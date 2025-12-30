От светских праздников до работы "на общих основаниях". Новогодние каникулы в РФ

В 2025-2026 годах праздники продлятся с 31 декабря по 11 января включительно

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 декабря 2025 года в России фактически наступают новогодние каникулы, которые продлятся по 11 января 2026 года включительно. Официальные дни новогодних каникул, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, приходятся на 1-6 и 8 января. Кроме того, выходным днем является 7 января - Рождество Христово. Среда 31 декабря и пятница 9 января стали нерабочими за счет переносов выходных дней.

ТАСС подготовил материал о том, как в России меняли даты празднования Нового года и новогодних каникул.

Новогодние праздники в царской России

В России празднование Нового года 1 января началось в 1700 году согласно указу Петра I. Торжества проходили в течение семи дней. После смерти императора традиция встречать Новый год постепенно угасла. Праздник вернулся уже в эпоху царствования Екатерины II, но при этом оставался сугубо светским. Церковь продолжала отмечать наступление года по юлианскому календарю - 1 сентября.

До 1897 года продолжительность рабочей недели законодательно не регулировалась. Выходным был лишь воскресный день. Владельцы фабрик и заводов сами принимали решение, давать ли работникам возможность отдохнуть в праздничные дни. Как правило, такой дополнительный выходной предоставлялся во время религиозных праздников, включая Рождество.

2 июня 1897 года был принят закон "О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности", которым в России была нормирована трудовая неделя и установлены праздничные нерабочие дни, обязательные для всех работодателей. Выходным днем стало и 1 января. В этот день отмечались сразу два события - светский Новый год, который объявлялся высочайшим повелением государя, и религиозный праздник Обрезание Господне. Кроме того, праздничными нерабочими днями официально стали 25 и 26 декабря - Рождество Христово.

После установления советской власти

В 1918 году в Советской России был введен в действие григорианский календарь, поле чего разница между старым и новым стилем составила 13 суток. 1 января - Новый год - продолжало оставаться нерабочим праздничным днем, а православное Рождество, которое после календарной реформы стали отмечать 7 января, было исключено из списка праздничных выходных. В рамках антирелигиозной кампании в 1929 году празднование Рождества было запрещено, 1 января перестало быть выходным днем. Постановление Совнаркома СССР "О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю" от 24 сентября 1929 года предписывало "в день нового года и в дни всех религиозных праздников работу производить на общих основаниях". 1 января оставалось рабочим днем до 1947 года.

Возвращение выходных дней

23 декабря 1947 года указом президиума Верховного Совета (ВС) СССР 1 января вновь получило статус праздничного и нерабочего дня. Однако если он совпадал с выходным, то не переносился на ближайший рабочий день.

Спустя 43 года - 27 декабря 1990 года - ВС РСФСР "в связи с обращением Патриарха Московского и всея Руси Алексия и уважая религиозные чувства верующих" постановил считать Рождество 7 января праздничным нерабочим днем. Статус праздника был закреплен законом от 25 сентября 1992 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР".

Новогодние каникулы в РФ

25 сентября 1992 года были приняты поправки в Кодекс законов о труде РСФСР, согласно которым нерабочим днем наряду с 1 и 7 января стало 2 января. Эти праздники были сохранены и в Трудовом кодексе РФ, принятом 30 декабря 2001 года (вступил в силу 1 февраля 2002 года).

29 декабря 2004 года в статью 112 Трудового кодекса были внесены изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1 по 5 января включительно, 6 января было рабочим днем, а Рождество - выходным. Однако фактически 6 января также было нерабочим, так как на него переносили выходные (субботу или воскресенье), совпадающие с новогодними праздниками.

С 2013 года официальные новогодние каникулы в России длятся с 1 по 8 января. Соответствующие поправки были внесены в статью 112 Трудового кодекса 23 апреля 2012 года. Из этих восьми дней собственно новогодние каникулы приходятся на 1-6 и 8 января, а 7 января отмечается Рождество Христово. Совпадающие с этими праздниками нерабочие дни (суббота и воскресенье) по решению правительства РФ могут быть перенесены на другие даты.

Вопрос о выходном дне 31 декабря

Последние несколько лет в России обсуждается возможность сделать выходным днем 31 декабря на федеральном уровне. В частности, соответствующие законодательные инициативы неоднократно поступали в Госдуму, однако все они остались нереализованными. На региональном уровне решение о том, чтобы сделать последний день года нерабочим для органов власти, бюджетных организаций, предприятий, принимают главы субъектов РФ.

Очередной виток дискуссии об изменении новогодних праздников за счет включения в них 31 декабря вызвало распоряжение губернатора Томской области Сергея Жвачкина от 14 ноября 2019 года. Губернатор распорядился перенести рабочий день со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря 2019 года. Решение, по его словам, было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику". Позднее о переносе выходного дня для сотрудников учреждений и организаций, находящихся в ведении региональных властей, было объявлено в других субъектах РФ.

23 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря выходным днем. При этом глава государства отметил целесообразность рассмотрения в будущем вопроса об установлении праздничного дня 31 декабря на федеральном уровне. К концу декабря 2020 года руководители всех субъектов РФ объявили последний день года нерабочим для организаций, учреждений, предприятий, находящихся в их ведении. Аналогичные решения на региональном уровне были приняты и в 2021 года.

В декабре 2020 года фракция ЛДПР внесла в Госдуму очередной законопроект, по которому датами новогодних каникул в Трудовом кодексе РФ предлагалось объявить 31 декабря и 1-6 января (вместо нынешних 1-6 и 8 января). Таким образом авторы инициативы предложили сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней. Однако правительство РФ не поддержало законопроект, сочтя инициативу "избыточной". В кабмине напомнили, что решения по переносу выходного дня принимаются в каждом конкретном случае. 12 декабря 2024 года Госдума отклонила законопроект.

В последние годы правительство своим постановлением переносит праздничные дни новогодних каникул таким образом, что 31 декабря становится нерабочим днем для всей страны. Так, каникулы 2024 года начались в субботу 30 декабря 2023 года, 2025 года - в воскресенье 29 декабря 2024 года.

Новогодние каникулы в 2025-2026 годах, согласно постановлению правительства, продлятся 12 дней - со среды 31 декабря 2025 года по воскресенье 11 января 2026 года. Среда 31 декабря и пятница 9 января стали нерабочими за счет переносов выходных дней.