ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяБиографии и справки

Сирия, Сомали, Иран, Йемен. Военные операции США при Дональде Трампе

США 25 декабря 2025 года нанесли удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство" на территории Нигерии
Редакция сайта ТАСС
10:22
© John Moore/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2025 года США нанесли удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Нигерии. МИД Нигерии заявил, что удары были проведены по запросу правительства этой страны. С момента вступления в должность в январе 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал военные удары в Иране, Йемене, Сирии, Сомали и Карибском море.

Сомали

1 февраля 2025 года, через 12 дней после инаугурации Дональда Трампа, авианосец "Гарри Трумэн", находившийся в Красном море, и его ударная группа в составе 16 истребителей F/A-18 Super Hornet нанесли мощный удар по позициям боевиков "Исламского государства" в горах Кал Мискаад в провинции Бари на севере Сомали. Как сообщило командование ВМС США, это был "крупнейший за всю историю удар с авианосца" - общий вес сброшенных боеприпасов составил 56,7 тонны. ВС США атакуют базы террористических организаций в этой стране с 2007 года.

Иран

В ночь на 22 июня 2025 года ВВС и ВМС США ударили по трем ядерным объектам Ирана. Операция, получившая название "Полуночный молот", стала первой военной акцией США, предпринятой против этой страны. Она была проведена в поддержку Тель-Авива на фоне израильской военной операции против Ирана, начавшейся 13 июня, и ответных ударов по Израилю со стороны Ирана. Среди атакованных объектов - завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Натанзе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. В ходе атаки были использованы ракеты Tomahawk, запущенные с подводной лодки, и 14 противобункерных авиабомб GBU-57, сброшенных стелс-бомбардировщиками B-2 Spirit. Авиабомбы были доставлены B-2 Spirit, вылетевшими с авиабазы Уайтмен (штат Миссури, США). В общей сложности в операции было задействовано более 125 самолетов (вместе с дозаправщиками и истребителями прикрытия). 24 июня Дональд Трамп объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Йемен

США продолжили наносить удары по военным объектам йеменского хуситского движения "Ансар Аллах". Операция против него была начата еще в январе 2024 года администрацией Джо Байдена в связи с атаками хуситов в водах Красного моря и Аденского залива на суда западных стран (в ответ на военную операцию Израиля в палестинском секторе Газа после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года). При Дональде Трампе интенсивность бомбардировок значительно усилилась - новый этап операции начался 15 марта 2025 года, в нем была задействована ударная группа авианосца "Гарри Трумэн". С этого времени по начало мая ВВС и ВМС США воздушными атаками поразили в Йемене более 1,1 тыс. целей. 6 мая США и "Ансар Аллах" договорились о прекращении огня.

Сирия

В 2025 году США продолжили наносить удары по позициям боевиков ИГ в Сирии, начатые еще в 2014 году при администрации Барака Обамы. По данным Центрального командования ВС США, в течение 2025 года США совместно с сирийскими военными провели 80 операций против боевиков этой организации. Самой масштабной военной акцией стала операция "Удар ястребиного глаза", осуществленная 19 декабря совместно с ВВС Иордании. В ней были задействованы истребители F-15 и F-16, вертолеты Apache и РСЗО HIMARS. В ее ходе было поражено около 70 объектов боевиков.

В Карибском море

В августе 2025 года к берегам Венесуэлы, которую президент США обвинил в причастности к наркотрафику, "для проведения операций по борьбе с наркокартелями" были направлены три эсминца ВМС США. Затем сообщалось о переброске в регион атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. Начиная с сентября в Карибском море было потоплено порядка 30 катеров, предположительно использовавшихся для перевозки наркотиков, погибли более 100 человек. 

СомалиСШАИранСирияЙеменВенесуэлаТрамп, Дональд