20 ноября, 05:40

Биография Амана Тулеева

Аман Тулеев. AP Photo
Аман Тулеев
© AP Photo

Экс-губернатор Кузбасса умер 20 ноября на 80-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 ноября 2023 года стало известно, что на 80-м году жизни скончался Аман Тулеев, возглавлявший в 1997-2018 годах Кемеровскую область. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев на своей странице в "ВКонтакте".

Происхождение, образование

Аман Гумирович Тулеев родился 13 мая 1944 года в г. Красноводске Туркменской ССР (ныне г. Туркменбаши, Туркменистан). Свое имя получил в честь казахского коммуниста-революционера Аман-гельды Иманова. Отец - Молдагазы Колдыбаевич Тулеев - погиб на фронте в 1943 году, еще до рождения сына. Амана Тулеева воспитывал отчим Иннокентий Иванович Власов. В 1951 году семья переехала в Кемеровскую область. В 1960-х годах Тулеев изменил имя и отчество с Аман-гельды Молдагазыевича на Амана Гумировича.

В 1964 году с отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, в 1973 году - заочное отделение Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государственный университет путей сообщения) по специальности "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог", в 1988 году - Академию общественных наук при центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

Доктор политических наук. В 1999 году в Российской академии государственной службы при президенте РФ защитил диссертацию на соискание степени кандидата политических наук на тему "Политическое лидерство в региональных конфликтах современной России". В 2000 году в Российском государственном социальном университете защитил диссертацию на тему "Политическое лидерство в регионах современной России".

Начало трудовой деятельности

С 1964 года работал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1, дежурным по железнодорожной станции Мундыбаш Кемеровской области.

Затем в течение трех лет служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа. После службы вернулся в пос. Мундыбаш на прежнее место работы. С 1969 года занимал должность начальника железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги, в 1973-1978 годах - начальника железнодорожной станции г. Междуреченска. С 1978 по 1985 годы - заместитель начальника, затем начальник Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги (филиал министерства путей сообщения). По этой дороге велись поставки кузбасского угля.

В 1988 году Аман Тулеев был назначен начальником Кемеровской железной дороги.

Политическая карьера

В 1968-1991 годы - член КПСС.

В 1985-1988 годы заведовал отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС.

В 1989 году в Кемерово баллотировался в народные депутаты СССР по Центральному избирательному округу, однако проиграл выборы Юрию Голику, доценту юридического факультета Кемеровского госуниверситета.

В марте 1990 года Аман Тулеев был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем - депутатом Верховного совета РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу №46 (победил во втором туре, набрав 75% голосов). Вошел в депутатскую группу "Коммунисты России". После августа 1991 года вступил во фракцию "Промышленный союз", затем был членом фракций "Смена", "Отчизна".

В 1990-1993 годы фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть в Кемеровской области: в 1990 году он был избран председателем областного Совета народных депутатов и одновременно - председателем Кемеровского облисполкома. Его основной соперник, кандидат на пост председателя облсовета Михаил Кислюк, стал заместителем Тулеева в региональном парламенте.

В апреле 1991 года трудовыми коллективами шахтеров и работников Кемеровской железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. Баллотировался в паре с кандидатом в вице-президенты Виктором Бочаровым, народным депутатом РСФСР, начальником комбината "Кузбасшахтстрой". По итогам голосования 12 июня 1991 года занял четвертое место из шести кандидатов (после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского), набрав 6,81% голосов.

19-21 августа 1991 года в СССР произошла попытка госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли представители высшего советского руководства во главе с вице-президентом Советского Союза Геннадием Янаевым. 19 августа в Москве Тулеев встретился с Янаевым, а по возвращении в Кемерово призвал членов президиума облсовета поддержать ГКЧП. Впоследствии Аман Тулеев говорил, что попытка госпереворота была бы успешной, если бы ее поддержали регионы.

В конце августа 1991 года указом Бориса Ельцина Тулеев был снят с поста председателя Кемеровского облисполкома. Главой администрации региона был назначен Михаил Кислюк, поддержавший во время "августовского путча" российское руководство. Аман Тулеев сохранил за собой пост председателя Кемеровского областного Совета народных депутатов.

В 1992 году вместе с членами фракций ВС РСФСР "Отчизна", "Коммунисты России", "Аграрный союз" и др. вступил в оппозиционный парламентский блок "Российское единство". В том же году вошел в политсовет Фронта национального спасения, коалиции национально-патриотических и левых политических сил (лидеры - Сергей Бабурин, Николай Павлов, Геннадий Зюганов и др.).

Участвовал в оппозиционных митингах в Москве, организованных Российским народным собранием, выступал против политики президента Бориса Ельцина, с критикой экономической программы российского правительства во главе с Егором Гайдаром и др. В октябре 1993 года, во время конфликта президента с Верховным советом, выступил против роспуска парламента. Предлагал перенести проведение Съезда народных депутатов из Москвы в Кемерово.

12 декабря 1993 года Аман Тулеев был избран депутатом Совета Федерации РФ I созыва по Кемеровскому двухмандатному избирательному округу №42 (80,16%).

В апреле 1994 года стал депутатом, председателем Законодательного собрания Кемеровской области (до июля 1996 года). В январе - декабре 1996 года и в 1997-2001 годы представлял в Совете Федерации Кемеровскую область по должности.

В 1995 году баллотировался в Государственную думу РФ II созыва от партии КПРФ, входил в первую тройку федерального списка после Геннадия Зюганова и Светланы Горячевой. При этом членом партии не являлся. После избрания отказался от мандата.

В 1996 году был зарегистрирован кандидатом на выборы президента РФ. В июне 1996 года накануне первого тура снялся с выборов в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, представителя народно-патриотического блока. Президентом был избран Борис Ельцин.

7 августа 1996 года на учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР; объединение партий и организаций, поддержавших Зюганова на выборах 1996 г.) Аман Тулеев стал одним из двух сопредседателей союза вместе с Александром Руцким (председатель - Геннадий Зюганов).

В 1999 году подписал заявление руководителей российских регионов в поддержку на предстоящих парламентских выборах проправительственного избирательного блока "Межрегиональное движение - Единство" ("Медведь") Сергея Шойгу. При этом на выборы 19 декабря 1999 года Аман Тулеев пошел в составе списка КПРФ (четвертый номер общефедеральной части). После избрания отказался от депутатского мандата.

26 марта 2000 года участвовал в досрочных выборах президента РФ. Баллотировался от инициативной группы избирателей Кемерова, без поддержки КПРФ. Получил 2,95% голосов и занял четвертое место из 11 кандидатов, уступив Владимиру Путину, Геннадию Зюганову и Григорию Явлинскому. При этом в Кемеровской области Тулеев набрал 51,57% голосов, опередив Владимира Путина.

Вскоре после выборов Аман Тулеев был исключен из НПСР.

Впоследствии стал членом партии "Единая Россия", вошел в высший совет партии (состоял в нем до декабря 2021 года).

Госслужба

В августе 1996 года принял предложение войти в состав нового правительства Виктора Черномырдина. С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ. Одновременно входил в правительственную комиссию по оперативным вопросам.

Руководство Кемеровской областью

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год - с 1997 по 2018 годы (второе место по длительности пребывания в должности после руководителя Белгородской области Евгения Савченко). Входил в число губернаторов, пользующихся самой высокой поддержкой населения на выборах.

Был назначен главой администрации Кемеровской области 1 июля 1997 года указом президента РФ Бориса Ельцина (сменил на посту Михаила Кислюка). 19 октября 1997 года победил на прямых губернаторских выборах (94,54%), был переизбран на очередной срок 22 апреля 2001 года (93,54%). Дважды - 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года - был наделен полномочиями главы области региональным заксобранием. 16 апреля 2015 года президент РФ Владимир Путин назначил Амана Тулеева врио губернатора Кемеровской области (в связи с истечением срока полномочий). 13 сентября 2015 года вновь одержал победу на выборах, набрав 96,69% голосов, 22 сентября того же года официально вступил в должность.

1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало "единственно верным" после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", когда погибли 64 человека. Во главе Кузбасса Тулеева сменил его заместитель Сергей Цивилев.

В годы руководства Аманом Тулеевым Кемеровской областью в регионе началась полная реструктуризация ключевой - угольной - отрасли. Добыча угля в 1998-2017 годах возросла со 160 млн т до 241,5 млн т. Были закрыты 15 неперспективных и опасных шахт, сокращена добыча угля закрытым способом. В 2010 году область первой в России начала извлекать метан из угольных пластов. Были созданы углехимический, биомедицинский, агропромышленный и туристско-рекреационный кластеры, Кузбасский технопарк, две зоны экономического благоприятствования ("Кузнецкая слобода" и "Горная Шория"), а также две территории опережающего социально-экономического развития ("Юрга" и "Анжеро-Судженск"). Администрацией области разрабатывались программы социальной поддержки населения, предоставляющие региональные выплаты и право бесплатного проезда льготным категориям граждан.

После отставки с поста губернатора

3 апреля 2018 года Аман Тулеев получил вакантный мандат Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва, вошел во фракцию "Единая Россия". Спустя несколько дней, 10 апреля, был избран председателем Совета (за - 38 депутатов, против - 1). Возглавлял его до сентября 2018 года, до избрания нового депутатского корпуса.

С 17 сентября 2018 года занимал должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

Участие в освобождении заложников

Четыре раза лично участвовал в операциях по освобождению заложников. В июне 1992 года принимал участие в освобождении девочки, взятой в заложницы террористом в автобусе в Москве, 17 августа 1995 года - захваченного автобуса с пассажирами в Кемерово. 27 августа 2001 года в кемеровском аэропорту убедил сдаться преступника, захватившего такси с водителем. 13 марта 2009 года вел переговоры с преступником, взявшим в заложники сотрудников отделения УРСА банка в г. Ленинске-Кузнецком.

Награды, звания

В 1999 году указом Бориса Ельцина был награжден орденом Почета, однако заявил, что не может принять награду "от власти, которая ввергла страну в нищету". В сентябре 2000 года принял орден Почета от Владимира Путина.

Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2003, 2008 и 2012), Александра Невского (2014). Имел благодарности (2004, 2005) и Почетную грамоту (2008) президента РФ, Почетные грамоты правительства РФ (2004, 2005).

Удостоен зарубежных наград - орденов "Полярная звезда" (Монголия), Дружбы народов (Белоруссия), князя Ярослава Мудрого V степени (Украина), "Достык" II степени (Казахстан), "Достлуг" (Азербайджан) и др.

Почетный шахтер, почетный железнодорожник. Почетный гражданин Кемеровской области, городов Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола.

Награжден именным огнестрельным оружием (пистолетами Макарова и ПСМ).

В 2011 году был принят закон Кемеровской области о присвоении Аману Тулееву почетного звания "Народный губернатор".

Издания, патенты

Аман Тулеев - автор более двух десятков книг, брошюр, среди которых "Долгое эхо путча: как жить дальше?" (1992), "Власть в руках человека и человек в руках власти" (1993), "Цена иллюзий" (1995), "Отечество - боль моя" (1995), "Оставаться самим собой" (1999), "Связь времен и поколений" (2009).

Имел два патента на изобретение современных методов повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте. 

Теги:
Тулеев, Аман ГумировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация