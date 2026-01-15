Более 23 тыс. человек на страже закона. История и функции Следственного комитета

Со дня вступления в силу федерального закона "О Следственном комитете РФ" исполнилось 15 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2026 года исполняется 15 лет со дня вступления в силу федерального закона "О Следственном комитете РФ".

Следственный комитет

Следственный комитет (СК) Российской Федерации - федеральный государственный орган, наделенный полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, включая предварительное следствие и дознание. В своей деятельности независим от всех органов власти, общественных объединений и организаций.

Руководство деятельностью СК России осуществляет президент РФ.

История

Первые независимые следственные органы были учреждены в России в ходе петровской судебной реформы начала XVIII века, которая, в частности, предполагала разделение предварительного следствия и судебного процесса. Следственные канцелярии, образованные в 1713-1717 годах, вели расследование уголовных дел, возбужденных в отношении высокопоставленных чиновников, а затем направляли их в суд. Канцелярии были упразднены в 1724 году. На протяжении последующих лет предварительное следствие осуществляли административные и судебные органы - Сыскной приказ, Главная полицмейстерская канцелярия и другие. В 1808 году в штате городской полиции Министерства внутренних дел Российской империи была учреждена должность судебных приставов, которые занимались дознанием. В ходе судебной реформы начала 1860-х годов органы следствия были выведены из состава полиции и переданы в структуру судов. В 1870 году была учреждена должность следователей по важнейшим делам, к полномочиям которых относилось расследование преступлений против государства.

После Октябрьской революции 1917 года институт судебных следователей был упразднен. В 1920-х годах следственные отделы стали создавать при правоохранительных органах, судах, Наркомате юстиции РСФСР, военных трибуналах и других. В 1928 году весь следственный аппарат был передан прокуратуре РСФСР.

5 ноября 1936 года надзорные и следственные органы были отделены от наркоматов юстиции союзных и автономных республик и перешли в подчинение прокурора СССР. В составе прокуратуры был создан следственный отдел. Впоследствии при министерстве внутренних дел и органах госбезопасности также были образованы следственные подразделения, которые подчинялись прокуратуре СССР. После упразднения в 1959 году МВД и создания на его базе министерства общественного порядка (МООП) следственные отделы при милиции были ликвидированы. Их воссоздали в 1963 году при МООП (с 1968 года - МВД СССР), при этом министерству была передана значительная часть штата следователей прокуратуры.

В апреле 1990 года I съезд народных депутатов СССР поручил комитету Верховного Совета по законодательству и Совету министров подготовить предложения по созданию единого союзного Следственного комитета. Однако эта инициатива не была реализована в связи с распадом СССР в 1991 году.

Следственный комитет при прокуратуре РФ

В 2007 году в России был образован Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ, который получил полномочия в части возбуждения и расследования уголовных дел. СКП было передано расследование тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, совершенных должностными лицами. 5 июня 2007 года соответствующие поправки были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон о прокуратуре. 1 августа того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о Следственном комитете при прокуратуре. Документом также было утверждено положение о СКП. 7 сентября 2007 года следственный орган начал свою работу.

Создание Следственного комитета РФ

23 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в России будет создан новый независимый следственный орган. Это решение было принято в связи с необходимостью четко разграничить функции прокурорского надзора и предварительного расследования. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 27 сентября 2010 года. В тот же день президент подписал указ, которым распорядился образовать Следственный комитет РФ на базе СКП.

Проект федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" был принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 году Глава государства подписал закон 28 декабря 2010 года, и 15 января 2011 года документ вступил в силу. Положение о комитете было утверждено указом президента "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" от 14 января 2011 года.

Следственный комитет получил все полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Прокуратура утратила возможность вмешиваться в ход расследования. В ее компетенции остались направление материалов в органы следствия для возбуждения уголовного преследования, выдвижение и поддержка обвинения.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о прокуратуре, возвращающие прокурорский надзор за деятельностью Следственного комитета (на общих основаниях, как и за остальными правоохранительными органами).

Полномочия, деятельность СК РФ

Следственный комитет ведет доследственные проверки по сообщениям о преступлениях, предварительное следствие и досудебное производство уголовных дел, осуществляет криминалистическое сопровождение расследования преступлений, судебно-экспертную работу, процессуальный контроль деятельности следственных органов и другое.

Перечень статей Уголовного кодекса РФ, подлежащих расследованию сотрудниками СК, определен в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Приоритетным направлением деятельности СК является расследование тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе дела об убийствах, похищении людей, насильственных действиях сексуального характера, против конституционных прав и свобод граждан (например, неприкосновенности жилища), о коррупции, халатности, налоговые преступления, некоторые экономические и экологические преступления и другие. К подследственности комитета относятся все тяжкие преступления в отношении детей и преступления, совершенные несовершеннолетними, уголовные дела в отношении должностных и высокопоставленных лиц всех органов власти, а также Вооруженных сил, правоохранительных органов.

Следственный комитет также расследует террористические акты, участие в деятельности террористических организаций и незаконных вооруженных формирований, отдельные преступления против безопасности.

Надзор за исполнением законов Следственным комитетом осуществляют органы прокуратуры РФ. Они имеют право отменять незаконные и необоснованные постановления следователей об отказе в возбуждении уголовных дел, их приостановке или прекращении и принимать решения о продолжении расследования.

За 2024 год следователями СК России в суды было направлено более 87 тыс. уголовных дел, что на 4,4% больше аналогичного периода 2023 года. В рамках этих дел расследовано 140 тыс. преступлений, из них 77,2 тыс. - тяжкие и особо тяжкие (в 2023 году - 71,6 тыс.).

Следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета России работают в зоне проведения специальной военной операции. С 2014 года возбуждено 8,8 тыс. дел в отношении более 2,2 тыс. лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, ее силовых структур, наемников.

Руководство, структура

Следственный комитет РФ является единой федеральной централизованной системой следственных органов и учреждений. СК России возглавляет председатель, которого назначает на должность и освобождает от нее президент РФ. Председатель СК РФ ежегодно представляет главе государства доклад о работе ведомства. Глава СК имеет первого заместителя и заместителей, включая руководителя главного военного следственного управления. С момента создания СК РФ его возглавляет Александр Бастрыкин, генерал юстиции.

Коллегия СК РФ - постоянно действующий орган ведомства, который рассматривает вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета и требующие коллегиального обсуждения. В коллегию по должности входят председатель СК и его заместители, а также другие лица, которых утверждает президент РФ.

В систему Следственного комитета входят его центральный аппарат, включающий в том числе 15 управлений (главное военное следственное управление, главное управление криминалистики и другие), региональные главные следственные управления и следственные управления, специализированные (в том числе военные) следственные управления и отделы, территориальные отделы и отделения по районам, городам и приравненные к ним, криминалистические подразделения.

В структуре СК РФ действуют криминалистические, научные и образовательные организации, а также иные организации, необходимые для обеспечения его деятельности. Среди образовательных учреждений ведомства - академии в Москве, Санкт-Петербурге и Луганске, кадетские корпуса в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также в Волгограде и Луганске.

Статус сотрудников СК РФ

В СК предусмотрена военная и федеральная государственная гражданская госслужба. Сотрудникам Следственного комитета, кроме военнослужащих, присваиваются специальные звания. Младшие и старшие звания (от младшего лейтенанта юстиции до полковника юстиции) присваивает председатель СК России, высшие специальные звания (начиная с генерал-майора юстиции) - президент РФ.

Граждане, впервые назначаемые на должность в Следственном комитете, принимают присягу сотрудника СК РФ.

Проходящие военную службу в военных следственных органах СК России являются военнослужащими. Воинские звания присваиваются им в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

Штатная численность

Штатная численность СК России (кроме военных следственных органов СК РФ) с 1 января 2026 года составляет 23 149 человек, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, - 20 866 человек, федеральных государственных служащих - 270 человек. Штатная численность военных следственных органов комитета установлена в количестве 2 698 человек, в том числе военнослужащих - 2 247 человек.

Награды, профессиональный праздник

Среди ведомственных наград Следственного комитета - медали "За верность служебному долгу", "Доблесть и отвага", "За заслуги", "За отличие", "За безупречную службу", "Ветеран следственных органов", "За содействие", "За усердие в службе". Нагрудный знак "Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации" вручается одновременно с Почетной грамотой председателя СК РФ.

Ежегодно 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ, учрежденный постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.

Символика

Геральдический знак - эмблема, флаг и знамя Следственного комитета РФ учреждены указом президента РФ от 11 мая 2011 года.

Геральдический знак - эмблема представляет собой треугольный щит, за которым расположены два скрещенных серебряных меча. На синем поле щита изображен всадник в серебряном облачении, который поражает копьем черного дракона, попранного копытами коня. По сторонам щита выполнена надпись "Следственный комитет Российской Федерации". За щитом - золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. Эмблема помещается на флаге и знамени Следственного комитета, а также на официальных бланках, зданиях, транспортных средствах СК РФ и других.