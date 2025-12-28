"И Бог создал женщину". Каким был путь Брижит Бардо

Французская актриса и защитница животных умерла в возрасте 91 года

Брижит Бардо © Keystone Features/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 декабря 2025 года стало известно, что на 92-м году жизни умерла французская актриса и защитница животных Брижит Бардо.

Происхождение

Брижит Бардо (полное имя Брижит Анн-Мари Бардо) родилась 28 сентября 1934 года в Париже в состоятельной семье. В 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе русского хореографа Бориса Князева.

Знакомство с Роже Вадимом и карьера в кино

В 1949 году, в 14 лет, Брижит Бардо снялась в качестве модели для журнала Jardin des Modes и для обложки модного женского издания Elle, где вместо имени под фотографиями стояли ее инициалы B. B. В 1950 году она вновь снялась для Elle, на этот раз в специальном выпуске. Ее фотографии увидел помощник режиссера Марка Аллегре Роже Вадим и пригласил ее на пробы для фильма "Лавры сорваны". Роль она получила, однако производство фильма закрыли.

В 1952 году Роже Вадим, ставший супругом Бардо, способствовал началу ее кинокарьеры. Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Бойера "Нормандская дыра" (1952), в которой она сыграла главную роль. В последующие четыре года Бардо исполнила 15 ролей, однако фильмы не пользовались особым успехом и не принесли ей известность. Поворотным в ее карьере стал 1956 год, когда она исполнила главную роль в режиссерском дебюте Роже Вадима - драме "И Бог создал женщину". Картина имела огромный успех не только во Франции, но и за рубежом и сделала Бардо знаменитостью, критики так перефразировали название фильма - "И Вадим создал Бардо…". Далее последовали комедия Кристиан-Жака "Бабетта идет на войну" (1959), любовная драма Луи Маля "Частная жизнь" (1962), драма Роже Вадима "Отдых воина" (1962), в которых Бардо, по мнению критиков, играла саму себя. По оценке специалистов, ее актерский талант раскрылся лишь в драме Жан-Люка Годара "Презрение" (1963) и комедии Эдуара Молинаро "Очаровательная идиотка" (1964).

Очень быстро В. В., как ее стали называть, превратилась в культовую фигуру. В 1950-1960 годах Бардо называли одной из самых привлекательных актрис европейского кино, она стала секс-символом наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Была признанной законодательницей стиля и моды. В моду вошли узкие брюки и джинсы, платья в клетку "виши", туфли без каблука, бикини, которые носила актриса, а также прическа "бабетта", созданная по образцу одной из ее героинь.

В 1966-1971 годах Бардо снялась в девяти лентах, среди которых драма Жан-Люка Годара "Мужское - женское" (1966), драматическая комедия Жана Ореля "Женщины" (1969), комедия Ги Казариля и Клода Шаброля "Послушницы" (1970), вестерн Кристиан-Жака "Нефтедобытчицы" (1971). В 1972 году актриса сыграла в эротической драме Роже Вадима "Если бы Дон Жуан был женщиной". В 1973 году вышел последний фильм с ее участием - комедия Нины Компанеец "Поучительная и веселая история Колино, любителя дергать за юбки", в котором актриса исполнила роль второго плана. В том же году Бардо объявила, что уходит из кино. На счету актрисы порядка 40 киноработ.

Музыка

В 1960-1970 годах Бардо записала несколько музыкальных альбомов (около 80 песен). Первая пластинка - Behind Brigitte Bardot - была выпущена в 1960 году, позже вышли еще несколько альбомов и сборников, среди которых Brigitte Bardot Sings (1963), B. B. (1964), Brigitte Bardot Show (1968), Brigitte (2003), Brigitte Bardot (2006).

Часть песен, которые стали популярными, для нее написал Серж Генсбур - L'Appareil a sous, Harley Davidson, Contact, Comic strip, Bonnie and Clyde, Je t’aime… moi non plus (две последние исполнены в дуэте с Генсбуром). В 1973 году Бардо вместе с Сашей Дистелем записала Le Soleil De Ma Vie - франкоязычную версию You Are the Sunshine of My Life Стиви Уандера. На многие композиции были сняты клипы и сделаны кавер-версии. Видео были собраны на DVD-диске Divine B. B., вышедшем в 2004 году.

Защита животных

В 1962 году Брижит Бардо стала первой из французских знаменитостей, кто открыто осудил жестокие методы забоя скота. Актриса смогла добиться их изменения - впоследствии был принят акт, обязывающий применять быстродействующие электрошокеры. В 1977 году она начала кампанию против истребления морских котиков в Канаде и Норвегии. Вскоре был запрещен импорт шкур бельков во Францию, а в 1986 году - в Европу.

В 1986 году Бардо основала ассоциацию по защите животных - La Fondation Brigitte Bardot (в 1992 году фонд признан общественной организацией). С этой целью она продала на аукционе значительную часть драгоцнностей и имущества (собрала более 3 млн франков). В собственность фонда была переведена и вилла в городе Сен-Тропе, где она проживала. В настоящее время Фонд имеет более 70 тыс. спонсоров, в нем работают более 800 сотрудников и волонтеров. Всего за годы работы Фондом было спасено порядка 11 тыс. животных в нескольких десятках стран.

Брижит Бардо неоднократно осуждала меховой промысел, браконьерство, корриду, торговлю редкими экзотическими видами и опыты над животными. Так, в 2007 году Бардо пожертвовала более $140 тыс. на программу массовой стерилизации и по устройству бездомных собак в Бухаресте, затем выделила €1 млн на строительство в Румынии приютов для собак и приобретение передвижной клиники. В 2010 году она обратилась с письмом к королеве Дании Маргрете II с призывом остановить ежегодное массовое убийство дельфинов на Фарерских островах. При поддержке ее Фонда проводились акции по их защите. В январе 2013 года Бардо заявила, что будет просить российское гражданство, если в цирке Лиона усыпят двух больных туберкулезом слонов, отметив, что президент РФ Владимир Путин "сделал для защиты животных больше, чем все французские президенты вместе взятые". Благодаря ее протестам жизнь слонов была сохранена, а в апреле 2013 года их приютила на своей ферме княжеская семья Монако (слоны умерли в 2018 и 2023 годах).

О своем отношении к животным в 2018 году Бардо высказалась так: "Я все бросила в свое время ради животных - и это был мой самый лучший поступок. Без них я бы просто покончила с собой, потому что моя жизнь мне совершенно не нравилась... Именно животные не только придали смысл моей жизни, но и позволили мне достойно состариться".

Личные сведения

Брижит Бардо написала несколько книг. Так, в 1996 и в 1999 годах вышли ее мемуары "Инициалы Б. Б." и "Квадрат Плутона", в 2003 году - "Крик в тишине", в 2017 году - книга "Я играю", в 2018 году - мемуары "Слезы в бою".

В 1952-1957 годах Бардо состояла в браке с режиссером Роже Вадимом, в 1959-1962 годах - с актером Жаком Шарье. В 1966-1969 годах ее мужем был немецкий миллионер Гюнтер Закс. С 1992 года Брижит Бардо была замужем за Бернаром Д'Ормалем (французский политик). Единственный сын Бардо - Николя - родился в союзе с Жаком Шарье.