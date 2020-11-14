Биография Армена Джигарханяна

После окончания средней школы в 1953 году не прошел конкурс в Государственный институт театрального искусства (Москва, ныне - Российский университет театрального искусства - ГИТИС). После этого в течение года работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт (ныне - Ереванский государственный институт театра и кино). Учился на курсе Армена Гулакяна, окончил институт в 1958 году.

На втором курсе института поступил в труппу Ереванского русского драматического театра им. К.С. Станиславского. За десять лет работы в этом театре Джигарханян сыграл более 30 ролей.

В 1967 году по приглашению режиссера Анатолия Эфроса перешел в Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне - "Ленком"), где сыграл в пяти постановках, в том числе Мольера в одноименном спектакле по роману Михаила Булгакова.

С 1969 года по 1996 год - один из ведущих артистов Московского академического театра им. В. Маяковского. Среди наиболее известных ролей Джигарханяна - Левинсон ("Разгром" по роману Александра Фадеева), Стэнли Ковальски ("Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса), Сократ и Нерон ("Беседы с Сократом" и "Театр времен Нерона и Сенеки" Эдварда Радзинского), Хлудов ("Бег" Михаила Булгакова) и др. После ухода из Театра им. Маяковского участвовал в антрепризных спектаклях, постановках "Ленкома" и Театра-студии Олега Табакова.

В 1991-1994 годах преподавал во Всероссийском государственном институте (ныне - университет) кинематографии им. С.А. Герасимова. На основе группы выпускников ВГИКа в 1996 году создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (первоначально носил название "Театр "Д"). С 1996 года - художественный руководитель, в 2005-2015 годах - также директор театра. Затем занимал должность президента театра. На его сцене исполнил роли в спектаклях "Последняя лента Крэппа" Сэмюэла Беккета, "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира, "Маленькие трагедии" Александра Пушкина и др.

Дебютировал в кино в 1960 году в картине "Обвал" Григория Саркисова. Широкую известность актеру принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" (1965). В последующие десятилетия Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров в истории советского и российского кинематографа, сыграл более 250 ролей в таких фильмах, как "Треугольник" (1967), "Новые приключения неуловимых" (1968), "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), "Собака на сене" (1978), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Тегеран-43" (1980), "Город Зеро" (1988), "Паспорт" (1990), "Цареубийца" (1991) и др.

Озвучил персонажей мультфильмов "Жил-был пес" (1982), "Остров сокровищ" (1988), "Серый волк энд Красная Шапочка" (1990) и др., участвует в дубляже фильмов, создании радиопостановок.