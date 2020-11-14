Биография Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу на 86-м году жизни
Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване.
После окончания средней школы в 1953 году не прошел конкурс в Государственный институт театрального искусства (Москва, ныне - Российский университет театрального искусства - ГИТИС). После этого в течение года работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт (ныне - Ереванский государственный институт театра и кино). Учился на курсе Армена Гулакяна, окончил институт в 1958 году.
На втором курсе института поступил в труппу Ереванского русского драматического театра им. К.С. Станиславского. За десять лет работы в этом театре Джигарханян сыграл более 30 ролей.
В 1967 году по приглашению режиссера Анатолия Эфроса перешел в Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне - "Ленком"), где сыграл в пяти постановках, в том числе Мольера в одноименном спектакле по роману Михаила Булгакова.
С 1969 года по 1996 год - один из ведущих артистов Московского академического театра им. В. Маяковского. Среди наиболее известных ролей Джигарханяна - Левинсон ("Разгром" по роману Александра Фадеева), Стэнли Ковальски ("Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса), Сократ и Нерон ("Беседы с Сократом" и "Театр времен Нерона и Сенеки" Эдварда Радзинского), Хлудов ("Бег" Михаила Булгакова) и др. После ухода из Театра им. Маяковского участвовал в антрепризных спектаклях, постановках "Ленкома" и Театра-студии Олега Табакова.
В 1991-1994 годах преподавал во Всероссийском государственном институте (ныне - университет) кинематографии им. С.А. Герасимова. На основе группы выпускников ВГИКа в 1996 году создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (первоначально носил название "Театр "Д"). С 1996 года - художественный руководитель, в 2005-2015 годах - также директор театра. Затем занимал должность президента театра. На его сцене исполнил роли в спектаклях "Последняя лента Крэппа" Сэмюэла Беккета, "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира, "Маленькие трагедии" Александра Пушкина и др.
Дебютировал в кино в 1960 году в картине "Обвал" Григория Саркисова. Широкую известность актеру принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" (1965). В последующие десятилетия Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров в истории советского и российского кинематографа, сыграл более 250 ролей в таких фильмах, как "Треугольник" (1967), "Новые приключения неуловимых" (1968), "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), "Собака на сене" (1978), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Тегеран-43" (1980), "Город Зеро" (1988), "Паспорт" (1990), "Цареубийца" (1991) и др.
Озвучил персонажей мультфильмов "Жил-был пес" (1982), "Остров сокровищ" (1988), "Серый волк энд Красная Шапочка" (1990) и др., участвует в дубляже фильмов, создании радиопостановок.
Соучредитель регионального общественного фонда содействия развитию культуры "Мир Кавказа".
Награды
Народный артист СССР (1985). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2010, 1995, 2005), орденом Почета Армении (2010).
За свои работы в кино был удостоен приза зрительских симпатий Международного кинофестиваля авторского кино в Белграде ("Когда наступает сентябрь", 1977), специального приза жюри Всесоюзного кинофестиваля ("Одинокая орешина", 1987).
Лауреат театральных и кинематографических премий: "Золотой овен" (1995), им. Станиславского (2000), специальный приз оргкомитета премии "Кумир" (2002), "Золотая маска" (2001, 2015), "Золотой орел" (лучшая мужская роль второго плана в фильме "Исчезнувшая империя", 2008), "Хрустальная Турандот" ("За долголетнее и доблестное служение театру", 2010), Царскосельская художественная премия (2011).
Почетный гражданин Еревана (2001).
Автор книги воспоминаний "Я одинокий клоун" (написана совместно с Виктором Дубровским).
Личная жизнь
Был трижды женат. Первая жена - актриса Алла Ванновская. Дочь от первого брака Елена погибла в 1987 году. Вторая супруга - Татьяна Власова, приемный сын Степан.
С февраля 2016 года был женат на Виталине Цымбалюк-Романовской (с 18 июня 2015 года являлась директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, 19 октября 2017 года уволилась по собственному желанию). 15 октября 2017 года депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина сообщила, что Армен Джигарханян в обращении к коллективу театра выразил недоверие Виталине Цымбалюк-Романовской, на тот момент занимавшей должность директора, а также ее заместителям по юридическим и финансовым вопросам. Причиной являлись якобы имевшие место финансовые махинации со стороны Цымбалюк-Романовской. 27 ноября 2017 года стало известно, что суд в Москве удовлетворил иск о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.
Жизни и карьере актера посвящены одноименные книги "Армен Джигарханян" Левона Григоряна (1983) и Нины Цыркун (2000), документальные фильмы "300 лиц Армена Джигарханяна" (2008, режиссер Ирина Фирсова), "Армен Джигарханян. Там, где мне хорошо" (2015, режиссер Руслан Трещев), "Сам себе Джигарханян" (2015, продюсер Светлана Винтер).