Общественная палата РФ. Особенности формирования нового состава

Президент Владимир Путин 25 февраля 2026 года определил 40 человек, получивших приглашение войти в новый состав ОП по квоте главы государства

Здание Общественной палаты РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 февраля 2026 года президент России Владимир Путин определил 40 человек, получивших приглашение войти в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ по квоте главы государства. Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается днем инициирования процедуры формирования нового состава ОП. Действующий состав палаты был сформирован в 2023 году.

Общественная палата, цели и задачи

Общественная палата Российской Федерации - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Учреждена в 2005 году, начала работу с 2006 года. Палата формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Численность ОП - 172 члена.

Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов граждан РФ, общественных объединений и организаций, органов государственной власти для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития страны, национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан РФ, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества. С этой целью палата выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, проводит общественную экспертизу законопроектов и правовых актов, осуществляет контроль за деятельностью органов исполнительной власти всех уровней и соблюдением свободы слова в СМИ. ОП вырабатывает рекомендации органам власти при определении приоритетов в области господдержки общественных объединений и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества. Общественная палата оказывает поддержку региональным общественным палатам, объединениям и организациям, координирует работу по формированию в субъектах РФ общественных наблюдательных комиссий за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

В конце каждого года палата принимает доклад о состоянии гражданского общества в РФ, который представляет главе государства.

Все решения Общественной палаты носят рекомендательный характер.

Процедура формирования

Общественная палата формируется из 40 граждан РФ, утверждаемых президентом России, 89 представителей общественных палат субъектов Федерации и 43 представителей общероссийских или иных общественных объединений, некоммерческих организаций.

Общественная палата избирается каждые три года. Процедура ее формирования начинается с момента размещения на сайте президента РФ информации о выдвижении кандидатур - не позднее чем за 150 дней до истечения срока полномочий действующего состава.

Глава государства определяет 40 членов ОП по итогам консультаций с общественными объединениями, некоммерческими организациями, академиями наук. При этом не менее половины претендентов должны быть представителями отраслевых и профессиональных объединений, некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп. Кандидатам отводится 30 дней для того, чтобы принять предложение войти в ОП или отказаться от него. После получения согласия президент в течение 15 дней своим указом утверждает членов Общественной палаты.

Не позднее 30 дней со дня инициирования главой государства процедуры формирования нового состава ОП региональные общественные палаты также избирают по одному своему представителю в состав федеральной Общественной палаты. Затем члены ОП, назначенные указом президента и представляющие общественные палаты субъектов РФ, образуют рабочую группу по отбору еще 43 членов Общественной палаты от общероссийских объединений и некоммерческих организаций. В состав группы входят 7 членов ОП действующего состава и 14 новых членов палаты: 7 человек из числа утвержденных президентом и 7 представителей общественных палат субъектов РФ. На создание рабочей группы отводится 50 дней со дня начала формирования ОП.

На третьем этапе отбор кандидатов от общественных организаций ведется по 14 направлениям деятельности (по 13 из них - по три человека, по одному направлению - четыре). Не менее половины из них должны быть определены с учетом обеспечения представительства профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций и т. п. Отбор членов палаты от общественных объединений проходит по итогам конкурса. Кандидаты должны обладать безупречной репутацией и опытом работы не менее трех лет в соответствующем направлении общественной деятельности. Своих представителей не могут выдвигать организации и НКО, зарегистрированные менее чем за год до дня истечения срока полномочий действующего состава палаты, политические партии, а также организации, в отношении которых вынесено предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности или деятельность которых была приостановлена судом в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности".

Общественная палата является правомочной, если в ее состав избраны более трех четвертых числа ее членов.

Первое пленарное заседание проводится не позднее 1 июля того года, в котором истекает срок полномочий действующего состава палаты.