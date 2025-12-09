Сборы военнослужащих запаса. О плановом призыве в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря 2025 года подписал указ "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году"

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году".

Плановое мероприятие

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса подписывает президент РФ.

В соответствии с федеральными законами "Об обороне" от 31 мая 1996 года и "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 года, резервисты призываются на сборы в Вооруженные силы России, войска национальной гвардии РФ (Росгвардия), органы госохраны и подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни и граждане, "забронированные за органами государственной власти". Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота. При этом призвать на военные сборы могут любого, кто находится в запасе.

Учебные и проверочные сборы

Сборы резервистов подразделяются на учебные и проверочные (проверка боевой готовности). Срок сборов - не более двух месяцев. Конкретные даты проведения учебных сборов устанавливаются по согласованию с органами исполнительной власти регионов. Даты проверочных сборов определяет Минобороны РФ. Как правило, запасники проходят службу в своем регионе, за исключением обладателей редких воинских специальностей, которых могут отправить и в другие регионы.

По закону лица, состоящие в запасе, могут быть отправлены на военные сборы не чаще одного раза в течение трех лет. При этом общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за все время пребывания в запасе, не должна превышать 12 месяцев. На время сборов за резервистами сохраняется рабочее место, им полагается выплата среднего заработка и возмещение расходов на проезд, которые компенсирует Минобороны. Одновременно работнику положен оклад по воинской должности и по званию.

Все получившие повестку обязаны в течение двух суток прибыть по месту вызова. За неявку по повестке в военкомат без уважительной причины полагается штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (ст. 21.5 КоАП РФ в редакции федерального закона от 31 июля 2023 года). Уголовная ответственность за уклонение от воинских сборов, в отличие от уклонения от призыва, не предусмотрена.

Резервисты не могут привлекаться к выполнению боевых задач, действовать при введении режима чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов. За ними также не закрепляется оружие или техника, дисциплинарный арест к запасникам не применяется.

Число призываемых резервистов и распределение их контингентов по военным округам России является закрытой информацией и в указах президента РФ не публикуется.

Подписания указов

Указы о сборах в разные годы начиная с 1996 года подписывали президенты Борис Ельцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Чаще всего документ выходил в феврале (восемь раз, в том числе в 2019 и 2022 годах) и январе (восемь раз, в том числе в 2011 и 2025 годах). Сборы в 2001, 2003, 2004, 2007, 2013 и 2026 годах объявлялись указами, которые публиковались в декабре предшествующего года. Трижды (1999, 2017, 2021 годы) указ был подписан в апреле, трижды (2014, 2016, 2020 годы) - в июне. В 2018 и 2024 годах подписание документа пришлось на март, в 2023 году - на май.