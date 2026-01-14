Новая глава в истории Пушкинского музея. Кто такая Екатерина Проничева

Министр культуры РФ Ольга Любимова 14 января 2026 года объявила, что новым директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина назначена Екатерина Проничева

Редакция сайта ТАСС

Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Екатерина Проничева © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 января 2026 года министр культуры РФ Ольга Любимова объявила, что новым директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина назначена Екатерина Проничева. Ранее она возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Происхождение, образование

Екатерина Проничева родилась 26 мая 1977 года в Петрозаводске. Ее отец - Владимир Егорович Проничев (родился 1953), Герой РФ, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ в 2003-2013 годах. Сестра - Елена Проничева (родилась 1983) - с февраля 2023 года по январь 2026 года была гендиректором Государственной Третьяковской галереи.

В 2000 году Екатерина Проничева окончила юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2011 году - факультет искусств того же вуза.

Карьера

В 2000-х - начале 2010-х годов Екатерина Проничева работала юристом в "Росгосстрахе" и "Газпроме", в 2010-2012 годах совместно с юридической фирмой "ЮСТ" занималась правовым сопровождением сделок на рынке искусства.

26 марта 2012 года была принята на государственную гражданскую службу г. Москвы и назначена первым заместителем руководителя столичного департамента культуры Сергея Капкова.

В декабре 2013 года возглавила Департамент культурного наследия Министерства культуры РФ.

В апреле 2014 года начала работу на ВДНХ. Первоначально занимала должность первого заместителя генерального директора, в июне 2015 года стала генеральным директором АО "ВДНХ". Продолжила процесс реновации ВДНХ, при ней состоялся перезапуск музея в павильоне "Космос", открылся Музей славянской письменности "Слово".

С 21 сентября 2018 года по 30 июня 2022 года - председатель Комитета по туризму города Москвы.

С 4 июля 2022 года по 14 января 2026 года являлась гендиректором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Член Совета при президенте РФ по культуре (с 2024 года).

Награды

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020), отмечена благодарностью правительства РФ (2025).