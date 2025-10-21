Преемница Синдзо Абэ и "железная леди". Как Санаэ Такаити стала премьер-министром Японии

Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити © AP Photo/ Eugene Hoshiko

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 октября 2025 года парламент Японии избрал 104-м премьер-министром лидера Либерально-демократической партии Санаэ Такаити. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны.

Происхождение, образование

Санаэ Такаити родилась 7 марта 1961 года в городе Яматокорияма японской префектуры Нара (по другим данным - в городе Нара). Ее отец был работником автомобильной компании, мать служила в полиции.

В 1984 году Такаити получила степень бакалавра в области бизнес-администрирования в Университете Кобе, затем - степень магистра в Институте государственного управления и менеджмента Мацуситы (префектура Канагава на юго-западе от Токио). В 1987-1989 годах проходила стажировку в Конгрессе.

В парламенте

Вернувшись в Японию она некоторое время работала ведущей на каналах TV Asahi и Fuji TV.

В 1993 году была избрана членом Палаты представителей (ПП, нижняя палата японского парламента) как независимый кандидат. В 1994 году вступила в партию "Либералы", которая затем слилась с Партией новых рубежей (ПНР). В 1996 году переизбралась в парламент уже от ПНР. Однако после проигрыша ПНР на выборах присоединилась к победившей Либерально-демократической партии (ЛДП), от которой впоследствии переизбиралась в ПП. Была депутатом с 1993 по 2003 год и постоянно избирается с 2005 года (после неудачной попытки избрания в 2003 году, около года работала в Университете Кинки в Осаке). В разные годы входила в состав ряда парламентских комитетов, была председателем комитета по науке и образованию, парламентским заместителем министра внешней торговли и промышленности.

В правительстве

В 2002-2003 годах Санаэ Такаити занимала пост старшего заместителя министра экономики, торговли и промышленности в правительстве Дзюнъитиро Коидзуми. В первом кабинете Синдзо Абэ в 2006-2007 годах она совмещала сразу пять постов - была госминистром (ранг министра без портфеля) по делам Окинавы и Северных территорий (так в Японии называют южную часть Курил), по науке и технологической политики, по вопросам молодежи и гендерного равенства, по вопросам инноваций и по продовольственной безопасности, а в 2014-2017 и 2019-2020 годах была министром внутренних дел и коммуникаций. В 2022-2024 годах Такаити возглавляла министерство экономической безопасности в правительстве Фумио Кисиды.

В ЛДП

В 2012-2014 и в 2021-2022 годах Такаити занимала пост председателя Совета по политическим исследованиям ЛДП. В ноябре 2024 года она возглавила исследовательскую комиссию по общественной безопасности и мерам против терроризма и киберпреступлений при ЛДП.

В 2021 году на внутрипартийных выборах ЛДП Такаити баллотировалась на пост председателя партии, но заняла третье место. В 2024 году вновь выдвинула свою кандидатуру, но во втором туре уступила Сигэру Исибе (194 голоса против 215). 4 октября 2025 года она была избрана председателем ЛДП, обойдя во втором туре Синдзиро Коидзуми (185 голосов против 156).

Премьер

20 октября 2025 года ЛДП заключила альянс с консервативной партией "Общество обновления Японии", вместе у них 231 место в нижней палате парламента, где для большинства необходимо 233 мандата. 21 октября Такаити была избрана премьер-министром. За нее проголосовали 237 депутатов из 465, ее главный оппонент - лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода - набрал 149 голосов.

Политические взгляды

Санаэ Такаити - консерватор, поборник традиционных семейных ценностей, она выступает против однополых браков, против разных фамилий для супругов и наследования японского трона женщинами. В экономике Такаити делает ставку на снижение налогов, субсидии сельским регионам, а также масштабные инвестиции в производство полупроводников.

Она заявила о намерении поставить ядерную энергетику в центр национальной стратегии (снизив роль возобновляемых источников энергии) и добиться энергетической самодостаточности страны путем внедрения реакторов нового поколения. Поддерживает создание в Японии собственного разведывательного агентства наподобие ЦРУ США и комитета, осуществляющего контроль за влиянием иностранных инвестиций на национальную безопасность. Реагируя на всплеск антимигрантских настроений, заявила, что необходимо положить конец чрезмерному импорту рабочей силы.

Такаити - сторонник укрепления военного потенциала Японии, она является сторонницей пересмотра 9-й статьи конституции, в которой закреплен отказ от создания вооруженных сил и ведения государством военных действий. Она поддерживает увеличение расходов на оборону, хотя заявила, что не будет устанавливать фиксированный процент до тщательного анализа потребностей (в 2022 году правительство Японии заявило об увеличении оборонного бюджета до 2% от ВВП к 2027 году; по данным газеты Nikkei, в 2024 году расходы Японии на военные нужды составили 1,6% от ВВП).

Выступает за размещение в Японии американских ракет средней дальности и допускает такую возможность в отношении ядерного оружия. Отвечая на вопрос газеты газеты "Асахи" незадолго до выборов в ЛДП, она стала единственной из всех кандидатов, кто поставил под сомнение необходимость соблюдения "трех неядерных принципов" - не обладать, не создавать и не допускать на свою территорию ядерное оружие. Высказывается за укрепление военных связей в регионе - с США, Южной Кореей, Австралией и Филиппинами в противовес Китаю.

Поддерживает концепцию "возвращения" четырех островов Курильской гряды, а также придерживается западной позиции в отношении конфликта на Украине и высказывается за продолжение санкционной политики в отношении России (включена в российский санкционный список, ей запрещен въезд в РФ).

Такаити состоит в ультраконсервативной организации "Ниппон Кайги", объединяющей политиков, поддерживающих социально-консервативную и националистическую политику "сильной Японии". Как и все члены этой организации, Такаити отрицает масштабы преступлений японских военных в 1930-1940-е годы, заявляя, что страна вела войны за обеспечение своей безопасности, и считает, что японцы должны избавиться от чувства вины перед другими народами. Находясь в статусе министра, она регулярно посещала синтоистский храм Ясукуни, где почитают погибших воинов, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса после Второй мировой войны. Подобные паломничества официальных лиц вызывают острую реакцию в Корее и Китае, где этот храм считается символом японского милитаризма (последним действующим премьером, посетившим этот храм, был Синдзо Абэ в 2013 году). По сообщениям японских СМИ, после избрания на пост председателя ЛДП Такаити склоняется к тому, чтобы отказаться от дальнейших посещений храма во избежание нагнетания внешнеполитической обстановки.

Японские СМИ называют Такаити преемницей Синдзо Абэ, "железной леди" и "японской Маргарет Тэтчер" (Такаити называет ее своим кумиром).

Личные сведения

В молодости Санаэ Такаити играла в рок-группе, была членом ассоциации байкеров, участвовала в мотогонках. Увлекается подводным плаванием, любит смотреть соревнования по боевым искусствам.

Замужем. Муж -Таку Ямомото, был депутатом Палаты представителей от ЛДП в 1990-1996 и 2003-2021 годах. Они дважды заключали брак: поженились в 2004 году, в 2017 году развелись из-за разных политических взглядов. В 2021 году они вновь зарегистрировали отношения, при этом в этот раз, согласно гражданскому кодексу, обязывающему супругов носить одну фамилию, он взял фамилию жены.