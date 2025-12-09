Новый замминистра иностранных дел РФ. Карьера Александра Алимова
ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2025 года заместителем министра иностранных дел РФ назначен Александр Алимов, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России.
Александр Сергеевич Алимов родился 25 октября 1970 года.
В 1993 году окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Работает в системе МИД с 1993 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом.
В 2007-2008 годах - начальник отдела в департаменте международных организаций МИД РФ.
С 2008 по 2012 год - старший советник постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке (США).
В 2012-2017 годах - заместитель директора департамента международных организаций МИД РФ.
С ноября 2017 года по сентябрь 2022 года - заместитель постоянного представителя РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария).
С октября 2022 года занимал пост директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2025).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2023). Отмечен благодарностью правительства РФ (2024).
Владеет английским, французским и кхмерским языками.