Коннолли против Хамфрис. Что известно о президентских выборах в Ирландии

Находящийся на посту главы государства уже два срока Майкл Хиггинс не будет принимать участие

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 октября 2025 года в Ирландии пройдут президентские выборы. Находящийся на посту главы государства уже два срока (с 2011 года) Майкл Хиггинс не принимает в них участие.

ТАСС подготовил материал о полномочиях президента, порядке его избрания и кандидатах.

Основные сведения о стране

Ирландия - государство в Северной Европе, занимающее большую часть острова Ирландия. В течение восьми столетий Ирландия была колонией Великобритании. В 1921 году она добилась статуса доминиона Британской империи (при этом шесть из девяти графств северо-восточной провинции Ольстер остались в составе Великобритании как Северная Ирландия). В 1937 году была принята ныне действующая конституция, провозгласившая независимое суверенное государство Ирландия. В 1949 году Ирландия объявила себя республикой и вышла из состава Содружества (объединение бывших колоний Великобритании).

Территория страны - 70,2 тыс. кв. км, население - около 5,4 млн человек. Официальные языки - английский и ирландский, из-за тесных связей с Великобританией ирландский язык практически вышел из употребления (в н. в. им в разной степени владеют порядка 1,8 млн, 99% ирландцев используют только английский). Более 90% населения исповедуют католицизм. Столица - Дублин.

Полномочия президента

Ирландия является парламентской республикой, президент осуществляет в основном представительские функции. Однако он может отклонить подготовленный правительством и парламентом законопроект, если сочтет, что он не соответствует конституции, и направить его на рассмотрение в Верховный суд, который и примет окончательное решение. Президент имеет право отказаться распустить парламент по рекомендации премьер-министра, если тот потерял поддержку большинства депутатов. Тогда парламент должен назначить новое правительство (прецедентов в Ирландии не было). Президент, как правило, не вмешивается в политику, но может поднимать темы, касающиеся прав человека, защиты окружающей среды, межобщинных отношений и другие. Является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны. Срок президентский полномочий - семь лет с возможностью однократного переизбрания.

Порядок избрания

Глава государства избирается всеобщим голосованием. Выборы проводятся по пропорциональной системе с использованием единого передаваемого голоса (избиратель проставляет в бюллетене последовательность преференций, в которой он хотел бы видеть избранными кандидатов на должность президента). Если ни один из претендентов сразу не набрал более 50%, то голоса перераспределяются путем последовательного исключения из подсчета наименее успешных кандидатов и передачи их голосов лидеру по числу первоначальных преференций.

На пост главы государства может быть избран гражданин Ирландии, достигший 35 лет. Кандидат должен получить поддержку не менее 20 членов парламента или минимум четырех муниципальных советов (всего 31), бывший или заканчивающий первый срок полномочий президент может сам выдвинуть свою кандидатуру. Если на должность президента выдвинут только один кандидат, он становится главой государства без голосования (так было в 1938, 1952, 1974, 1976, 1983 и 2004 годах).

Участвовать в выборах могут граждане Ирландии, постоянно проживающие в стране и достигшие 18 лет (в 2025 году свыше 3,3 млн).

Предстоящие выборы, кандидаты и их основные предвыборные обещания

Выборы 24 октября станут первыми с момента создания Избирательной комиссии в 2023 году. Ранее ее функции выполнялись должностными лицами из местных органов власти, различными государственными ведомствами и подразделениями парламента.

На пост главы государства баллотируются две женщины - независимый депутат Кэтрин Коннолли и Хизер Хамфрис от центристской партии "Фине гэл" ("Объединенная Ирландия"; вместе с центристской "Фианна фойл" или "Солдаты удачи" входит в правящую коалицию). Согласно опросу международной службы Ipsos B&A от 14 октября, за Коннолли готовы проголосовать 38% респондентов, за Хамфрис - 20% (женщины уже дважды занимали высший государственный пост Ирландии).

Кэтрин Коннолли родилась 12 июля 1957 года в пригороде Голуэя на западе Ирландии в семье плотника. В 1981 году она получила степень магистра клинической психологии в Университете Лидса (Англия), несколько лет работала по профессии. В 1989 году защитила диплом на юрфаке в Университете Голуэя, в 1991 году стала адвокатом. В 1997 году вступила в Лейбористскую партию (вышла в 2006 году), в 1999-2016 годах была членом городского совета Голуэя, в 2004-2005 г.одах - мэром этого города. В 2016 году она была избрана в Палату представителей (ПП, нижняя палата парламента) как независимый кандидат, в 2020-2024 годах была заместителем председателя ПП. Замужем, у нее двое детей. Свободно владеет ирландским и немецким языками.

Объявив о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, она отметила, что намерена "помочь сформировать направление ирландской политики, основанное на солидарности, равенстве и надежде". Коннолли подтвердила свою приверженность дальнейшей популяризации ирландского языка. По поводу вопроса о проведении референдума об объединении Ирландии она заявила, что "оставляет это политикам" и как президент будет действовать в рамках конституции. В 2025 году она призвала к солидарности с палестинским народом, назвав Израиль "геноцидным государством". Российскую спецоперацию на Украине она назвала "незаконной и неприемлемой", но также заявила, что "НАТО сыграло отвратительную роль, приблизившись к границе и участвуя в разжигании войны". О поддержке ее кандидатуры заявили левоцентристкая Лейбористская партия, "Социал-демократы", левая Рабочая партия, левоцентристская "Шинн фейн" и другие оппозиционные силы.

Хизер Хамфрис родилась 14 мая 1960 года в семье фермера в местечке Драм в графстве Монахан (провинция Ольстер). Училась в Университете Голуэя, в 1978 году начала работать в Ulster Bank в Дублине, затем перешла в Кредитный союз Кутхилла (графство Каван), в 1999-2011 годах была управляющим этой организации. В 2003-2011 годах состояла в Совете Монахана. В 2011 году была избрана в Палату представителей (до 2024 года) от партии "Фине гэл". В 2014-2016 годах являлась министром искусств, наследия и гэлтахта (районы, где ирландский является языком общения значительной части жителей), а в 2016-2017 годах - министром искусств, наследия, сельских районов и гэлтахта, однако, как писали СМИ, уделяла мало внимания развитию ирландского языка (сама им не владеет). В 2017-2020 годах она возглавляла министерство предпринимательства и инноваций, в 2020-2025 годах - министерства социальной защиты и сельского и общественного развития, в 2021-2022 годах временно была министром юстиции. С апреля по октябрь 2024 года занимала пост заместителя председателя "Фине гэл". Замужем, имеет двоих детей.

В случае избрания обещает выучить ирландский, активно защищать фермерство и аграрный сектор в целом. Заявила о готовности "протянуть руку дружбы как националистам, так и юнионистам в Северной Ирландии" и поддерживать работу по наведению мотов (юнионисты - сторонники сохранения Северной Ирландии в составе Великобритании). Она обвинила Коннолли в "недостаточном осуждении России" по поводу спецоперации на Украине, отметив угрозу со стороны РФ "вторжения в другие страны Европы". Хамфрис выразила поддержку народу Палестины и подчеркнула необходимость прекращения боевых действий.