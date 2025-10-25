Выборы в Аргентине. Битва реформ Милея и левой оппозиции за парламент

В стране 26 октября пройдут выборы, в ходе которых частично будет обновлен состав обеих палат парламента

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 октября 2025 года в Аргентине пройдут выборы, в ходе которых частично будет обновлен состав обеих палат парламента.

ТАСС подготовил материал о полномочиях и порядке избрания законодательного органа, а также об основных политических силах этой страны.

Полномочия парламента

Согласно действующей конституции (принята в 1853 году, реформирована в 1994 году), Аргентина является президентской республикой. Законодательная власть принадлежит Конгрессу, состоящему из Сената и Палаты депутатов. Обе палаты обладают правом законодательной инициативы, осуществляют контроль за деятельностью правительства, утверждают бюджет страны и регулируют погашение государственных долгов. Однако только нижняя палата может предлагать законопроекты, относящиеся к вопросам налогообложения и комплектованию вооруженных сил, а также инициировать импичмент в отношении президента, вице-президента, главы кабинета министров, министров и членов Верховного суда. Прерогативой Сената является утверждение судей, министров, высшего военного руководства и вынесение окончательного решения о смещении высших должностных лиц.

Состав и правила избрания

Палата депутатов состоит из 257 членов. Они избираются прямым голосованием по системе пропорционального представительства на четыре года. Каждые два года состав обновляется наполовину.

В Сенат входят 72 человека. Выборы проходят по мажоритарной системе относительного большинства. От каждой из 23 провинций и столицы Буэнос-Айрес избираются по 3 представителя - 2 из них выдвиженцы от партии, набравшей наибольшее количество голосов, еще 1 место достается следующей за ней политической силе. Срок полномочий сенаторов - шесть лет, каждые два года состав обновляется на одну треть.

Депутатом может быть избран гражданин Аргентины старше 25 лет, сенатором - 30 лет. Натурализованные граждане имеют право баллотироваться в депутаты спустя четыре года после получения гражданства, а в сенаторы - спустя шесть лет. Кандидат в любую из палат должен быть уроженцем провинции, от которой он выдвинут, либо постоянно проживать в ней не менее двух лет.

Правом голоса обладают граждане Аргентины - как по рождению, так и натурализованные - старше 16 лет. Участие в голосовании для аргентинцев с 18 до 70 лет является обязательным. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф от 50 до 500 песо ($0,03 - $0,37).

В 2009 году был принят закон об обязательном проведении первичных выборов (PASO), согласно которому к участию во всеобщих выборах допускались партии, получившие в ходе праймериз более 1,5% голосов. В 2025 году правительство выступило с предложением не проводить праймериз в целях сокращения государственных расходов. В феврале был принят закон о приостановке PASO.

Ситуация перед выборами

Предстоящее голосование политологи расценивают как проверку уровня одобрения реформ, проводимых администрацией президента Хавьера Милея. После его прихода к власти в декабре 2023 года были сокращены госаппарат и расходы на образование, здравоохранение и социальные программы, принят пакет мер по дерегулированию экономики. Правительству удалось взять под контроль инфляцию (снизилась с 25% в декабре 2023 года до примерно 2% в августе 2025 года) и стабилизировать курс песо. Однако реформы раскололи общество. Сторонники президента видят в них путь к оздоровлению экономики, противники указывают на рост безработицы, сокращение госуслуг и обнищание населения (согласно данным Национального института статистики и переписи населения, бедность затрагивает около трети населения). Введение реформ сопровождалось массовыми протестами. За несколько недель до выборов Конгресс преодолел вето президента на законы, направленные на сокращение государственного бюджета, одобрив увеличение расходов на образование и здравоохранение.

На прошедших 7 сентября выборах в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, где проживает 40% населения страны, партия президента "Свобода наступает" потерпела серьезное поражение, проиграв партии перонистского толка "Сила родины" (34% против 47%).

Выборы 2025 года

26 октября будут избраны 24 сенатора и 127 депутатов. Для участия в выборах зарегистрированы кандидаты от 13 крупных партий и коалиций и ряда более мелких объединений. Согласно последним национальным опросам, основная борьба развернется между двумя политическими силами - "Свобода наступает" и "Сила родины".

"Свобода наступает" - правая коалиция, созданная в 2021 году. В нее входят три общенациональные и ряд региональных партий консервативной идеологии. Возглавляет блок президент Хавьер Милей. По итогам выборов 2023 года коалиция была представлена в парламенте 39 депутатами и 6 сенаторами. Среди предвыборных обещаний в ходе нынешней избирательной кампании - продолжение борьбы с инфляцией, устранение бюджетного дефицита, стимулирование предпринимательства и притока инвестиций, приватизация убыточных государственных компаний.

Левоцентристская коалиция "Сила родины", также известная как "Союз за родину", создана в июне 2023 года на базе альянса "Всеобщий фронт". В ее составе 18 партий с преобладанием идеологий перонизма (сочетает черты корпоративизма, национал-реформизма, популизма и христианского социализма) и киршнеризма (перонизм левой направленности с уклоном в сторону социальной справедливости). Лидеры коалиции - экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер, бывший министр экономики Серхио Масса и губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисельоф. В парламенте предыдущего созыва коалиция имела относительное большинство - 107 мест в Палате депутатов и 34 в Сенате. В планах коалиции - пересмотр соглашения с Международным валютным фондом (программа на $20 млрд была согласована в апреле 2025 года, тогда же был выдан первый транш в размере $12 млрд), поддержка малых и средних предприятий, восстановление роли государства в экономике, возвращение социальных программ, повышение пенсий и увеличение финансирования вузов.

Число зарегистрированных избирателей в 2025 году - почти 36 млн (население страны на 2024 год - 45,7 млн).