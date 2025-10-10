Мария Корина Мачадо: Нобелевский триумф венесуэльской оппозиции

Лидера оппозиции Венесуэлы отметили премией "за неустанную работу по продвижению демократических прав" народа страны и за ее борьбу "за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии"

Редакция сайта ТАСС

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо © REUTERS/ Leonardo Fernandez Viloria

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября 2025 года лауреатом Нобелевской премии мира была объявлена лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. В мотивировочной части решения Норвежского нобелевского комитета говорится, что Мачадо отметили премией "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии". Она стала первым представителем Венесуэлы, удостоенным этой награды.

Происхождение, образование, профессиональная деятельность

Мария Корина Мачадо родилась 7 октября 1967 года в столице Венесуэлы Каракасе. Получила диплом промышленного инженера в столичном Католическом университете им. Андреса Бельо и специализацию по финансам в Институте высших исследований управления. В 2009 году обучалась по программе подготовки лидеров мировой политики в Йельском университете в США.

В начале 1990-х годов работала в автомобильной промышленности, преподавала на кафедре управления человеческими ресурсами отделения промышленной инженерии в Университете Андреса Бельо. В 1992 году основала фонд Atenea, который оказывал помощь бездомным детям и сиротам. До 2000 года занимала должности его исполнительного директора и заместителя председателя.

В политике

В 2002 году Мария Корина Мачадо стала соучредителем некоммерческой организации Sumate (с исп. - "вступай", "присоединяйся") по наблюдению за выборами, к которой присоединились 50 тыс. волонтеров. В апреле 2002 года подписала письмо с требованием отстранения президента Уго Чавеса от должности. В июне 2005 года она получила премию за высокие достижения американского Фонда Болленджера. В том же году была привлечена к суду по обвинению в получении организацией Sumate $30 тыс. от Национального фонда поддержки демократии США. Через год обвинения были сняты, однако ей было запрещено на протяжении трех лет покидать страну.

В 2010 году Мачадо была избрана в Национальную ассамблею (однопалатный парламент). В ноябре 2012 года она основала и возглавила оппозиционное движение "Вперед Венесуэла" (Vente Venezuela). В 2014 году принимала активное участие в акциях протеста и выступила на заседании Организации американских государств с докладом о ситуации в Венесуэле. После этого была лишена полномочий депутата Национальной ассамблеи. В том же году она предстала перед судом в связи с обвинениями в призывах к массовым беспорядкам и причастности к плану покушения на президента Николаса Мадуро. Ей было запрещено занимать государственные посты в течение 12 месяцев. В 2014-2021 годах работала ведущей на радиостанции.

В октябре 2023 года оппозиция провела праймериз по выдвижению единого кандидата для участия в президентских выборах 2024 года Мачадо лидировала на них с большим отрывом от остальных кандидатов. Однако в январе 2024 года решением Верховного суда она была поражена в политических правах до 2030 года за организацию протестных акций и "участие в коррупционной схеме, организованной самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо" и не могла баллотироваться на выборах. Мачадо поддержала кандидатуру дипломата Эдмундо Гонсалеса, но фактически осталась лидером оппозиции. После победы на выборах Николаса Мадуро она обвинила власти в фальсификации результатов и непрозрачности выборного процесса.

Политические взгляды

Мачадо придерживается либеральных взглядов как в социальной, так и в экономической сферах. Выступает за уменьшение роли государства в политике и экономике, денационализацию и возвращение первоначальным владельцам компаний, экспроприированных в период пребывания у власти Уго Чавеса.

Британская вещательная корпорация включила ее в список 100 самых влиятельных женщин в 2018 году. В декабре 2024 года Европейский парламент вручил ей премию имени Сахарова "за мужественную борьбу за восстановление свободы и демократии в Венесуэле".