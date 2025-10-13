Канторович, Кузнец, Леонтьев. Кому вручали премию по экономике памяти Нобеля

В Стокгольме 13 октября 2025 года объявили ее лауреатов

Редакция сайта ТАСС

Василий Леонтьев и король Швеции Карл XVI Густав, во время вручения Нобелевской премии, 1973 год © Bridgeman Images via Reuters Connect

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 октября 2025 года в Стокгольме (Швеция) объявили лауреатов премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля.

ТАСС подготовил материал об этой награде.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

Премия была основана Государственным банком Швеции в 1968 году по случаю своего 300-летия и присуждается с 1969 года по тем же правилам, что и пять премий, учрежденных Альфредом Нобелем. Ее денежную часть Госбанк отчисляет Нобелевскому фонду.

Премию присуждает Шведская королевская академия наук, расположенная в Стокгольме, помощь в выборе лауреата оказывает комитет, члены которого (пять-шесть человек) избираются Академией из своего состава на три года. Правом номинировать на премию обладают члены Академии, лауреаты премии по экономике, профессора в области экономических наук вузов Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также другие ученые, от которых "академия сочтет нужным принять предложения".

Выдвигать кандидатуры можно с сентября до 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября академики большинством голосов выбирают лауреата.

Лауреаты

Первыми лауреатами в 1969 году стали норвежский и датский экономисты Рагнар Фриш и Ян Тинберген за "создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов". К настоящему времени премией удостоены 93 ученых, включая трех женщин. В 2009 году американка Элинор Остром разделила награду с соотечественником Оливером Уильямсоном "за анализ экономического управления в компаниях". В 2019 году франко-американская ученая Эстер Дюфло была отмечена наградой вместе с американскими экономистами - Абхиджитом Банерджи (индийского происхождения) и Майклом Кремером "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности". В 2023 году награды была удостоена американка Клаудия Голдин "за исследования положения женщин на рынке труда".

Среди лауреатов премии трое наших соотечественников. В 1971 году премию получил Саймон Кузнец, в 1918-1921 годах изучавший экономику в Харьковском коммерческом институте, затем эмигрировавший в США. Он был награжден за "эмпирически обоснованное толкование экономического роста, приведшее к более глубокому пониманию экономических и социальных структур и процесса развития". В 1973 году за развитие метода "затраты - выпуск" (характеризует связи между выпуском продукции в одной отрасли и затратами продукции всех участвующих отраслей, необходимых для обеспечения этого выпуска) был награжден Василий Леонтьев, американский ученый российского происхождения, получивший диплом экономиста в Ленинградском государственном университете в 1925 году. В 1975 году премией был отмечен советский математик и экономист Леонид Канторович. Награды он был удостоен (совместно с американским ученым Тьяллингом Купмансом) за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов.

Статистика

В 1969-2024 годах премия присуждалась 56 раз. 19 раз награду одновременно получали два человека и 10 раз ее делили между тремя учеными. Средний возраст лауреатов - 67 лет. Самым молодым является франко-американская ученая Эстер Дюфло, получившая ее в 46 лет (2019), самым пожилым - американец Леон Гурвиц, которому на момент вручения было 90 лет (2007).