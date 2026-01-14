От Азии до Европы. Хронология крупных железнодорожных катастроф в мире

На северо-востоке Таиланда 14 января 2026 года из-за падения строительного крана со строящейся эстакады произошло крушение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Бангкок - Убонратчатхани

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 января 2026 года на северо-востоке Таиланда, в провинции Накхонратчасима, в результате падения строительного крана со строящейся эстакады произошло крушение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. По последним данным, погибли 30 человек, травмы различной степени тяжести получили еще 67 человек.

ТАСС подготовил хронологию железнодорожных катастроф в разных странах мира, жертвами которых стали 30 и более человек. Всего за последние пять лет сообщалось о семи таких происшествиях (с учетом ЧП 14 января 2026 года).

2 апреля 2021 года в уезде Хуалянь на востоке Тайваня (КНР) восьмивагонный скоростной поезд "Тароко-экспресс", следовавший из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун потерпел крушение при въезде в горный туннель. ЧП произошло из-за столкновения с грузовиком, который был припаркован в неположенном месте на склоне холма и скатился на железнодорожные пути. В результате удара второй и третий вагон поезда, двигавшегося со скоростью 125 км/ч, сошли с рельсов, а вагоны с третьего по восьмой получили повреждения и деформировались. Всего в составе находились 498 человек. Погибли 49 человек, еще 159 человек были госпитализированы.

7 июня 2021 года в южной пакистанской провинции Синд, близ города Готки, произошло столкновение двух пассажирских поездов. 12 вагонов поезда "Миллат-экспресс" (Карачи - Саргодха, Пенджаб) сошли с рельсов и рухнули на второй путь, по которому следовал скорый поезд Равалпинди - Карачи. Жертвами катастрофы стали 65 человек, еще порядка 150 человек получили травмы разной степени тяжести. Согласно данным расследования, к ЧП привел разрыв сварного шва на рельсах.

10 марта 2022 года на юге Демократической Республики Конго (провинция Луалаба) потерпел крушение товарный поезд, в котором, несмотря на запрет перевозки людей, ехало множество пассажиров. Перегруженный состав с 10 вагонами не смог преодолеть подъем, часть вагонов сошли с рельсов и скатились в глубокий овраг. В результате 75 человек погибли, 125 получили ранения.

28 февраля 2023 года в восточной части Греции, между деревнями Темби и Эвангелизмос, пассажирский поезд компании "Хелленик трейн", следовавший по маршруту Афины - Салоники, совершил лобовое столкновение с грузовым составом. В результате произошел мощный взрыв и пожар. Погибли 57 человек, ранения получили еще около 180 человек. Катастрофа стала крупнейшей в истории греческих железных дорог. Как установило официальное расследование, столкновение произошло вследствие ошибки начальника станции Лариса, который направил состав на путь встречного движения. Масштаб трагедии был обусловлен отсутствием исправных автоматических систем сигнализации и безопасности на фоне многолетних проблем с модернизацией железнодорожной инфраструктуры Греции. Инициированное родственниками погибших и пострадавших гражданское расследование показало, что сильный пожар мог быть вызван наличием в грузовом составе незадекларированных горючих веществ (растворителей). Дальнейшие расследования и судебные разбирательства сопровождались массовыми демонстрациями протеста в Афинах и других городах страны, обвинениями политиков в коррупции и требованиями выявить и наказать всех ответственных за трагедию.

2 июня 2023 года в районе города Баласор (штат Одиша на востоке Индии) в результате крушения трех поездов погибли свыше 290 человек, пострадали больше 1 100. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. По предварительным результатам расследования, причиной катастрофы стала ошибка сотрудников Индийских железных дорог при обслуживании систем сигнализации. В июле под стражу были взяты три сотрудника железнодорожной компании. В 2024 году их отпустили под залог, так как судья посчитал, что катастрофа стала следствием "совокупной халатности" ряда должностных лиц и системных недостатков управления железными дорогами. Судебное разбирательство продолжается, по состоянию на январь 2026 года о вынесении приговоров не сообщалось.

6 августа 2023 года в районе города Навабшах (округ Сангхар провинции Синд на юге Пакистана) произошел сход с рельсов 10 вагонов пассажирского поезда "Хазара-экспресс", следовавшего из Карачи в Хавелиан. В результате погибли 30 человек, еще более 100 получили травмы различной степени тяжести. Катастрофа произошла из-за сочетания ряда факторов: технической неисправности тележки локомотива, дефекта рельса, систематического невыполнения правил эксплуатации и халатного отношения должностных лиц железной дороги к своим обязанностям.