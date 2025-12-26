Сирия, Сомали, Иран, Йемен. Военные операции США при Дональде Трампе

США 25 декабря 2025 года нанесли удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство" на территории Нигерии

Редакция сайта ТАСС

© John Moore/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2025 года США нанесли удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Нигерии. МИД Нигерии заявил, что удары были проведены по запросу правительства этой страны. С момента вступления в должность в январе 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал военные удары в Иране, Йемене, Сирии, Сомали и Карибском море.

Сомали

1 февраля 2025 года, через 12 дней после инаугурации Дональда Трампа, авианосец "Гарри Трумэн", находившийся в Красном море, и его ударная группа в составе 16 истребителей F/A-18 Super Hornet нанесли мощный удар по позициям боевиков "Исламского государства" в горах Кал Мискаад в провинции Бари на севере Сомали. Как сообщило командование ВМС США, это был "крупнейший за всю историю удар с авианосца" - общий вес сброшенных боеприпасов составил 56,7 тонны. ВС США атакуют базы террористических организаций в этой стране с 2007 года.

Иран

В ночь на 22 июня 2025 года ВВС и ВМС США ударили по трем ядерным объектам Ирана. Операция, получившая название "Полуночный молот", стала первой военной акцией США, предпринятой против этой страны. Она была проведена в поддержку Тель-Авива на фоне израильской военной операции против Ирана, начавшейся 13 июня, и ответных ударов по Израилю со стороны Ирана. Среди атакованных объектов - завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Натанзе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. В ходе атаки были использованы ракеты Tomahawk, запущенные с подводной лодки, и 14 противобункерных авиабомб GBU-57, сброшенных стелс-бомбардировщиками B-2 Spirit. Авиабомбы были доставлены B-2 Spirit, вылетевшими с авиабазы Уайтмен (штат Миссури, США). В общей сложности в операции было задействовано более 125 самолетов (вместе с дозаправщиками и истребителями прикрытия). 24 июня Дональд Трамп объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Йемен

США продолжили наносить удары по военным объектам йеменского хуситского движения "Ансар Аллах". Операция против него была начата еще в январе 2024 года администрацией Джо Байдена в связи с атаками хуситов в водах Красного моря и Аденского залива на суда западных стран (в ответ на военную операцию Израиля в палестинском секторе Газа после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года). При Дональде Трампе интенсивность бомбардировок значительно усилилась - новый этап операции начался 15 марта 2025 года, в нем была задействована ударная группа авианосца "Гарри Трумэн". С этого времени по начало мая ВВС и ВМС США воздушными атаками поразили в Йемене более 1,1 тыс. целей. 6 мая США и "Ансар Аллах" договорились о прекращении огня.

Сирия

В 2025 году США продолжили наносить удары по позициям боевиков ИГ в Сирии, начатые еще в 2014 году при администрации Барака Обамы. По данным Центрального командования ВС США, в течение 2025 года США совместно с сирийскими военными провели 80 операций против боевиков этой организации. Самой масштабной военной акцией стала операция "Удар ястребиного глаза", осуществленная 19 декабря совместно с ВВС Иордании. В ней были задействованы истребители F-15 и F-16, вертолеты Apache и РСЗО HIMARS. В ее ходе было поражено около 70 объектов боевиков.

В Карибском море

В августе 2025 года к берегам Венесуэлы, которую президент США обвинил в причастности к наркотрафику, "для проведения операций по борьбе с наркокартелями" были направлены три эсминца ВМС США. Затем сообщалось о переброске в регион атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. Начиная с сентября в Карибском море было потоплено порядка 30 катеров, предположительно использовавшихся для перевозки наркотиков, погибли более 100 человек.