовку и копию его учетной карточки матроса ВМФ СССР.

11-12 сентября 2014 года в Душанбе президент РФ Владимир Путин принял участие в работе саммита стран Шанхайской организации сотрудничества. 11 сентября на полях саммита ШОС провел краткую встречу с президентом Таджикистана, а также с лидерами Китая, Монголии и Узбекистана, 12 сентября - с главами Казахстана и Ирана.

14-15 сентября 2015 года Владимир Путин совершил рабочую поездку в Душанбе. 14 октября лидер российского государства принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, во время которой главы государств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

27-28 февраля 2017 года президент РФ посетил Таджикистан с официальным визитом, который был приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между странами. На переговорах с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном обсуждались перспективы торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран. Владимир Путин заявил, что Россия и Таджикистан договорились об использовании возможностей расположенной в республике 201-й российской военной базы для защиты таджикско-афганской границы, а также дал поручение проработать вопрос о начале строительства в Таджикистане сети школ с преподаванием на русском языке. По итогам переговоров были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, военной фельдъегерско-почтовой связи, а также в области использования атомной энергии в мирных целях. Соглашение о сотрудничестве заключили Министерство труда и социальной защиты РФ и Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана. В ходе визита глава российского государства наградил орденом Александра Невского Эмомали Рахмона, орден Дружбы был вручен министру иностранных дел республики Сироджиддину Аслову. Во второй день визита Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели совместный телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

27-28 сентября 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визитом Душанбе, где принял участие в Совете глав государств СНГ. На полях саммита 28 сентября российский лидер провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, на которой рассматривались вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетики, горно-металлургической промышленности. Кроме того, лидеры двух стран обсудили возможность увеличения экспорта сельхозпродукции из Таджикистана и реализацию механизма финансирования работ по созданию транспортно-логистических центров в республике. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в сфере образования, в том числе путем открытия русскоязычных школ в Таджикистане.

14-15 июня 2019 года Владимир Путин находился с рабочим визитом в Душанбе для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 14 июня он провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран обсудили перспективы стратегического партнерства России и Таджикистана, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки. 15 декабря Владимир Путин участвовал в заседание глав государств СВМДА. На полях саммита провел встречу с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

28 июня 2022 года в ходе рабочего визита в Душанбе президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран обсудили развитие российско-таджикистанских отношений, расширение взаимодействия в сфере безопасности, культурно-гуманитарное сотрудничество, а также региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане. После переговоров Путин и Рахмон продолжили общение за рабочим обедом, который прошел в неформальной обстановке.