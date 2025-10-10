Как Камерун выбирает. За кого голосуют в стране со старейшим президентом в мире

Голосование состоится 12 октября

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2025 года в Камеруне состоятся президентские выборы.

ТАСС подготовил материал об избирательной системе этой страны, полномочиях ее президента и кандидатах, баллотирующихся на этот пост.

Общие сведения

Республика Камерун - континентальное государство в Центральной Африке на побережье Гвинейского залива (Атлантический океан). Занимает площадь 475,4 тыс. кв. км, граничит с Габоном, Нигерией, Республикой Конго, Центрально-Африканской Республикой, Чадом и Экваториальной Гвинеей. Бывшее колониальное владение Франции (восточная часть страны, независимость провозглашена в 1960 году) и Великобритании (западная часть, 1961). Столица - город Яунде. Государственные языки - французский и английский. Население - 29,1 млн. В стране проживает свыше 250 народностей, наиболее крупные - бамилеке, яунде, фульбе, булу. Основные группы верующих - христиане и мусульмане. Всемирный банк относит Камерун к группе стран с доходом на душу населения ниже среднего уровня ($1 680 в год, 2024).

Полномочия и порядок избрания главы государства

В соответствии с конституцией 1972 года (с поправками от 2008 года) Камерун - президентская республика. Глава государства обладает широкими полномочиями. Он определяет основные направления политики государства, назначает премьер-министра и по его предложению других членов правительства, председательствует на заседаниях Совета министров, может распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента). Президент возглавляет вооруженные силы страны и отвечает за ее внутреннюю и внешнюю безопасность, осуществляет назначения на высшие гражданские и военные посты, имеет право объявлять чрезвычайное положение.

Срок полномочий - семь лет, количество переизбраний не ограничено.

Президент избирается в ходе всеобщего прямого тайного голосования. Побеждает кандидат, набравший относительное большинство голосов избирателей.

Кандидат на высший пост должен быть гражданином Камеруна по происхождению не моложе 35 лет и непрерывно проживать в стране в течение по крайней мере 12 месяцев, предшествующих выборам. Кандидат может быть выдвинут политической партией, представленной в выборных органах власти на муниципальном, региональном или национальном уровне, или баллотироваться на независимой основе. В этом случае ему необходимо собрать в свою поддержку по 30 подписей выборных должностных лиц в каждом из 10 регионов страны. При регистрации кандидаты вносят залог в размере 30 млн центральноафриканских франков (около $54 тыс.), который возмещается избранному лицу и кандидатам, набравшим не менее 10% голосов.

Право голоса имеют все граждане Камеруна не моложе 20 лет. По данным избирательного органа Elecam (от фр. Élections Cameroun, "Камерунские выборы" - структура, выполняющая роль избирательной комиссии), в 2025 году зарегистрировано 7,8 млн избирателей.

Ситуация в стране

Нынешние выборы - 12 с момента провозглашения независимости страны (1960) и 7 с тех пор, как в 1985 году Камерун перешел к многопартийности. Для действующего президента Поля Бийя это восьмые выборы подряд. 92-летний Бийя - старейший в мире действующий глава государства и второй по продолжительности нахождения у власти (43 года; первое место - 46 лет на посту - принадлежит лидеру Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого).

Выборы проходят на фоне нестабильной обстановки. Северная часть Камеруна регулярно подвергается террористическим атакам со стороны исламистской группировки "Боко харам". На западе страны с 2017 года продолжается конфликт с жителями англоязычных провинций, где создано квазигосударство Амбазония. Столкновения между правительственными войсками и группировками сепаратистов заставили почти 1 млн человек покинуть родные места.

Основные кандидаты

При рекордном количестве поданных заявок (81) до участия в выборах избирательный орган допустил 13 кандидатов. В частности, под предлогом нарушения порядка подачи заявки была отклонена кандидатура лидера оппозиции Мориса Камто (второе место на выборах 2018 года, 14,23% голосов при 71,28% у Бийя). По мнению политических обозревателей, у остальных кандидатов мало шансов обойти по числу голосов действующего главу государства.

Поль Бийя (род. 1933) - президент Камеруна с 1982 года, председатель правящей партии "Демократическое объединение камерунского народа". Получил образование в области международных отношений во Франции и США. С начала 1960-х годов работал в правительстве, в 1975 году занял пост премьер-министра, после добровольной отставки президента Амаду Ахиджо в соответствии с конституцией стал его преемником. В дальнейшем семь раз переизбирался. В ходе кампании 2025 года обещает обеспечить безопасность населения, прежде всего в затронутых конфликтами провинциях, осуществить реформу инвестиционного законодательства, поддерживать местных производителей, модернизировать транспортную инфраструктуру, ввести всеобщее медицинское страхование, продолжить курс на постепенную передачу полномочий регионам.

Джошуа Оси (род. 1968) - кандидат от крупнейшей оппозиционной партии - левоцентристского "Социал-демократического фронта" (СДФ), выходец из англоязычной части страны. Окончил магистратуру в области бизнеса и делового администрирования и в течение 25 лет работал на управленческих должностях в авиационной промышленности в стране и за рубежом. Бизнесмен. В 1991 году вступил в СДФ (партия основана в 1990 году), в 2006 году стал вторым, в 2012 году - первым заместителем ее председателя. Баллотировался от СДФ на президентских выборах 2018 года, занял четвертое место (3,36%). С августа 2024 года - председатель этой партии. Предвыборная программа Оси включает традиционные для СДФ идеи федерализации страны, справедливого перераспределения национальных доходов, перехода к президентско-парламентской форме правления, углубления региональной интеграции. Его предвыборный манифест выстроен в форме поэтапного плана с четкими сроками. Так, в качестве немедленных мер в нем намечены амнистия политзаключенных, введение бесплатного среднего образования и медицинского обслуживания детей до пяти лет. В течение первых 100 дней пребывания на посту Оси планирует предпринять шаги по разрешению конфликта в англоязычных регионах. В течение первого года намерен активизировать борьбу с "Боко Харам" и реализовать масштабное инфраструктурное строительство для преодоления изоляции севера страны. В течение трех лет, согласно плану, обязуется провести референдум об учреждении федерации, а до конца президентского срока - реализовать социально-экономическую реформу на основе индустриализации, создать 3 млн рабочих мест и повысить МРОТ до 160 тыс. центральноафриканских франков ($285).

В числе других кандидатов на президентское кресло - еще один участник выборов 2018 года. Кабраль Либи (третье место, 6,28%; в 2025 году баллотируется от Камерунской партии за национальное примирение), бывшие министры Исса Чирома ("Фронт национального спасения Камеруна") и Буба Белло Маигари (Национальный союз за демократию и прогресс), юрист Акере Муна (партия "Универс"), бывший сотрудник Международного валютного фонда Жак Буга Хагбе (Национальное гражданское движение Камеруна). Единственная женщина среди кандидатов - лидер партии "Демократический союз Камеруна" Эрмин Патрисия Томаино Ндам Нжоя.