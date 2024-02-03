Что известно о ДОСААФ России

Новым председателем организации 3 февраля 2024 года избран бывший командующий Южного военного округа, Герой РФ Александр Дворников

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 февраля 2024 года новым председателем ДОСААФ России избран бывший командующий Южного военного округа, Герой РФ Александр Дворников. ТАСС подготовил материал об этой организации.

Основные сведения

ДОСААФ России (полное наименование - Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России") - массовая патриотическая оборонно-спортивная организация. Среди ее главных целей - содействие обороноспособности страны, организация патриотического и физического воспитания молодежи, обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по военно-учетным специальностям.

История ДОСААФ

Первой массовой оборонной организацией в советской России стало Военно-научное общество, образованное в 1920 году. В его задачи входило распространение среди трудящихся военных знаний, а также содействие укреплению обороны страны. В 1926 году организация получила новое название - Общество содействия обороне СССР. В марте 1923 года было создано Общество друзей Воздушного Флота (ОДВФ), а в мае 1924 года - Добровольческое общество друзей химической обороны и промышленности (Доброхим) СССР, которые в мае 1925 года объединились в Авиахим. 23 января 1927 года Доброхим, ОДВФ и Общество содействия обороне были объединены в Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству в СССР (Осоавиахим). Именно от этой даты отсчитывает свою историю современное ДОСААФ России. Первым руководителем Осоавиахима был Алексей Рыков, который тогда занимал пост председателя Совета народных комиссаров СССР.

В 1948 году Осоавиахим был разделен на три самостоятельных общества: Добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), Добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ) и Добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ), которые постановлением Совета министров СССР от 20 августа 1951 года были снова объединены в ДОСААФ.

Членом ДОСААФ мог быть любой гражданин СССР, достигший 14-летнего возраста. Общество строилось по территориально-производственному признаку, занималось военно-патриотическим и интернациональным воспитанием трудящихся и учащейся молодежи, подготовкой специалистов для Вооруженных сил и кадров массовых технических профессий (водителей различных транспортных средств, мотористов, радистов, электриков и других) для народного хозяйства, развитием технических и прикладных видов спорта.

С 1953 по 1991 год в ДОСААФ получили технические специальности и повысили свою квалификацию около 20 млн человек. При организации действовали 172 детско-юношеские спортивно-технические школы, среди их воспитанников - свыше 480 мастеров спорта международного класса, которые установили более 500 мировых рекордов по техническим и прикладным видам спорта. На космическую орбиту были выведены созданные радиолюбителями-конструкторами ДОСААФ искусственные спутники Земли РС-10, РС-11, РС-12 и РС-13.

В 1991 году конференция представителей республиканских, краевых и областных организаций ДОСААФ, действовавших на территории РСФСР, приняла постановление об образовании Российского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, переименованного в дальнейшем в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО). 15 октября 2003 года на 4-м съезде РОСТО было принято решение к аббревиатуре РОСТО добавить прежнюю, исторически значимую - ДОСААФ. 28 ноября 2009 года на съезде общества был утвержден новый статус ДОСААФ как общественно-государственной организации, а из названия была исключена аббревиатура РОСТО.

Текущее состояние

В 2024 году структура ДОСААФ насчитывает 35 организаций центрального подчинения и 83 региональных отделения, в рамках которых, в свою очередь, действуют 1 131 местное отделение и 9 391 первичное отделение, а также 1 257 организаций и учреждений - в т. ч. 961 образовательное (автошколы и др.), 107 авиационных, 124 стрелковых объекта, 11 курсов и 96 других. Руководство осуществляют председатель и центральный совет (в составе которого действуют президиум и бюро президиума), при этом перед председателем отчитывается центральная контрольно-ревизионная комиссия, имеющая свой президиум. Назначает председателя ДОСААФ съезд организации, кандидатуры на этот пост представляет Министерство обороны РФ по согласованию с Администрацией президента РФ.

Вступить в ДОСААФ России могут граждане РФ в возрасте 18 лет и старше, а также юридические лица - общественные объединения, принимающие участие в деятельности организации согласно ее уставу. Члены общества выплачивают вступительные и членские взносы, взамен получая возможность учиться в образовательных учреждениях, заниматься в клубах, секциях, на курсах и в кружках ДОСААФ России на приоритетных началах, а также получать различные льготы, установленные региональными отделениями общества и другое.

2 декабря 2016 года в Москве состоялось первое заседание попечительского совета ДОСААФ, созданного председателем ДОСААФ Александром Колмаковым по согласованию с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Совет возглавляет бизнесмен Аркадий Ротенбергоду В наблюдательный совет ДОСААФ входят представители Администрации президента РФ, аппарата правительства РФ, Совета безопасности РФ, Минобороны РФ, Минспорта РФ, Минобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ, а также общественные деятели, работники промышленности.

В апреле 2020 года правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на особых условиях включила ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций. 18 ноября того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил на заседании наблюдательного совета ДОСААФ улучшить кадровый состав и хозяйственную деятельность организации и возродить ее авиацию.

Всего по итогам 2023 года в образовательных организациях ДОСААФ России были подготовлены более 33 тыс. человек, из них почти 24 тыс. специалистов для ВС РФ по 11 военно-учетным специальностям. Кроме того, почти 4 тыс. специалистов беспилотных авиационных систем были обучены школами ДОСААФ в рамках подготовки граждан к специальной военной операции (СВО).

Также в 2023 году в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России вошли 1 082 клуба (в 2022 году - 1 020), с количеством членов юнармейского движения 32,5 тыс. чел. ДОСААФ России объединяет 141 отряд поисковиков. Отряды организации в 2023 году обнаружили и перезахоронили останки 1 187 советских воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, было установлено 38 имен.

Руководители РОСТО (ДОСААФ) и ДОСААФ России:

генерал-полковник Алексей Анохин (1991-2004);

генерал-лейтенант Анатолий Стародубец (2004-2007);

генерал-майор Юрий Камышанов (2007-2009);

генерал-полковник Сергей Маев (2009-2014);

генерал-полковник Александр Колмаков (2014-2024).

Официальный сайт ДОСААФ - https://www.dosaaf.ru.