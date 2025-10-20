Кто такой президент Родриго Пас и что он хочет поменять для Боливии

Он заручился поддержкой 54,61% избирателей

Избранный президент Боливии Родриго Пас © REUTERS/ Claudia Morales

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 октября во втором туре президентских выборов в Боливии победу одержал Родриго Пас, представляющий центристскую Христианско-демократическую партию. Согласно данным, которые опубликовал Верховный избирательный суд, он заручился поддержкой 54,61% избирателей. Его оппонент - бывший президент Боливии (2001-2002) Хорхе Кирога - признал свое поражение. Родриго Пас вступит в должность 8 ноября 2025 года.

Происхождение, образование

Родриго Пас Перейра родился 22 сентября 1967 года в городе Сантьяго-де-Компостела в Испании, где его семья находилась в изгнании в период военной диктатуры в Боливии. После восстановления демократии в 1982 году его отец - лидер Революционного левого движения (РЛД) Хайме Пас Самора - занял пост вице-президента, в 1989-1993 годах он возглавлял страну.

Родриго Пас получил степень бакалавра по международным отношениям с дополнительной специализацией по экономике и степень магистра по политическому менеджменту в Американском университете (США).

В политике

В конце 1990-х годов Пас занимал должность торгового атташе в посольстве Боливии в Испании и представлял страну во Всемирной торговой организации. В 2002 году он был избран депутатом парламента Боливии от РЛД, в 2005 году переизбирался по списку правоцентристского альянса "Социал-демократическая сила", в состав которого входили партия "Националистическое демократическое действие" и Христианско-демократическая партия (ХДП). В 2010-2015 гг. был председателем муниципального совета департамента Тариха (на юге страны, лидер по добыче газа). В 2015 году был избран мэром города Тариха. В 2020 году стал сенатором от центристского альянса "Гражданское общество".

Кандидат в президенты

В апреле 2025 года Пас объявил о своем выдвижении на президентских выборах от ХДП. Согласно опросам, он не входил в число лидеров предвыборной гонки, однако стал победителем первого тура, получив 31,7% голосов избирателей.

Пас выступает за децентрализацию экономики путем перераспределения налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов (по его оценке, 85% ресурсов Боливии находится в ведении центрального правительства). Обещает внедрить программы доступных кредитов, предоставить налоговые льготы, создать рабочие места в сотрудничестве с частным сектором. При этом Пас исключил возможность привлечения кредитов от международных финансовых организаций для осуществления своего экономического курса. Его программа также подразумевает доступ населения к "инклюзивному, всеобщему и качественному" образованию, здравоохранению и системам социального обеспечения. Кроме того, в его планах - реорганизация судебной системы, борьба с коррупцией, пересмотр пенитенциарной системы и социальная реинтеграция заключенных. Политик высказывается за более глубокую интеграцию с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) и активизацию взаимодействия с другими странами, прежде всего Бразилией и США (с 2008 года интересы Вашингтона в стране представляет поверенный в делах). Заявляет о необходимости пересмотра контрактов, подписанных в 2024 году с китайскими и российскими компаниями о разработке литиевых месторождений (Боливия обладает одними из самых крупных залежей лития в мире, ее резервы оцениваются в примерно 23 млн тонн), чтобы добиться большей прозрачности.

Личные сведения

Родриго Пас позиционирует себя как человека, "увлеченного своей родиной, футболом, национальной кухней и семьей". Он женат, у него четверо детей.