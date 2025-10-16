Многополярный мир и энергетика. Заявления Путина на заседаниях РЭН

Президент России примет участие в пленарном заседании VIII международного форума "Российская энергетическая неделя" 16 октября

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании VIII международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Владимир Путин семь раз выступал на пленарных заседаниях РЭН: в 2017-2019 и в 2021-2024 годах В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, форум был отменен.

ТАСС подготовил подборку его высказываний на заседаниях РЭН с 2017 года.

Об энергобалансе России

"Среди крупнейших экономик энергобаланс России один из самых чистых: более трети генерации у нас приходится на атомную и гидроэнергетику, на возобновляемые источники энергии; еще порядка 50 процентов - на газ, применение которого позволяет существенно снизить выбросы и другое негативное влияние на экологию" (4 октября 2017 года).

О недобросовестной конкуренции

"Мы выступаем за то, чтобы сообща устранять препятствия, которые мешают дальнейшему экономическому росту стран, прежде всего развивающихся государств, которые нуждаются в гарантированном и доступном снабжении энергией. Однако вместо движения к такому глобальному энергетическому партнерству мы <…> часто видим и другие тенденции. Так, ряд ограничений (односторонние финансовые и секторальные так называемые санкции в энергетике) прямо используются <…> некоторыми странами для недобросовестной конкуренции - по-другому просто невозможно сказать, - для проталкивания собственных интересов и энергоресурсов, несмотря даже на их неконкурентоспособность" (4 октября 2017 года).

О действиях России и ОПЕК

"Мы ведь когда говорим о наших согласованных действиях с ОПЕК, мы же не применяем, по сути, нерыночных инструментов. Мы только уравниваем спрос и предложение на рынке, вот и все. Так и есть. А все остальное на сегодняшний день - это геополитические факторы, которые влияют на цены" (3 октября 2018 года).

О перспективах БРИКС

"Современный мир вошел в эпоху коренных, необратимых изменений. Формируется многополярная модель развития, которая запускает новую волну глобального роста на весь XXI век. <…> Рост основной сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учетом национальных интересов" (26 сентября 2024 года).

О роли российских энергоресурсов в развитии стран-партнеров

"Поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость, позволяют им более успешно конкурировать на мировом рынке" (26 сентября 2024 года).

О либеральной модели развития

"Либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственно верная в мире, <…> мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора" (2 октября 2019 года).

О политике Запада на глобальном энергетическом рынке

"Исторически сложилось так, что именно в руках Запада оказались сосредоточены основные элементы обеспечивающей инфраструктуры глобального энергетического рынка. Имею в виду инновационные решения по добыче сырья, логистику, страхование поставок ресурсов, а также систему платежей за эти операции… <…> Западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане, таким образом, выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле просто выдавить с рынка. <…> Мотив очевиден: Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней, проигрывает часто в условиях честной борьбы - и прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее" (26 сентября 2024 года).

Об энергетической политике Евросоюза

"Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога <…> и по цепочке раскачивает инфляцию - в еврозоне она уже достигла десяти процентов. Страдают рядовые европейцы: за год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. <…> Россия здесь при чем? Свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить, в данном случае на Россию. Сами виноваты - хочу еще раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе - совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет" (12 октября 2022 года).

Об экономическом благополучии Европы

"Европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией" (12 октября 2022 года).

О ценовом потолке на российскую нефть

"Нужно четко понимать: если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам. <…> Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов ситуацию не исправят. Свободных ресурсов в нужных объемах попросту нет - вот в чем все дело. Надо это понять в конце концов" (12 октября 2022 года).

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, - а мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями, - хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб, имейте в виду" (12 октября 2022 года).

О закупках Европой американского газа

"Если Европа будет покупать американский газ на 30 процентов дороже, чем наш, общая конкурентоспособность всей германской в данном случае экономики сразу резко упадет. Это все понимают, это очевидный факт" (3 октября 2018 года).

О климатическом регулировании

"Климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения экономических и политических интересов отдельных стран. Нам вместе нужно создать единые для всех, понятные, справедливые, прозрачные правила климатического регулирования, которые будут действовать на глобальном уровне. В их основе должна лежать реальная забота о климате, понимание роли и вклада каждой страны с помощью взаимно признанных моделей учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов" (13 октября 2021 года).

О Грете Тунберг

"Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунбергода Вы знаете, то, что молодые люди, подростки обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно, очень хорошо, и их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто то пытается зарабатывать. Я не утверждаю, что это тот самый случай, но нужно будет внимательно дальше следить за этим" (2 октября 2019 года).

Об электромобилях

"Хотел бы отметить, что <…> такой вид топлива, как газомоторное топливо, на наш взгляд, является в конечном итоге гораздо более высокоэкологичным, чем электромобили. Потому что <…> первичный источник электрогенерации - пока в значительной степени это уголь и топочный мазут, только отчасти газ. А вот газомоторное топливо - оно прямо если будет использоваться в автомобильном транспорте, то тогда в целом это более будет зеленая энергетика, чем просто электромобиль" (4 октября 2017 года).

О политике "зеленых"

"Люди, к которым я отношусь с большим уважением, так называемые зеленые, партия "зеленых", <…> они занимаются благородным делом - они стремятся к тому, чтобы сохранить климат, сохранить жизнеспособность планеты, не навредить и так далее. Это правильно, но надо же все делать постепенно, поэтапно. А то ведь что получилось в той же Европе в некоторых странах? Атомную энергетику решили закрыть, от угля решили отказаться, от наших газопроводов решили отказаться. Привело все к чему? У них уровень использования в структуре энергетики угля многократно возрос: в два раза больше, чем в России. Вот результат - результат несбалансированной, непродуманной политики. Да это, собственно, и не политика, это работа во внутриполитической сфере, которая заключается в том, что людей просто запугивают - отчасти реальными, отчасти надуманными проблемами, обещают все решить, а потом на этой основе, по сути на основе обмана, пробиваются к власти. А дальше что? Все равно люди-то потом чувствуют" (11 октября 2023 года).

О российских АЭС

"Атомные электростанции российского дизайна, наверное, самые безопасные в мире, потому что наши специалисты придумали такую систему обеспечения безопасности, которую можно наращивать до бесконечности. <…> Это вопрос только денег: сколько заложить нужно этих элементов безопасности, сколько их накрутить. Но это факт, признанный международными специалистами, в том числе и МАГАТЭ" (11 октября 2023 года).

О подрыве "Северных потоков"

"Диверсия на магистральных газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" <…> - это акт международного терроризма, цель которого - подорвать энергетическую безопасность целого континента. Логика циничная - уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам" (12 октября 2022 года).

"А кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. И конечно, тот, кто технически - хочу это подчеркнуть, - технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, причем был пойман за руку, но остался безнаказанным" (12 октября 2022 года).

О СВО

"Война начата была на Украине в 2014 году, когда после госпереворота, поддержанного Соединенными Штатами и Европой, <…> начали боевые действия на юго-востоке Украины. Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимания. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны" (11 октября 2023 года).