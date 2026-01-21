Восемь крупнейших пожаров в торговых центрах в мире

На юге Пакистана 17 января из-за короткого замыкания произошло возгорание на первом этаже ТЦ, погибли 60 человек

© Qaisar Khan/ Anadolu via Reuters Connect

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2026 года стало известно, что число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана увеличилось до 60. Трагедия произошла 17 января на первом этаже ТЦ, справиться с огнем удалось только спустя 33 часа. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

ТАСС подготовил хронологию случаев пожаров в торговых центрах за рубежом, приведших к массовой гибели людей (50 и более погибших) за последние 30 лет.

Всего за этот период зафиксировано не менее восьми таких ЧП (с учетом пожара 17 января 2026 года). В хронологию не входят террористические акты. Крупнейшим по числу жертв был пожар в Парагвае в 2004 году - до 424 погибших.

26 мая 1997 года в Индонезии на завершающем этапе кампании перед всеобщими парламентскими выборами произошли массовые беспорядки в городе Банджармасин (провинция Южный Калимантан, юг острова Борнео). Сторонники различных политических групп устраивали потасовки друг с другом и с силами правопорядка. Были подожжены сотни магазинов, частных домов и других зданий. В результате действий погромщиков полностью выгорел четырехэтажный торговый центр Mitra Plaza, в огне и дыму погибли 139 человек. Около 180 человек смогли спаслись из горящего здания, получив ожоги и различные ранения.

14 мая 1998 года в ходе охвативших Джакарту народных выступлений и межэтнических беспорядков сгорел четырехэтажный торговый центр Yogya Plaza. В результате пожара погибли около 400 человек, большинство из них оказались мародерами, заблокированными на верхних этажах. Согласно выводам правительственной комиссии, причиной ЧП стал умышленный поджог, совершенный организованными группами провокаторов, действовавших в условиях временной потери правоохранительными органами контроля над ситуацией в городе.

26 декабря 2000 года в результате пожара в торговом центре "Дунду шаньша" в городе Лоян (центральная китайская провинция Хэнань) погибли 309 школьников и их родителей, которые пришли на детскую дискотеку. Еще несколько десятков человек пострадали. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при ремонтных работах в здании. Дети оказались заблокированы в помещении на верхнем, четвертом, этаже, все пути к спасению были отрезаны стеной огня. По итогам разбирательства два руководителя ТЦ получили по девять лет тюрьмы. Девять сотрудников противопожарной инспекции, проверявших безопасность здания, были обвинены в халатности и приговорены к семи годам тюрьмы каждый.

29 декабря 2001 года в историческом центре Лимы (Перу) в торговом квартале Меса Редонда в результате мощного взрыва пиротехники возник катастрофический пожар. Очагом возгорания стала одна из торговых галерей, где в предпраздничные дни скопилось до 900 тонн незаконной пиротехники. Продавец демонстрировал покупателям работу фейерверка, что привело к мощным взрывам. Пожар быстро охватил четыре квартала, уничтожив крупные торговые центры, магазины и склады. В результате погибли не менее 277 человек, еще 247 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Причиной ЧП были названы нарушения правил хранения взрывоопасных материалов, характер катастрофы усугубили предельная скученность в торговых помещениях, отсутствие доступа к путям эвакуации. За преступную халатность получили условные сроки заключения бывший глава полиции столичного региона генерал Луис Санчес Айра и несколько других высокопоставленных чиновников. Владельцы нелегальных складов избежали ответственности, а процесс по выплате компенсаций пострадавшим затянулся на десятилетия и сопровождался коррупционными скандалами.

15 февраля 2004 года крупный пожар произошел в торговом комплексе "Чжунбай" в городе Цзилинь (одноименная провинция на северо-востоке Китая). Погибли 53 человека, 68 человек получили ранения и ожоги. Возгорание произошло на втором ярусе пятиэтажного здания, в котором находились магазины, рестораны, бильярдные залы и дискотеки. Борьбу с огнем в течение четырех часов вели 260 пожарных. Некоторые из них получили травмы и были госпитализированы.

1 августа 2004 года в Асунсьоне в результате пожара в торговом центре Ycua Bolanos погибли, по разным данным, от 327 до 424 человек, еще более 500 человек получили ранения различной степени тяжести. После начала пожара охранники ТЦ заперли двери, чтобы не допустить возможных краж. Запасной выход был наглухо заварен, людям пришлось покидать помещения через окна. Кроме того, в здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, а дымовая сигнализация не работала. Причиной пожара была названа неисправность вытяжки одного из заведений общественного питания на первом этаже ТЦ. 5 декабря 2006 года отец и сын - владельцы ТЦ, а также бывший охранник заведения были признаны виновными в непреднамеренном убийстве и приговорены к различным срокам тюремного заключения, не превышавшим пяти лет. 2 февраля 2008 г. приговоры были пересмотрены, сроки заключения для владельцев сгоревшего центра увеличены до 10 и 12 лет лишения свободы.

16 июля 2025 года в городе Эль-Кут (провинция Васит на востоке Ирака) произошел пожар в недавно открывшемся пятиэтажном торговом центре Corniche Hypermarket. В результате погибли, по разным оценкам, от 63 до 77 человек, еще порядка 200 пострадали. Прибывшим на место пожарным удалось спасти из горящего здания 45 человек. Очаг возгорания находился на втором этаже в отделе парфюмерии, где, по версии следствия, из-за экстремальной жары воспламенился неисправный кондиционер. Следствие установило, что в здании использовались горючие облицовочные материалы, отсутствовали огнетушители и система оповещения о пожаре. По состоянию на январь 2026 года обвинения в халатности предъявлены девяти чиновникам, а губернатор провинции Васит покинул свой пост под давлением массовых протестов. Само здание гипермаркета снесли, признав его конструкции опасными для жизни.