Биография Амана Тулеева

Экс-губернатор Кузбасса умер 20 ноября на 80-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 ноября 2023 года стало известно, что на 80-м году жизни скончался Аман Тулеев, возглавлявший в 1997-2018 годах Кемеровскую область. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев на своей странице в "ВКонтакте".

Происхождение, образование

Аман Гумирович Тулеев родился 13 мая 1944 года в г. Красноводске Туркменской ССР (ныне г. Туркменбаши, Туркменистан). Свое имя получил в честь казахского коммуниста-революционера Аман-гельды Иманова. Отец - Молдагазы Колдыбаевич Тулеев - погиб на фронте в 1943 году, еще до рождения сына. Амана Тулеева воспитывал отчим Иннокентий Иванович Власов. В 1951 году семья переехала в Кемеровскую область. В 1960-х годах Тулеев изменил имя и отчество с Аман-гельды Молдагазыевича на Амана Гумировича.

В 1964 году с отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, в 1973 году - заочное отделение Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государственный университет путей сообщения) по специальности "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог", в 1988 году - Академию общественных наук при центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

Доктор политических наук. В 1999 году в Российской академии государственной службы при президенте РФ защитил диссертацию на соискание степени кандидата политических наук на тему "Политическое лидерство в региональных конфликтах современной России". В 2000 году в Российском государственном социальном университете защитил диссертацию на тему "Политическое лидерство в регионах современной России".

Начало трудовой деятельности

С 1964 года работал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1, дежурным по железнодорожной станции Мундыбаш Кемеровской области.

Затем в течение трех лет служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа. После службы вернулся в пос. Мундыбаш на прежнее место работы. С 1969 года занимал должность начальника железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги, в 1973-1978 годах - начальника железнодорожной станции г. Междуреченска. С 1978 по 1985 годы - заместитель начальника, затем начальник Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги (филиал министерства путей сообщения). По этой дороге велись поставки кузбасского угля.

В 1988 году Аман Тулеев был назначен начальником Кемеровской железной дороги.

Политическая карьера

В 1968-1991 годы - член КПСС.

В 1985-1988 годы заведовал отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС.

В 1989 году в Кемерово баллотировался в народные депутаты СССР по Центральному избирательному округу, однако проиграл выборы Юрию Голику, доценту юридического факультета Кемеровского госуниверситета.

В марте 1990 года Аман Тулеев был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем - депутатом Верховного совета РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу №46 (победил во втором туре, набрав 75% голосов). Вошел в депутатскую группу "Коммунисты России". После августа 1991 года вступил во фракцию "Промышленный союз", затем был членом фракций "Смена", "Отчизна".

В 1990-1993 годы фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть в Кемеровской области: в 1990 году он был избран председателем областного Совета народных депутатов и одновременно - председателем Кемеровского облисполкома. Его основной соперник, кандидат на пост председателя облсовета Михаил Кислюк, стал заместителем Тулеева в региональном парламенте.

В апреле 1991 года трудовыми коллективами шахтеров и работников Кемеровской железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. Баллотировался в паре с кандидатом в вице-президенты Виктором Бочаровым, народным депутатом РСФСР, начальником комбината "Кузбасшахтстрой". По итогам голосования 12 июня 1991 года занял четвертое место из шести кандидатов (после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского), набрав 6,81% голосов.

19-21 августа 1991 года в СССР произошла попытка госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли представители высшего советского руководства во главе с вице-президентом Советского Союза Геннадием Янаевым. 19 августа в Москве Тулеев встретился с Янаевым, а по возвращении в Кемерово призвал членов президиума облсовета поддержать ГКЧП. Впоследствии Аман Тулеев говорил, что попытка госпереворота была бы успешной, если бы ее поддержали регионы.

В конце августа 1991 года указом Бориса Ельцина Тулеев был снят с поста председателя Кемеровского облисполкома. Главой администрации региона был назначен Михаил Кислюк, поддержавший во время "августовского путча" российское руководство. Аман Тулеев сохранил за собой пост председателя Кемеровского областного Совета народных депутатов.

В 1992 году вместе с членами фракций ВС РСФСР "Отчизна", "Коммунисты России", "Аграрный союз" и др. вступил в оппозиционный парламентский блок "Российское единство". В том же году вошел в политсовет Фронта национального спасения, коалиции национально-патриотических и левых политических сил (лидеры - Сергей Бабурин, Николай Павлов, Геннадий Зюганов и др.).

Участвовал в оппозиционных митингах в Москве, организованных Российским народным собранием, выступал против политики президента Бориса Ельцина, с критикой экономической программы российского правительства во главе с Егором Гайдаром и др. В октябре 1993 года, во время конфликта президента с Верховным советом, выступил против роспуска парламента. Предлагал перенести проведение Съезда народных депутатов из Москвы в Кемерово.

12 декабря 1993 года Аман Тулеев был избран депутатом Совета Федерации РФ I созыва по Кемеровскому двухмандатному избирательному округу №42 (80,16%).

В апреле 1994 года стал депутатом, председателем Законодательного собрания Кемеровской области (до июля 1996 года). В январе - декабре 1996 года и в 1997-2001 годы представлял в Совете Федерации Кемеровскую область по должности.

В 1995 году баллотировался в Государственную думу РФ II созыва от партии КПРФ, входил в первую тройку федерального списка после Геннадия Зюганова и Светланы Горячевой. При этом членом партии не являлся. После избрания отказался от мандата.

В 1996 году был зарегистрирован кандидатом на выборы президента РФ. В июне 1996 года накануне первого тура снялся с выборов в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, представителя народно-патриотического блока. Президентом был избран Борис Ельцин.

7 августа 1996 года на учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР; объединение партий и организаций, поддержавших Зюганова на выборах 1996 г.) Аман Тулеев стал одним из двух сопредседателей союза вместе с Александром Руцким (председатель - Геннадий Зюганов).

В 1999 году подписал заявление руководителей российских регионов в поддержку на предстоящих парламентских выборах проправительственного избирательного блока "Межрегиональное движение - Единство" ("Медведь") Сергея Шойгу. При этом на выборы 19 декабря 1999 года Аман Тулеев пошел в составе списка КПРФ (четвертый номер общефедеральной части). После избрания отказался от депутатского мандата.

26 марта 2000 года участвовал в досрочных выборах президента РФ. Баллотировался от инициативной группы избирателей Кемерова, без поддержки КПРФ. Получил 2,95% голосов и занял четвертое место из 11 кандидатов, уступив Владимиру Путину, Геннадию Зюганову и Григорию Явлинскому. При этом в Кемеровской области Тулеев набрал 51,57% голосов, опередив Владимира Путина.

Вскоре после выборов Аман Тулеев был исключен из НПСР.

Впоследствии стал членом партии "Единая Россия", вошел в высший совет партии (состоял в нем до декабря 2021 года).

Госслужба

В августе 1996 года принял предложение войти в состав нового правительства Виктора Черномырдина. С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ. Одновременно входил в правительственную комиссию по оперативным вопросам.

Руководство Кемеровской областью

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год - с 1997 по 2018 годы (второе место по длительности пребывания в должности после руководителя Белгородской области Евгения Савченко). Входил в число губернаторов, пользующихся самой высокой поддержкой населения на выборах.

Был назначен главой администрации Кемеровской области 1 июля 1997 года указом президента РФ Бориса Ельцина (сменил на посту Михаила Кислюка). 19 октября 1997 года победил на прямых губернаторских выборах (94,54%), был переизбран на очередной срок 22 апреля 2001 года (93,54%). Дважды - 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года - был наделен полномочиями главы области региональным заксобранием. 16 апреля 2015 года президент РФ Владимир Путин назначил Амана Тулеева врио губернатора Кемеровской области (в связи с истечением срока полномочий). 13 сентября 2015 года вновь одержал победу на выборах, набрав 96,69% голосов, 22 сентября того же года официально вступил в должность.

1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало "единственно верным" после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", когда погибли 64 человека. Во главе Кузбасса Тулеева сменил его заместитель Сергей Цивилев.

В годы руководства Аманом Тулеевым Кемеровской областью в регионе началась полная реструктуризация ключевой - угольной - отрасли. Добыча угля в 1998-2017 годах возросла со 160 млн т до 241,5 млн т. Были закрыты 15 неперспективных и опасных шахт, сокращена добыча угля закрытым способом. В 2010 году область первой в России начала извлекать метан из угольных пластов. Были созданы углехимический, биомедицинский, агропромышленный и туристско-рекреационный кластеры, Кузбасский технопарк, две зоны экономического благоприятствования ("Кузнецкая слобода" и "Горная Шория"), а также две территории опережающего социально-экономического развития ("Юрга" и "Анжеро-Судженск"). Администрацией области разрабатывались программы социальной поддержки населения, предоставляющие региональные выплаты и право бесплатного проезда льготным категориям граждан.

После отставки с поста губернатора

3 апреля 2018 года Аман Тулеев получил вакантный мандат Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва, вошел во фракцию "Единая Россия". Спустя несколько дней, 10 апреля, был избран председателем Совета (за - 38 депутатов, против - 1). Возглавлял его до сентября 2018 года, до избрания нового депутатского корпуса.

С 17 сентября 2018 года занимал должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

Участие в освобождении заложников

Четыре раза лично участвовал в операциях по освобождению заложников. В июне 1992 года принимал участие в освобождении девочки, взятой в заложницы террористом в автобусе в Москве, 17 августа 1995 года - захваченного автобуса с пассажирами в Кемерово. 27 августа 2001 года в кемеровском аэропорту убедил сдаться преступника, захватившего такси с водителем. 13 марта 2009 года вел переговоры с преступником, взявшим в заложники сотрудников отделения УРСА банка в г. Ленинске-Кузнецком.

Награды, звания

В 1999 году указом Бориса Ельцина был награжден орденом Почета, однако заявил, что не может принять награду "от власти, которая ввергла страну в нищету". В сентябре 2000 года принял орден Почета от Владимира Путина.

Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2003, 2008 и 2012), Александра Невского (2014). Имел благодарности (2004, 2005) и Почетную грамоту (2008) президента РФ, Почетные грамоты правительства РФ (2004, 2005).

Удостоен зарубежных наград - орденов "Полярная звезда" (Монголия), Дружбы народов (Белоруссия), князя Ярослава Мудрого V степени (Украина), "Достык" II степени (Казахстан), "Достлуг" (Азербайджан) и др.

Почетный шахтер, почетный железнодорожник. Почетный гражданин Кемеровской области, городов Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола.

Награжден именным огнестрельным оружием (пистолетами Макарова и ПСМ).

В 2011 году был принят закон Кемеровской области о присвоении Аману Тулееву почетного звания "Народный губернатор".

Издания, патенты

Аман Тулеев - автор более двух десятков книг, брошюр, среди которых "Долгое эхо путча: как жить дальше?" (1992), "Власть в руках человека и человек в руках власти" (1993), "Цена иллюзий" (1995), "Отечество - боль моя" (1995), "Оставаться самим собой" (1999), "Связь времен и поколений" (2009).

Имел два патента на изобретение современных методов повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.