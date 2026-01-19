Статья

Военные учения и потеря смысла НАТО. Реакция ЕС на притязания США на Гренландию

Большинство стран Европы хотят урегулировать противоречия дипломатическим способом, прежде чем переходить к угрозам ответных мер

ТАСС-ДОСЬЕ. Евросоюз готовится к принятию мер против США, чтобы удержать американского президента Дональда Трампа от попыток захватить контроль над Гренландией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц по итогам встречи представителей 27 стран - членов сообщества в Брюсселе 18 января.

ТАСС собрал основные высказывания мировых лидеров по поводу попыток американского президента Дональда Трампа присоединить остров к США.

Реакция на притязания на Гренландию

Идея приобретения принадлежащего Дании острова Гренландия возникла в США еще в конце XIX века, затем Вашингтон не раз возвращался к ней, но особенно активно она стала обсуждаться с приходом к власти Дональда Трампа на второй срок в январе 2025 года. В марте 2025 года он выразил уверенность в том, что Гренландию можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами. В интервью телеканалу NBC News в мае 2025 года президент США не исключил вероятности применения силы для решения этого вопроса. Он обосновал необходимость присоединения Гренландии к США национальными интересами своей страны, в частности, стратегическим положением острова между Евразией, Северной Америкой и Арктикой в плане развертывания систем противоракетной обороны и контроля морских путей. После ряда заявлений Трампа о том, что Дания должна отказаться от своей автономной области (Гренландия имеет статус автономии с 1953 года), в поддержку Дании выступили несколько европейских стран.

6 января 2026 года в совместном заявлении лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании и Польши выразили полную солидарность с Данией и народом Гренландии. В частности, в заявлении, опубликованном канцелярией датского премьер-министра, говорится: "Гренландия принадлежит своему народу. Дания и Гренландия - только они принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии". В том же документе отражено: "Безопасность в Арктике должна достигаться совместными усилиями, при участии союзников по НАТО, включая США, при соблюдении принципов Устава ООН, в том числе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Это общепринятые принципы, и мы не перестанем их защищать".

Президент Финляндии Александер Стубб 5 января заявил: "Наша скандинавская страна-подруга Дания пользуется нашей полной поддержкой (на фоне угроз США - здесь и далее прим. ТАСС-ДОСЬЕ)".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 5 января 2026 года высказался так: "Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания. Норвегия полностью солидарна с королевством".

Канцлер Германии Фридрих Мерц 6 января заявил, что "Гренландия принадлежит ее народу", а "безопасность Арктики нужно обеспечивать вместе с партнерами по НАТО, в том числе с США".

Глава правительства Нидерландов Дик Схоф 6 января сказал, что "Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии".

Премьер-министр Польши Дональд Туск 6 января напомнил: "Ни один член Организации Североатлантического договора не должен нападать или угрожать другому члену. В противном случае НАТО потеряет свой смысл, если внутри альянса возникнут конфликты или взаимные конфликты (речь о том, что прямой конфликт между союзниками поставит под сомнение статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне)".

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила 6 января: "Если Соединенные Штаты решат военным путем атаковать другую страну НАТО, тогда все прекратится, в том числе и наше участие в НАТО, а значит, и система безопасности, которая существовала со времен окончания Второй мировой войны".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 13 января так отреагировал на ситуацию: "Гренландия не хочет, чтобы ей кто-то владел или чтобы ее кто-либо контролировал. Но если прямо сейчас нам бы пришлось выбирать между США и Данией, мы бы выбрали Данию".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 января отметила: "Гренландия может рассчитывать на нас в политическом, экономическом и финансовом плане, но обсуждение вопросов безопасности в Арктике является, прежде всего, ключевым вопросом НАТО". При этом она подчеркнула, что Арктика и безопасность в регионе в том числе являются ключевыми темами для ЕС. "Таким образом, мы продолжим работу по обеспечению безопасности в Арктике с нашими союзниками и партнерами, включая США", - сказала она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 19 января подчеркнул, что "любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народам Гренландии и Королевства Дания".

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард 23 декабря 2025 года заявила: "По вопросам, касающимся Дании и Гренландии, решения принимают Дания и Гренландия. Швеция всецело поддерживает своего соседа в этих вопросах и всегда будет отстаивать международное право. Обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность государств является основополагающим принципом международного права".

В январе 2026 года некоторые европейские страны направили в Гренландию своих военных для участия в учениях "Арктическая стойкость" (Arctic Endurance) с целью "отработать навыки действий в уникальных арктических условиях и укрепить позиции НАТО в Арктике, что принесет пользу как европейской, так и трансатлантической безопасности". В частности, Дания отправила более 100 человек, Германия и Франция - по 15 человек, Швеция - трех, Нидерланды, Финляндия, Исландия, Словения, Норвегии - по два, Бельгия и Великобритания - по одному (часть из них позже была отозвана).

Пошлины США и реакция европейских стран

В ответ на эту военную миссию Дональд Трамп анонсировал 17 января введение против Дании, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортных пошлин в размере 10%, которые вступят в силу 1 февраля и будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.

В связи с этими мерами США президент Франции Эмманюэль Макрон 17 января заявил в соцсетях: "Никакое запугивание или угроза не смогут повлиять на нас ни по ситуации на Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире". По его словам, Европа "отреагирует единым и скоординированным образом" и обеспечит "соблюдение европейского суверенитета". Затем Макрон призвал применить инструмент Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI) в случае, если угрозы Дональда Трампа по пошлинам будут реализованы. 18 января Макрона в совместном заявлении поддержали Германия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания: "Тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали. Мы будем и впредь действовать единодушно и скоординированно. Мы привержены защите нашего суверенитета". В Еврокомиссии отметили, что объявленные Вашингтоном пошлины "подрывают трансатлантические отношения".

18 января о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения ЕС с США (заключено в 2025 года) сообщил Европарламент. Голосование по вопросу отмены ввозных пошлин на американские промышленные товары (ключевой пункт соглашения) было запланировано на 26 января.

Также 18 января стало известно, что страны - члены Евросоюза рассматривают возможность введения ответных мер против США в размере €93 млрд. Еще один вариант действий ЕС заключается в ограничении доступа к единому рынку для американских компаний. Встреча европейских лидеров с президентом США должна пройти на Всемирном экономическом форуме, который пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Большинство стран ЕС хотят урегулировать противоречия дипломатическим способом, прежде чем переходить к угрозам ответных мер.