Новая глава в истории Пушкинского музея. Кто такая Екатерина Проничева
ТАСС-ДОСЬЕ. 14 января 2026 года министр культуры РФ Ольга Любимова объявила, что новым директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина назначена Екатерина Проничева. Ранее она возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник.
Происхождение, образование
Екатерина Проничева родилась 26 мая 1977 года в Петрозаводске. Ее отец - Владимир Егорович Проничев (родился 1953), Герой РФ, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ в 2003-2013 годах. Сестра - Елена Проничева (родилась 1983) - с февраля 2023 года по январь 2026 года была гендиректором Государственной Третьяковской галереи.
В 2000 году Екатерина Проничева окончила юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2011 году - факультет искусств того же вуза.
Карьера
В 2000-х - начале 2010-х годов Екатерина Проничева работала юристом в "Росгосстрахе" и "Газпроме", в 2010-2012 годах совместно с юридической фирмой "ЮСТ" занималась правовым сопровождением сделок на рынке искусства.
26 марта 2012 года была принята на государственную гражданскую службу г. Москвы и назначена первым заместителем руководителя столичного департамента культуры Сергея Капкова.
В декабре 2013 года возглавила Департамент культурного наследия Министерства культуры РФ.
В апреле 2014 года начала работу на ВДНХ. Первоначально занимала должность первого заместителя генерального директора, в июне 2015 года стала генеральным директором АО "ВДНХ". Продолжила процесс реновации ВДНХ, при ней состоялся перезапуск музея в павильоне "Космос", открылся Музей славянской письменности "Слово".
С 21 сентября 2018 года по 30 июня 2022 года - председатель Комитета по туризму города Москвы.
С 4 июля 2022 года по 14 января 2026 года являлась гендиректором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Член Совета при президенте РФ по культуре (с 2024 года).
Награды
Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020), отмечена благодарностью правительства РФ (2025).