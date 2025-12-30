Елки, подарки, традиции. Главные атрибуты Нового года

В России праздновать Новый год и Рождество с елкой стали при Петре I, а украшать ее игрушками начали в 1830-х годах

ТАСС-ДОСЬЕ. Приближается Новый год, один из самых любимых праздников, главными атрибутами которого являются наряженная елка, подарки и сказочные персонажи.

ТАСС подготовила материал о традициях, игрушках и новогодних героях.

Елка

Объяснение традиции украшать на Рождество елку можно найти в библейской мифологии. Так, одна из легенд гласит, что около пещеры, где родился Иисус Христос, росли ель, олива и пальма. Когда зажглась путеводная звезда, возвестившая миру о появлении на свет Спасителя, олива принесла в дар свои золотые плоды, пальма предложила зеленый шатер для защиты от зноя, и только ель стояла в стороне. И тут свершилось чудо: звезды посыпались с неба и преобразили дерево.

Есть немало других легенд по поводу возникновения традиции украшения ели, связанных с христианством. Однако известно, что такой обычай существовал еще у древних германцев, которые отмечали праздник в честь середины зимы - Йоль, приуроченный ко дню зимнего солнцестояния. Они наряжали в лесу дерево, зажигали свечи и совершали обряды, задабривая лесных духов, а также расставляли в жилищах ветки вечнозеленых растений, считая их символом жизни, здоровья и долголетия. По мере распространения христианства многие языческие обряды стали наполняться новым содержанием, в XV-XVI веках. Йоль был полностью вытеснен Рождеством. Однако традиции, характерные для этого праздника, сохранились - атрибутом рождественских торжеств стали ели. Сначала их размещали на улицах, затем возник обычай наряжать их в домах. Есть сведения, что в 1419 году подмастерья цеха пекарей германского города Фрайбурга украсили яблоками, орехами и пряниками ель у католического госпиталя для бедняков. С первой половины XVI века свидетельства об установке елок к Рождеству появляются по всей Германии, позже ели стали оставлять украшенными до Нового года. Постепенно традиция распространилась по всей Европе и дошла до Америки.

В России праздновать Новый год и Рождество с елкой стали при Петре I. В 1699 году он издал указы о переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января "по примеру всех христианских народов" и велел зажигать в новогоднюю ночь костры, пускать фейерверки и "перед воротами учинить украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых". В конце XIX века в России вслед за Европой появились искусственные елки, которые изначально изготавливали из ткани. В 1929-1935 годах в связи с развернутой в СССР антирелигиозной кампанией празднование Рождества было запрещено, отменены были и новогодние торжества, считавшиеся "буржуазными пережитками". Однако с 1936 года праздники вновь начали проводиться в школах, детских клубах и детских домах, торжества с елкой стали организовывать в Колонном зале Дома Союзов, с 1954 года - в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. С 1962 года "главную елку страны" начали проводить в Кремлевском дворце съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец).

Игрушки

Первыми украшениями елок были яблоки, орехи, яйца, сладости. В XVIII веке к ним добавились игрушки, сделанные из бумаги, картона, ваты, разукрашенных шишек. Все убранство соответствовало христианской символике: шестиконечная звезда на макушке елки служила напоминанием о Вифлеемской звезде, возвестившей о рождении Христа, яблоки были символом плодов с Древа познания добра и зла, свечи ассоциировались с чистотой.

Позднее, когда изготовлением елочных игрушек стали заниматься ремесленники, на елки стали вешать фигурки ангелов из латуни. Появление стеклянных украшений связывают с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Именно в том году стеклодувы из местечка Лауша в Тюрингии создали шары из тяжелого толстого стекла - "яблоки", которые положили начало регулярному производству елочных игрушек. А в 1867 году с помощью газовых горелок стало возможно выдувать не только шары, но и фигуры любой формы из стекла. На протяжении длительного времени стеклянные игрушки изготавливались только в Германии, откуда они отправлялись на экспорт. В других странах их выпуск был налажен только в конце XIX в.

Первая уличная новогодняя электрическая гирлянда была изготовлена в 1895 году - она украсила ель перед Белым домом в Вашингтоне. В Европе электрические гирлянды появились на елях в Хельсинки в 1906 году.

В нашей стране елочные игрушки стали использоваться в 1830-х годах. Они были самодельными или выпекались из теста. Позже в Россию начали поставлять стеклянные игрушки из Германии. Также елки украшали свечами, мишурой и канителью (тонкие металлические нити). Первым производство игрушек наладил в 1887 году стеклодувный завод в Клину (сейчас - фабрика "Елочка"). В советское время Вифлеемская звезда, венчавшая елку, была заменена на пятиконечную красную - символ государства. Популярными были фигурки людей, животных, фруктов и овощей не только из стекла, но и из ваты, картона, папье-маше. Появились украшения из стекляруса (из него делали абстрактные конструкции и игрушки в виде самолетов или машин). Выпуск электрических гирлянд в СССР начался в 1938 году. После выхода в 1956 году на экраны фильма Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" стали делать игрушки-часы, на которых всегда было без пяти минут двенадцать, а также стеклянные бусы. В канун 1962 года, после полета в космос Юрия Гагарина, елки страны украсились игрушками в виде ракет и космонавтов.

В настоящее время ассортимент елочного убранства в мире практически одинаковый, самыми распространенными являются шары. Однако в некоторых странах есть свои особенности. Так, в Ирландии более популярны цветные фонарики и мишура, в Норвегии и Швеции - игрушки в виде солнца, снежинок, фигурки животных из соломы и дерева. В Венгрии наряду с обычными игрушками обязательными являются szaloncukor - рождественские конфеты, покрытые шоколадом и завернутые в серебряную, золотую или красную бумагу, а в Японии - пирожные моти из рисовой муки (после праздника они съедаются).

Подарки

Считается, что традицию дарить подарки на Новый год сформировали римляне. Якобы именно Гай Юлий Цезарь придумал дарить в первый день года лавровый венок и монету.

Японцы часто преподносят друг другу "осэйбо" (традиционные незамысловатые подарочные наборы с необходимыми в повседневной жизни вещами) или "отосидама" (красивые конверты с деньгами). В США зачастую подарки отдаются с чеком для того, чтобы их можно было вернуть в магазин, если они не подошли. В Австрии важно дарить то, что пригодится в быту, также доставляет радость приглашение в Венскую оперу. В Швеции и других скандинавских странах, где рано темнеет, часто в качестве презента выступают свечи - они создают праздничную, теплую и уютную атмосферу. В Китае, где ценится семейная гармония, принято дарить парные предметы.

В нашей стране на Новый год детям чаще всего преподносят сладкие подарки и игрушки, а взрослые зачастую получают духи, шоколад, украшения или косметику. Для ценителей балета самым заветным подарком является билет на сказочно красивый "Щелкунчик", особенно в Большой театр, показ которого начинается в двадцатых числах декабря и заканчивается в начале января.

Сказочные персонажи

В странах Европы и Америки главным дарителем рождественских и новогодних подарков является персонаж, прототипом которого считается архиепископ Николай Мирликийский, живший в III-IV веках в Малой Азии. Он был канонизирован после смерти и стал объектом поклонения христиан как Николай Чудотворец или Николай Угодник. По легенде, однажды он подбросил в дымоход дома, где жили три бедные девушки, золотые монеты, которые попали в чулки, сушившиеся у печки (по другой версии - в стоявшие у печи башмаки). Отсюда и пошла традиция класть подарки в специальные башмачки и носки. Постепенно образ святого Николая, вобрав в себя национальные черты многих народов, трансформировался в различные рождественские персонажи. В ряде стран это Рождественский дед. Во Франции и других франкоязычных странах его зовут Пер-Ноэль, в Испании - Папа Ноэль, в Италии - Баббо Натале. В Германии его называют Санкт-Николаусом, в Чехии и Словакии - Микулашем, в Польше - Швенты Миколаем, в Нидерландах, Бельгии и многих бывших голландских колониях - Синтерклаасом, в США - Санта-Клаусом.

Русский Дед Мороз имеет языческие корни. В древнеславянских сказаниях его называли Дедом Трескуном, Студенцом, Карачуном или Зимником и представляли маленьким старичком с длинной бородой и суровым как русские морозы нравом. Люди задабривали его, оставляя во время зимних праздников еду у крыльца. Со временем Трескун сменил имя на Деда Мороза и значительно подобрел. Сегодня Деда Мороза, родиной которого считается Великий Устюг (недалеко от города находится его вотчина), изображают как величественного белобородого старика в белой, синей или красной шубе, валенках или сапогах с загнутыми носами, с посохом и мешком подарков. Аналога имени Дед Мороз нет ни у одного западного рождественского персонажа. У Деда Мороза есть помощница - Снегурочка, образ которой сложился на основе русских народных сказок и произведений второй половины XIX в. Начиная с 1990-х годов в различных регионах России стали популярными и другие праздничные персонажи, больше отвечающие местным культурным традициям, например, Талви Укко, Халла и Паккайне в Карелии, Кыш Бабай в Татарстане, Ямал Ири в ЯНАО, Чысхаан и Эхээ Дьыл в Якутии, Хель Мучи в Чувашии, Сагаан Убгэн в Бурятии. Все они похожи на Деда Мороза, только Паккайне отличается молодостью и энергичностью.