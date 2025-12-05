От 6 млрд рублей и выше. Крупнейшие изъятия средств по уголовным делам в РФ

Пресненский суд Москвы 5 декабря 2025 года частично удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова и третьих лиц

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 декабря 2025 года Пресненский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и третьих лиц стоимостью свыше 1,2 млрд руб.

ТАСС подготовил материал о крупнейших судебных изъятиях наличных средств и имущества в доход государства у фигурантов уголовных дел в России. В список не включены решения судов, по которым в доход государства обращались деловые активы.

Бывший глава правительства Карачаево-Черкесии Владимир Кайшев - 41,9 млрд

3 сентября 2025 года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на сумму 41,94 млрд рублей у бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева (занимал пост в 2008-2010 годах). Кайшев был арестован в марте 2024 года, ему вменяется создание преступного сообщества, мошенничество, кража и вымогательство.

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов - 32,5 млрд

20 октября 2020 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства имущества и средств на сумму, оцениваемую на тот момент в 32,5 млрд рублей, с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова (занимал пост в 2012-2018 годах) и ряда подконтрольных ему компаний. В 2023 году Абызов был приговорен Преображенским судом Москвы к 12 годам колонии строго режима по делу о создании преступного сообщества, подкупе, незаконном предпринимательстве и отмывании средств. Изымать имущество Абызова приставы начали только в октябре 2025 года - на тот момент оно оценивалось в 26 млрд рублей.

Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев - 15,8 млрд

26 мая 2025 года Генеральная прокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока иск о возвращении государству имущества бывшего мэра города Владимира Николаева (занимал пост в 2004-2008 годах, в 2007 году был приговорен к условному наказанию по делу о злоупотреблении должностными полномочиями). 25 июля 2025 года суд удовлетворил иск, вернув в госсобственность 821 объект недвижимости, в том числе 322 квартиры, 269 машиномест и санаторий "Амурский залив" на общую сумму 6,5 млрд рублей, а также еще 590,2 млн рублей. По данным газеты "Коммерсантъ", сумма изъятого была больше - 14,8 млрд рублей. 31 октября 2025 года Ленинский районный суд Владивостока изъял у Николаева по второму иску генпрокуратуры имущество на сумму еще 1 млрд рублей.

Экс-глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов - 13 млрд

В начале августа 2025 года Генпрокуратура подала иск в Октябрьский райсуд Краснодара, требуя изъять имущество у бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова (занимал пост в 1998-2019 годах) и его родственников. По данным Генпрокуратуры, возглавляя судебную систему республики, Трахов оформлял дорогостоящую недвижимость в Адыгее и Краснодарском крае на близких родственников и доверенных лиц. По данным газеты "Коммерсантъ", дело было передано в Волжский городской суд Волгоградской области из-за опасений о возможном влиянии Трахова на судебную систему Краснодарского края. 16 сентября 2025 года суд принял решение обратить в доход государства 214 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 13 млрд рублей.

Экс-судья Александр Чернов - 13 млрд

В октябре 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск в Красногорский городской суд Московской области об изъятии имущества у Александра Чернова, бывшего главы Краснодарского краевого суда в 1994-2019 годах, который был обвинен в незаконном предпринимательстве. 19 августа 2025 года суд обратил в доход государства 87 объектов недвижимости, принадлежавших Чернову, в том числе 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 12 квартир и другое - общей стоимостью 13 млрд рублей. 3 декабря 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей России лишила Чернова статуса судьи в отставке, лишив его иммунитета.

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун - 11,5 млрд

8 апреля 2019 года Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества на сумму 10,5 млрд рублей, принадлежавшего экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну (занимал пост в 2003-2018 годах), его родственникам и доверенным лицам. По другому иску 10 августа 2020 года Одинцовский горсуд Московской области изъял у Шестуна еще 1 млрд рублей. Сам Шестун утверждал, что стоимость изъятого у него имущества значительно завышена. В декабре 2020 года экс-чиновник был приговорен Подольским городским судом к 15 годам колонии строго режима по делу о взяточничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании средств.

Бывшие совладельцы ЮКОСа - 9,9 млрд

17 января 2024 года Одинцовский горсуд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государству подмосковного коттеджного поселка "Яблоневый сад", в котором располагались дома основателей ЮКОСа - Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов), Леонида Невзлина (признан иноагентом) и Платона Лебедева, а также других бывших топ-менеджеров нефтяной компании. Иск был связан с погашением задолженности из-за неуплаты налогов бывшими владельцами ЮКОСа. В июне 2024 года генпрокурор Игорь Краснов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что общая сумма изъятого у Ходорковского и Лебедева имущества составила 9 млрд рублей.

Экс-судья Верховного суда РФ Виктор Момотов - более 9 млрд

14 октября 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда (занимал пост в 2010-2025 годах), председателю Совета судей (2016-2025) Виктору Момотову. Суд постановил изъять у Момотова и его компаньона Андрея Марченко имущество на сумму более 9 млрд рублей в доход государства. Согласно данным Генпрокуратуры, Момотов получил эти активы, несмотря на запрет заниматься предпринимательской деятельностью.

Экс-глава Клинского района Подмосковья Александра Постригань - 9 млрд

15 мая 2019 года Генпрокуратура РФ подала в Клинский городской суд иск об изъятии 1 700 объектов недвижимости и другого имущества на сумму 9 млрд рублей у экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя (занимал пост в 1992-2014 годах). 17 сентября того же года суд удовлетворил иск в полном объеме. В 2020 году Постригань был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о взятке. В 2023 году экс-чиновник был признан виновным в организации преступного сообщества, срок его наказания увеличен до 18 лет колонии строго режима.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко - 9 млрд

10 сентября 2016 года в Москве в связи с уголовным делом о хищении 26 млрд рублей из Нота-банка был арестован заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко. Во время обыска в московской квартире сестры Захарченко были найдены денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд рублей. Их происхождение Захарченко и его родственники объяснить не смогли. Впоследствии сообщалось, что общая сумма изъятого составила 9 млрд рублей (в виде наличных средств, движимого и недвижимого имущества). В декабре 2017 года Никулинский суд Москве постановил передать изъятые у Захарченко и его родственников средства в пользу государства. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы признал Дмитрия Захарченко виновным в крупной взятке и воспрепятствовании правосудию. Он был приговорен к 13 годам в исправительной колонии строгого режима (срок впоследствии был снижен до 12 лет и 6 месяцев).

Подполковник ФСБ Кирилл Черкалин - 6 млрд

8 ноября 2019 года Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество подполковника Кирилла Черкалина, начальника 2-го отдела управления "К" (курирует банковский сектор) службы экономической безопасности ФСБ. Общую сумму имущества и денежных средств, ранее изъятых у Черкалина и его близких, оценили в 6 млрд рублей. 22 апреля 2021 года Московский гарнизонный военный суд признал Черкалина виновным по делу о мошенничестве и получении взятки и приговорил к 11 годам колонии строгого режима.

