Человеческий фактор и усталость металла. Хронология крупных ж/д катастроф в ЕС

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2026 года стало известно, что число погибших в результате схода с рельсов двух пассажирских поездов в Испании увеличилось до 39. ЧП произошло 18 января в 19:40 по местному времени (21:40 мск) в районе населенного пункта Адамус в автономном сообществе Андалусия. Следовавший из Малаги в Мадрид поезд частной компании Iryo, перевозивший 317 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел высокоскоростной состав национального перевозчика Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву.

ТАСС подготовил хронологию крупных железнодорожных катастроф в Евросоюзе за последние 30 лет, жертвами которых становились 30 и более человек. Всего известно шесть таких случаев с учетом ЧП 18 января 2026 года, из них половина произошла в Испании.

3 июня 1998 года в Германии, на железнодорожной линии Ганновер - Гамбург, высокоскоростной поезд ICE (Intercity Express) на скорости 200 км/ч сошел с рельсов и врезался в опору бетонного моста близ города Эшеде. В результате столкновения и обрушения на вагоны фрагментов моста погиб 101 человек, 88 получили ранения. Как установило следствие, к катастрофе привел излом стального бандажа одного из колес поезда, вызванный усталостными трещинами. Сломанная колесная тележка на высокой скорости зацепила контррельс на стрелке и перевела ее на боковой путь. Судебное разбирательство завершилось в 2003 года прекращением уголовного преследования трех обвиняемых (двух сотрудников железных дорог Германии и одного инженера компании - изготовителя колес поезда). Приговор не был вынесен из-за сложности доказательства их личной вины. Катастрофа в Эшеде остается крупнейшей по числу жертв аварией высокоскоростных поездов в мире.

3 июля 2006 года в городе Валенсия в тоннеле первой линии метро (комбинированной системы пригородных железных дорог и трамваев с подземными станциями в центре города) близ станции "Хесус" электропоезд сошел с рельсов и частично опрокинулся. В первом вагоне погибли 43 человека (включая машиниста Хоакина Пардо), еще 47 пассажиров пострадали. Причиной крушения стало значительное превышение машинистом максимальной допустимой скорости - вместо положенных 50 км/ч поезд двигался со скоростью 80 км/ч.

29 июня 2009 года на железнодорожной станции города Виареджо (регион Тоскана в центре Италии) произошло крушение товарного поезда, перевозившего сжиженный углеводородный газ. В результате схода с рельсов на скорости около 90 км/ч 1 из 14 цистерн получила пробоину, что привело к масштабной утечке. Образовавшееся газовое облако проникло в прилегающие к станции жилые кварталы и сдетонировало. В результате погибли 32 человека (большинство из них - от термических ожогов и обрушений зданий). Еще 25 человек получили ранения. Следствие установило, что причиной катастрофы стал излом оси первой колесной пары первого вагона-цистерны. Разрушение произошло из-за усталостной трещины в металле, которую не обнаружили во время технического осмотра на заводе компании Jungenthal в Германии. Сам вагон принадлежал компании GATX Rail Austria. Судебные разбирательства продолжались 14 лет и прошли через несколько апелляционных циклов. В январе 2021 года Кассационный суд Италии подтвердил виновность руководителей компаний - владельцев подвижного состава и ремонтных мастерских, однако исключил обвинение в нарушении норм охраны труда. Вследствие этого решения их нельзя было уже судить по статье о непреднамеренном убийстве - из-за истечения срока давности по этой статье. Виновными в халатности был признан ряд чиновников железных дорог Италии (Ferrovie dello Stato Italiane), включая экс-главу холдинга Мауро Моретти, а также менеджеров компании - оператора инфраструктуры Rete Ferroviaria Italiana. В 2023 году суд окончательно приговорил Моретти к пяти годам лишения свободы за управленческую халатность, при этом сроки заключения многих фигурантов дела были сокращены.

24 июля 2013 года испанский высокоскоростной поезд Alvia, следовавший внутренним рейсом из Мадрида в Ферроль, сошел с рельсов и получил значительные повреждения в 4 км от вокзала города Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия). В результате погибли 79 человек, 143 пострадали. Катастрофа произошла из-за допущенного машинистом на кривом участке пути значительного превышения скорости (200 км/ч вместо разрешенных 80 км/ч). Как установило следствие, 52-летний машинист, который в результате катастрофы получил легкие ранения, в момент крушения разговаривал по мобильному телефону. Кроме того, на участке пути из-за технических проблем была отключена мониторинговая система ERTMS, снижавшая риск катастрофы. Судебный процесс по делу о крушении завершился 26 июля 2024 года Уголовный суд Сантьяго-де-Компостела признал машиниста Франсиско Хосе Гарсона Амо и бывшего директора по безопасности железнодорожной инфраструктурной компании Adif Андреса Кортабитарте виновными в 79 убийствах по неосторожности и приговорил каждого из них к 2,5 года лишения свободы, установив также выплату компенсаций пострадавшим на сумму более €25 млн.

28 февраля 2023 года в восточной части Греции, между деревнями Темби и Эвангелизмос, пассажирский поезд компании Hellenic Train, следовавший по маршруту Афины - Салоники, совершил лобовое столкновение с грузовым составом. В результате произошел мощный взрыв и пожар. Погибли 57 человек, ранения получили еще около 180. Катастрофа стала крупнейшей в истории греческих железных дорог. Как установило официальное расследование, столкновение произошло вследствие ошибки начальника станции Лариса, расположенной в 25 км к юго-западу от места катастрофы, который направил пассажирский поезд на путь встречного движения. Масштаб ЧП был обусловлен отсутствием исправных автоматических систем сигнализации и безопасности на фоне многолетних проблем с модернизацией железнодорожной инфраструктуры Греции. Инициированное родственниками погибших и пострадавших гражданское расследование показало, что сильный пожар мог быть вызван наличием в грузовом составе незадекларированных горючих веществ (растворителей). Расследования и судебные разбирательства, продолжающиеся до сих пор, сопровождались массовыми демонстрациями протеста в Афинах и других городах страны, обвинениями политиков в коррупции и требованиями выявить и наказать всех ответственных за трагедию.