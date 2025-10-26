Третья женщина-президент. Что известно об избранном лидере Ирландии Коннолли

Независимый кандидат Кэтрин Коннолли одержала победу на выборах 24 октября

Редакция сайта ТАСС

Кэтрин Коннолли © Charles McQuillan/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 октября 2025 года стало официально известно, что на прошедших 24 октября президентских выборах в Ирландии одержала победу независимый кандидат Кэтрин Коннолли. Она стала третьей женщиной-президентом в истории страны. Коннолли сменит Майкла Хиггинса, занимающего пост с 2011 года (полномочия заканчиваются 12 ноября).

Кэтрин Коннолли родилась 12 июля 1957 года в пригороде Голуэя на западе Ирландии в семье плотника.

В 1981 году она получила степень магистра клинической психологии в Университете Лидса (Англия), несколько лет работала по профессии. В 1989 году защитила диплом на юрфаке в Университете Голуэя, в 1991 году стала адвокатом, специализировалась на семейном праве.

В 1997 году вступила в Лейбористскую партию, но в 2006 году покинула ее ряды.

В 1999-2016 годах была членом городского совета Голуэя, в 2004-2005 годах - мэром этого города.

В 2016 году была избрана в Палату представителей (ПП, нижняя палата парламента) как независимый кандидат, в 2020-2024 годах была заместителем председателя ПП (первая женщина на этом посту). В 2018 году подверглась критике в Ирландии за посещение Сирии (занимавший тогда пост президента этой страны Башар Асад был под международными санкциями).

Коннолли свободно владеет ирландским и немецким языками.

Она замужем, у нее двое детей.

Политические взгляды

Объявив в июле 2025 года о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, она отметила, что намерена "помочь сформировать направление ирландской политики, основанное на солидарности, равенстве и надежде". Коннолли подтвердила свою приверженность дальнейшей популяризации ирландского языка (из-за многовековых тесных связей Ирландии и Великобритании последний практически вышел из употребления, в настоящее время им в разной степени владеют порядка 1,8 млн, но 99% ирландцев пользуются только английским). По поводу вопроса о проведении референдума об объединении Ирландии она отметила, что "оставляет это политикам" и как президент будет действовать в рамках конституции (разговоры о референдуме активизировались с 2020 года, но инициативы не находят широкой поддержки у населения Северной Ирландии, являющейся частью Великобритании). Коннолли заявила, что система "тройного замка", когда для отправки за границу более 12 ирландских военных требуется одобрение правительства, парламента, а также СБ или Генассамблеи ООН, является основой нейтралитета Ирландии и изменение этой системы поставит его под угрозу (в конституции прописан отказ страны от участия в войнах, при этом она оставляет за собой право на оборону). Правительство же намерено увеличить число военнослужащих до 50, а получение санкции СБ ООН заменить на требование соответствовать Уставу ООН. Еще до начала предвыборной кампании она призывала к солидарности с палестинским народом, а Израиль назвала "геноцидным государством". Российскую спецоперацию на Украине она охарактеризовала как "незаконную и неприемлемую", но также заявила, что "НАТО сыграло отвратительную роль, приблизившись к границе и участвуя в разжигании войны".

О поддержке кандидатуры Коннолли заявили левоцентристская Лейбористская партия, "Социал-демократы", левая Рабочая партия, левоцентристская "Шинн фейн" и другие оппозиционные силы.