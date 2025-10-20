Вода, шаурма, лобио. Хроника массовых отравлений в России

Стало известно 20 октября, что в Улан-Удэ с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции к медикам обратились 89 человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 октября 2025 года стало известно, что в Улан-Удэ с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции к медикам обратились 89 человек, из них 49 детей. Госпитализированы 55 человек, из них 34 - дети. У 11 пациентов подтвержден сальмонеллез, один пострадавший в реанимации. В цехе готовой продукции компании "Восток", поставлявшей готовую продукцию в магазины сети "Николаевский" в Улан-Удэ, выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

ТАСС подготовил хронологию случаев массовых (50 и более пострадавших) отравлений в России с 2020 года. В нее не входят случаи отравления алкогольными суррогатами.

6-21 января 2020 года в городе Кизляре (Дагестан) было зарегистрировано 324 случая острой кишечной инфекции, 168 из них - у детей. Госпитализированы были 230 человек, в т. ч. 125 детей. Причиной массового отравления людей в городе, по данным прокуратуры республики, стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе.

8-13 января 2021 года в городе Буйнакске (Дагестан) с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы 83 человека, из них 69 детей. Всего же за медицинской помощью обратились 115 человек. Следственные органы СК РФ по Дагестану назвали причиной отравления загрязненную водопроводную воду. После инцидента работу школ и детских садов в городе приостанавливали до 17 января, было принято решение провести в городе вакцинацию населения против гепатита А.

2 марта 2021 года после массового отравления в школах Красноярска были госпитализированы 56 человек. Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в городе зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Пострадали дети от семи до 14 лет. По данным ведомства, предполагаемый фактор передачи возбудителя инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.

6 августа 2021 года дети, следовавшие в составе организованных групп в летние оздоровительные лагеря Кубани на поезде Мурманск - Адлер, пожаловались на пищевое отравление. Прибывшие к поезду медики поместили 31 пассажира в больницы Белореченска и Апшеронска, по прибытии состава в пункт назначения еще более 70 детей были направлены в больницу Туапсе с норовирусной инфекцией.

16 декабря 2021 года в Кызыле (Республика Тыва) произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната "Тувинский кадетский корпус". Всего были госпитализированы 116 детей. Роспотребнадзор по результатам проверок выявил грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Поставкой продуктов в учреждение занимался индивидуальный предприниматель, который не смог представить соответствующие документы на поставленную продукцию. Для устранения выявленных нарушений были внесены представления и. о. министра образования республики и директору школы-интерната. Образовательное учреждение закрывалось на карантин, учебный процесс был временно налажен в дистанционном режиме.

1-20 января 2022 года в городе Хасавюрте (Дагестан) не менее 172 человек (из них 160 детей) обратились за помощью к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. Порядка 40 несовершеннолетних были госпитализированы в центральную городскую больницу.

В апреле 2022 года в селе Марьины Колодцы (Ставропольский край) произошла вспышка острой кишечной инфекции, вызванная загрязненной питьевой водой. За медицинской помощью обратились 118 человек, из них 78 детей. Не менее 63 пациентов были госпитализированы.

В феврале 2023 года жители Ростова-на-Дону отравились наборами готового питания компании Good Food. 108 человек обратились за помощью, 76 из них (в т. ч. 9 детей) были госпитализированы. У большинства пациентов диагностировали острое гастроэнтерологическое расстройство, в тяжелых случаях - сальмонеллез. Проверка Роспотребнадзора обнаружила на производстве грубые нарушения: использование немаркированных продуктов, отсутствие медкнижек у персонала и т. д.

В июне 2023 года в России более 400 человек пострадали, двое умерли из-за заражения ботулизмом после отравления лобио, произведенным ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салатом с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО "Гастропорт". Продажа этой продукции была приостановлена, а в отношении ответственных лиц возбуждено уголовное дело. По нему проходят руководители компаний и сотрудники, включая повара Карима Норматова, который был заключен под стражу. Остальные фигуранты находятся под домашним арестом.

В конце августа 2023 года на севере Москвы произошло массовое отравление посетителей кафе быстрого питания "Бистро-24". Общее число отравившихся впоследствии превысило 50 человек. Все пострадавшие ели шаурму или курицу-гриль. У большинства пострадавших выявили сальмонеллез. Роспотребнадзор установил грубые нарушения санитарных норм на производстве и продаже продукции.

9-11 февраля 2024 года в медучреждения Буйнакска с признаками отравления были госпитализированы 127 человек, из них более 70 - дети. Роспотребнадзор сообщил о выявлении дизентерии. По данным эпидемиологического расследования, вспышку инфекции в городе вызвала утечка на магистральном водоводе.

7-10 июня 2024 года в Буйнакске более 270 человек отравились водопроводной водой. Власти закрывали на карантин все детские учреждения города и организовали поставку жителям чистой воды в цистернах. Роспотребнадзор подтвердил наличие возбудителей кишечных инфекций в пробах воды, причиной стала неудовлетворительная работа городского водоканала.

3 сентября 2024 года в гор. Баксане (Кабардино-Балкария) 212 человек обратились за медицинской помощью из-за вспышки кишечной инфекции. По информации прокуратуры, 63 человека были госпитализированы, из них 56 детей. По данным Минздрава республики, на стационарном лечении находились 70 человек.

В конце декабря 2024 года в Перми десятки горожан пожаловались на отравление после употребления продукции сети пекарен "Хлебница". Роспотребнадзор подтвердил у пострадавших наличие возбудителя сальмонеллеза. Общее число перенесших желудочно-кишечное расстройство из-за выпечки "Хлебницы" превысило 80 человек. Проверки выявили, что в пекарнях нарушались санитарные требования: продукция производилась из сырья без документов о качестве, часть сотрудников работала без медицинских справок, не соблюдались нормы гигиены.

7-8 июля 2025 года в Магарамкентском районе Дагестана в больницу поступили более 100 человек (большинство - дети) после массового отравления питьевой водой.