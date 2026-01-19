"Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми". Чем запомнился Валентино Гаравани

Итальянский модельер умер 19 января 2026 года в возрасте 93 лет

Валентино Гаравани © AP Photo/ Matt Sayles

ТАСС-ДОСЬЕ. Итальянский модельер и основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Происхождение и образование

Валентино Гаравани (полное имя Валентино Клименте Людовико Гаравани, известен как Валентино) родился 11 мая 1932 года в городе Вогера недалеко от Милана (на севере Италии). Его отец был электриком, мать - домохозяйкой. Валентино с детства любил рисовать, интересовался одеждой и аксессуарами, а также помогал своей тете, которая шила вещи на заказ. Родители нашли средства, чтобы после окончания школы отправить его учиться в Академию искусств в Милане, куда он поступил в 1949 году. В следующем году Валентино начал обучение в Школе при Синдикате высокой моды в Париже, после окончания которой в 1951 году пытался устроиться на работу в крупные парижские дома моды Jacques Fath и Balenciaga, но получил отказ.

Дом Valentino

Около 10 лет он стажировался у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша - ночью оформлял витрины, днем рисовал эскизы нарядов. В 1959 году вернулся в Италию и обосновался в Риме, сотрудничал с дизайнерами Эмилио Шубертом и Винченцо Фердинанди.

В 1960 году открыл собственное ателье в Риме и зарегистрировал бренд Valentino. Одной из первых знаменитых клиенток его модного дома стала Элизабет Тейлор. Тогда же Валентино познакомился с Джанкарло Джамметти, который стал его деловым партнером (в 1962-1998 годах Джамметти являлся генеральным директором модного дома).

В 1962 году на международной выставке Pitti Immagine во Флоренции прошел показ Valentino - Gotha, имевший большой успех. В коллекции присутствовали наряды особого оранжево-красного оттенка, который с тех пор называется Rosso Valentino (красный от Валентино) и является отличительной чертой бренда (этот цвет не сливается с красными ковровыми дорожками на фестивалях, что оценили звезды кино и музыки). Клиентами Валентино стали Одри Хепберн, Марелла Аньелли, британская принцесса Маргарет. В 1963 году Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа (президента США Джона Кеннеди) заказала у модного дома шесть черных нарядов, чтобы носить их во время траура.

К середине 1960-х годов Валентино стал ведущим итальянским кутюрье. В 1968 году вышла Collezione Bianca, целиком состоящая из белых и бежевых вещей, украшенных вышивкой в виде буквы V, которая стала логотипом бренда. Кружевное платье из этой коллекции выбрала Жаклин Кеннеди для свадьбы с Аристотелем Онассисом в 1968 году. Фото с церемонии были напечатаны на обложках и первых полосах мировых СМИ, что прославило дизайнера. На следующий день Валентино получил более 40 заказов с просьбой повторить наряд.

С конца 1960-х годов начали открываться бутики Valentino в разных городах мира - в Милане, Риме, Париже, Токио, Нью-Йорке, Бангкоке, Далласе, Москве. Всего более 1500 магазинов в более чем 100 странах.

В 1969 году дом Valentino запустил мужскую линию одежды, в 1970 году - линию аксессуаров. В 1978 году начал выпускать парфюмерию, в 1983 году - молодежную одежду. В 1985 году Валентино представил линию денима, в 1987 году - сумок, в 1995 году - нижнего белья, в 2003 году - линию одежды для молодежи RED Valentino и коллекцию часов. В 1984 году модельер создал форму для Олимпийской сборной Италии (к летним играм в Лос-Анджелесе).

Однажды он сказал: "Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми". Главной особенностью коллекций Valentino является элегантный облегающий силуэт, роскошные ткани и кружева, изысканная вышивка и меховые детали - все, что по мнению дизайнера, как раз и подчеркивает женскую красоту. Он часто использовал этнические мотивы, например, африканский геометрический орнамент, мусульманскую мозаику, марокканский ковровый узор килим или русское золотое шитье. Среди постоянных клиенток дизайнера в разные годы были британская принцесса Диана, королева Испании София, княгиня Монако Грейс, первая леди США Нэнси Рейган, актрисы, певицы и модели Софи Лорен, Николь Кидман, Джейн Фонда, Гвинет Пэлтроу, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер, Наталья Водянова. В платьях Valentino выходили замуж принцесса Швеции Мадлен, принцесса Нидерландов Максима, Элизабет Тэйлор, Дженнифер Лопес, Энн Хэтэуэй.

В 1998 году дом Valentino был продан итальянскому холдингу HdP за $300 млн. В 2002 году дом моды за $210 млн купил миланский текстильный концерн Marzotto Appareli. В 2007 году Valentino вновь сменил владельца - им стала лондонская компания Permira, которая заплатила за него $3,5 млрд. В 2012 году катарская корпорация Mayhoola for Investments приобрела Valentino Fashion Group за $858 млн.

Валентино являлся креативным директором дома до 23 января 2008 года. Тогда на неделе высокой моды в Париже он представил свою коллекцию (все модели были одеты в красный), показом которой завершил карьеру. Он объяснил свой поступок тем, что это "тот самый подходящий момент отойти от дел, иначе потом будет поздно".

После ухода из модного дома

После ухода с поста директора Валентино Гаравани продолжил создавать наряды на заказ.

В 2010 году он открыл во Франции экспозицию, в которой было представлено 200 эскизов и набросков моделей одежды, созданных им в 1959-2008 годах, а также фотографии знаменитостей в нарядах от Valentino. В 2011 году он вместе с Джанкарло Джамметти основал виртуальный музей с более чем 300 3D-моделями платьев, а также 5000 эскизами, 100 видеороликами с информацией о нарядах. В 2012 году Валентино Гаравани создал 30 костюмов для труппы Нью-Йорк Сити балет.

В 2016 году в Риме прошла премьера оперы "Травиата", над которой работали Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти совместно с Римским оперным театром и режиссером Софией Копполой. Валентино создал костюмы, а также выступил продюсером.

Награды

Валентино Гаравани является обладателем ряда наград, среди которых премия Маркуса Неймана, которая считается наиболее престижной в мире моды (1967), большой крест ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1986, кавалер), орден "За заслуги в труде" (1996, Италия, кавалер), премия Джеффри Бина "За вклад в развитие моды" от Совета модных дизайнеров Америки (2000), орден Почетного легиона (2006, Франция, кавалер), орден Искусств и литературы (2012, Франция, командор). В 2009 году он удостоился именной звезды на "Аллее стиля" на Родео-Драйв в Беверли Хиллз.

Личные сведения

В 1982 году Валентино Гаравани написал автобиографию "Валентино". Его жизни и творчеству посвящены книги "Валентино: 30 лет магии" (1990), "Валентино" (2007), "Валентино Гаравани. Великая итальянская история" (2009), "Личное. Джанкарло Джамметти" (2013). В 2008 году на 65-м Венецианском кинофестивале был представлен документальный фильм Мэтта Тирнаура "Валентино: Последний император".

Валентино Гаравани коллекционировал редкий фарфор, мебель XIX в., живопись великих мастеров, среди которых Марк Шагал, Пабло Пикассо, Анри Матисс. Любил собак.

В 1960-1972 годах он состоял в отношениях с Джанкарло Джамметти. С 1980 года его спутником был Брюс Хоксема (дизайнер, в прошлом - модель).