Новый замминистра иностранных дел РФ. Карьера Александра Алимова

Назначение на должность произошло 9 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2025 года заместителем министра иностранных дел РФ назначен Александр Алимов, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России.

Александр Сергеевич Алимов родился 25 октября 1970 года.

В 1993 году окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Работает в системе МИД с 1993 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом.

В 2007-2008 годах - начальник отдела в департаменте международных организаций МИД РФ.

С 2008 по 2012 год - старший советник постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке (США).

В 2012-2017 годах - заместитель директора департамента международных организаций МИД РФ.

С ноября 2017 года по сентябрь 2022 года - заместитель постоянного представителя РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария).

С октября 2022 года занимал пост директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2025).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2023). Отмечен благодарностью правительства РФ (2024).

Владеет английским, французским и кхмерским языками.