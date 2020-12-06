Биография Виктора Понедельника

Виктор Понедельник родился 22 мая 1937 года в Ростове-на-Дону. Его отец - Владимир Никитович Понедельник (1910-1979) - работал журналистом, мать - Софья Ефремовна Тарасова (1909-1980) - медсестрой.

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет умер выдающийся советский футболист Виктор Понедельник, автор победного мяча сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года. Первое место, завоеванное на этом турнире, остается единственным в истории отечественного футбола.

После начала Великой Отечественной войны Виктор Понедельник вместе с матерью и старшей сестрой Светланой был эвакуирован в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне - Грузия). Его отец, в то время учившийся на рабфаке в Москве, отправился на фронт.

После окончания войны воссоединившаяся семья переехала в Кишинев (Молдавская ССР, ныне - Молдавия), где Владимир Понедельник стал работать в республиканской газете "Советская Молдавия".

В 1950 году Виктор Понедельник вместе с родителями и сестрой вернулся в Ростов-на-Дону. С 1951 года занимался футболом в секции при любительском клубе "Буревестник", его первым тренером был Иван Гребенюк. Играл на позиции центрального нападающего.

В 1954 году, выступая за сборную Ростова-на-Дону, занял второе место на юношеском первенстве РСФСР.

В том же году поступил в Ростовское высшее артиллерийское инженерное училище.

В 1956 году поступил на факультет физического воспитания и спорта Ростовского государственного педагогического института (ныне - в составе Южного федерального университета), два курса училища были зачтены в качестве двух лет срочной службы. Окончил его в 1961 году, а в конце 1960-х гг. - заочную аспирантуру философского факультета Ростовского государственного университета (ныне - в составе Южного федерального университета).

В 1956 году стал игроком команды "Торпедо" (в 1957-2003 гг. - "Ростсельмаш", ныне - "Ростов", клуб Российской футбольной премьер-лиги), выступавшей в первой лиге чемпионата СССР.

В 1958 году, будучи игроком "Ростсельмаша", стал первым в истории СССР футболистом, приглашенным в главную национальную команду не из клуба высшего дивизиона. Участвовал в весенних сборах в преддверии чемпионата мира 1958 года. Не смог принять участие в турнире из-за травмы колена, полученной в матче первой лиги.

В 1959-1965 гг. Виктор Понедельник выступал в высшей лиге чемпионата страны за Спортивный клуб армии (СКА; до 1960 г. носил название Спортивный клуб военного округа, СКВО). В общей сложности провел за команду 156 матчей, забил 54 мяча.

Несколько раз привлекался московским "Спартаком" для участия в товарищеских международных матчах клуба. В ноябре - декабре 1959 года провел в его составе ряд встреч против южноамериканских команд, в ноябре 1964 года - четыре игры против французских команд, в декабре 1965 года - две игры против сборной Израиля.

Являлся игроком сборной СССР. Дебютировал в ее составе 19 мая 1960 года в товарищеском матче со сборной Польши. Забил три мяча, игра завершилась со счетом 7:1.

10 июля 1960 года Виктор Понедельник в составе сборной СССР стал победителем первого чемпионата Европы по футболу, проходившего во Франции. В дополнительное время финального поединка против югославов он забил головой победный мяч, установив окончательный счет - 2:1.

В 1964 году, выступая за сборную СССР, стал обладателем серебряных медалей чемпионата Европы.

В 1966 году Виктор Понедельник, страдавший от приступов астмы, по настоянию врачей завершил игровую карьеру. Его прощальным матчем стала товарищеская встреча сборных Советского Союза и ГДР, состоявшаяся в Москве 23 октября. В общей сложности за сборную СССР нападающий провел 29 встреч, в которых 20 раз поразил ворота соперников.

В 1966-1967 гг. был начальником футбольного клуба "Ростсельмаш", в 1968-1969 гг. - начальником и старшим тренером команды.

В 1969-1983 гг. работал заведующим отделом футбола газеты "Советский спорт", в 1972-1976 гг. занимал должность председателя Федерации футбола РСФСР.

В 1984-1990 гг. являлся главным редактором еженедельника "Футбол - Хоккей".

С 1993 года работал в Союзе ветеранов футбола, занимал пост первого вице-президента данной организации.

В 2010-2011 гг. входил в состав Комитета по этике Российского футбольного союза.

В разные годы являлся президентом Союза футбольных лиг СССР, членом президиума Федерации футбола СССР, центрального штаба клуба "Кожаный мяч", редакционной коллегии газеты "Советский спорт".

Член региональной общественной организации "Землячество ростовчан "Донская станица".

Заслуженный мастер спорта СССР по футболу (1965).

Награжден орденами "Знак Почета" (1980) и Дружбы (1997). Удостоен Рубинового ордена "За заслуги" Союза европейских футбольных ассоциаций (2009).

Почетный гражданин Ростова-на-Дону (2009).

Был женат вторым браком. Супруга - Арина Алексеевна Расторгуева. От первого брака есть дочь Виктория (род. 1961) и сын Валентин (род. 1962), от второго - дочь Анастасия (род. 1979).

Автор книг "Любовь моя, футбол" (1970), "Штрафная площадка" (1977), "Мяч - в ворота" (1980) и "Исповедь центрального нападающего" (1997).

С 2010 года в Ростовской области ежегодно проводится международный детский футбольный турнир "Кубок Виктора Понедельника".

В августе 2015 года у стадиона "Олимп - 2", являющегося домашней ареной футбольного клуба "Ростов", был установлен памятник Виктору Понедельнику (скульптор - Дмитрий Лындин). В его честь названы академия футбола при ФК СКА (Ростов-на-Дону) и спортивная школа олимпийского резерва №8 (Ростов-на-Дону).

Жизни и карьере спортсмена посвящен документальный фильм "Виктор Понедельник. Исповедь центрфорварда".