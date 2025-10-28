Военный юрист избран секретарем пленума ВС. Что известно об Олеге Зателепине

Пленум Верховного суда РФ 28 октября избрал судью судебной коллегии по уголовным делам ВС на эту должность

Олег Зателепин © Евгений Федосков/ Росконгресс

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 октября 2025 года пленум Верховного суда (ВС) РФ избрал судью судебной коллегии по уголовным делам ВС Олега Зателепина своим секретарем. Ранее эту должность занимал Виктор Момотов, который в сентябре 2025 года ушел в отставку. В октябре 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества Момотова - почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 млрд рублей.

Олег Кимович Зателепин родился 24 июля 1965 года в Душанбе Таджикской ССР (ныне Республика Таджикистан).

В 1982 году окончил Калининское суворовское военное училище, в 1986 году - Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 1994 году завершил обучение на военно-юридическом факультете Военного университета Министерства обороны РФ.

Доктор юридических наук. В 1999 году в Военном университете Министерства обороны РФ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме "Объект преступления против военной службы". В 2013 году на факультете экономики и права Московского государственного лингвистического университета защитил докторскую диссертацию на тему "Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации".

Имеет ученое звание профессора (2015).

Проходил военную службу на офицерских должностях в Группе советских войск в Германии, Туркестанском и Московском военных округах.

В 1997 году после окончания адъюнктуры был назначен на должность преподавателя кафедры уголовного права и процесса Военного университета Минобороны. В дальнейшем был начальником этой кафедры. Уволен с военной службы в 2009 году.

С 2004 года работал в аппарате Военной коллегии Верховного суда РФ, в конце 2000-х годов был помощником ее председателя.

С начала 2010-х годов занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики в области уголовного судопроизводства управления систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС РФ.

В 2013 году - замначальника управления, начальник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики в области уголовного судопроизводства управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного суда РФ.

6 марта 2013 года постановлением Совета Федерации был назначен судьей Верховного суда РФ. С 6 августа 2014 года - судья первого судебного состава судебной коллегии по уголовным делам.

С 2016 года - член Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. С 2022 года - заместитель председателя комиссии.

Полковник юстиции в запасе.

Имеет высший квалификационный класс судьи.

Награжден орденом Дружбы (2022). Отмечен благодарностью президента РФ (2025).