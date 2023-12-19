Николай Чудотворец: малоизвестные факты о самом почитаемом православном святом

19 декабря Русская православная церковь отмечает день памяти "святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца". В подготовленной ТАСС-Досье справке рассказываем о святителе Николае Чудотворце, одном из самых почитаемых святых христианского мира.

Жития, источники

Древнейшим текстом, где упоминается Николай Чудотворец, являются "Деяния о стратилатах" (IV век). Основное житие святителя в греческой (православной) традиции было составлено Симеоном Метафрастом в X веке. В нем, согласно предположениям историков, могли быть соединены детали жизни двух христианских епископов, живших в Малой Азии в III–IV и VI веках. Всего существует несколько десятков житий и описаний чудес, совершенных святым Николаем.

Жизнеописание

Николай Чудотворец (также Николай Угодник, Николай Мирликийский), согласно христианским жизнеописаниям, родился в городе Патары древнеримской провинции Памфилия (ныне территория Турции, провинция Анталья) на юге полуострова Малая Азия. Точные даты его жизни неизвестны. Он родился во второй половине III века, предположительно в 270 году.

Родителями Николая были христиане, с молодости он изучал Священное Писание. Впоследствии его дядя — епископ Патарский — возвел племянника в сан священника.

В конце III века Николай предпринял паломничество в египетскую Александрию, затем — в Палестину. Считается, что во время одного из путешествий в Египет он совершил чудо: воскресил моряка, который упал с мачты. По другим преданиям — молитвой спас судно от крушения.

Около 300 года он стал епископом города Миры (Ликия; ныне город Демра, провинция Анталья, Турция). В период правления императора Диоклетиана (284–305 годы), который подвергал христиан гонениям, Николай был заключен в тюрьму, впоследствии освобожден. Согласно некоторым из житий, святитель участвовал в I Вселенском соборе в Никее (325 год), во время которого "ударил по щеке" Ария, основателя ереси арианства. За это Николай был осужден на соборе, но избежал наказания. Будучи епископом, он прославился благотворительностью, заступничеством за осужденных на смертную казнь и т.д.

Святитель Николай, предположительно, скончался в 345–351 годах в Мирах. Был похоронен на кладбище у южных стен города. Считается, что после смерти его тело начало источать благовония, место захоронения вскоре стало объектом паломничества.

Мощи

Сначала мощи Николая Чудотворца хранились в городе Миры в небольшой церкви. В начале 1080-х годов город был захвачен турками-сельджуками, которые не тронули греческих монахов, служивших в храме, но ограничили паломничество. В 1087 году норманнские пираты перевезли основную часть мощей в итальянский город Бари, где они и хранятся в настоящее время в базилике Святителя Николая.

Часть мощей (частицы скелета и одежды), оставшаяся в Мирах, в 1099–1101 годах была вывезена в Венецию, сейчас находится в церкви Святого Николая на острове Лидо. В 1957 и 1987 годах экспертизы образцов мощей, хранящихся в Бари и Венеции, показали, что они принадлежат одному человеку.

Мелкие частицы мощей святого также имеются в десятках католических и православных церквей в разных странах мира, в том числе в России. В частности, они есть в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре и храме Всех Святых на Кулишках в Москве, Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре в Дзержинском (Московская область), Свято-Никольском мужском монастыре в Саратове, Никольском мужском монастыре в Старой Ладоге (Ленинградская область) и др.

Почитание

Вскоре после смерти Николай Чудотворец начал почитаться как святой (точная дата канонизации неизвестна). Он остается одним из самых значимых христианских подвижников в православной, католической, лютеранской и древновосточной церквях.

Распространены сообщения о посмертных чудесах Николая Мирликийского, совершенных после молитвы перед его мощами и иконами и т.д. Он известен как заступник бедных, покровитель мореплавателей и путешественников.

В России Николай Угодник является одним из наиболее почитаемых святых. Уже в конце XI века в русском церковном календаре отмечался не только день его кончины в декабре, но и память перенесения мощей в Бари в мае. Итальянский путешественник Николай Веронский, побывавший в XVI веке в России, отмечал, что у русских святой Николай считается "покровителем Отечества". Памяти Николая Чудотворца в России посвящено множество храмов и монастырей (больше — только Пресвятой Богородице). Одна из главных башен Московского Кремля называется Никольской.

В житиях часто упоминается, что Николай Чудотворец помогал детям из бедных семей. В католических странах с XIX века он стал прообразом Санта-Клауса (Santa Claus в переводе с англ. — святой Николай), фольклорного персонажа, который дарит детям подарки на Рождество.

Иконография

В иконографии облик святого сложился к XI веке. Обычно он изображается с короткой бородой и округлым лбом, в святительских облачениях, в руку ему помещают закрытое Евангелие. В Русской православной церкви наиболее распространены два образа — ростовые изображения "Никола Зарайский" (благословляющий правой рукой и держащий Евангелие в левой) и "Никола Можайский" (с мечом в правой руке и моделью города-крепости в левой).

Самое раннее сохранившееся изображение Николая Чудотворца — на створке триптиха, хранящегося в монастыре Святой Екатерины на Синае в Египте (VII–VIII века). Старейшее изображение в древнерусском искусстве — алтарная мозаика и фрески в Софийском соборе в Киеве (первая половина XI века).

Памятные дни

В православном церковном календаре Николаю Угоднику посвящено несколько праздников. 19 декабря (6 декабря по юлианскому календарю, т.е. по старому стилю) принято отмечать день его кончины (преставления). 22 (9) мая празднуется Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари. Кроме того, в Минее на 11 августа (29 июля) есть богослужебные тексты в честь празднования Рождества святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

На Руси день смерти святого (19 декабря) получил в народе название Никола Зимний. День рождения (11 августа) стал именоваться Николой Осенним, день перенесения мощей (22 мая) — Николой Вешним (весенним) или Николой Летним.

Принесение мощей из Бари в Россию

В 2017 году часть мощей (ребро) Николая Чудотворца была привезена из Бари в Россию для поклонения. Тогда впервые мощи святого покинули Бари, где хранились более 900 лет. Это стало возможным благодаря договоренности, достигнутой в ходе встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване 12 февраля 2016 года.

С 21 мая по 12 июля ковчег с мощами находился в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 по 28 июля — в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Всего за время пребывания святыни в России ей поклонились 2,4 млн верующих.