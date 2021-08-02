Биография Никола Пашиняна

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа 2021 года президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении премьер-министром республики Никола Пашиняна, выдвинутого на этот пост парламентской фракцией "Гражданский договор".

Происхождение, студенческие годы и начало карьеры

Никол Воваевич Пашинян родился 1 июня 1975 году в городе Иджеване Армянской ССР (ныне Республика Армения). Отец - Вова Пашинян (умер в 2020 году), мачеха - Ерджаник Чебручан.

В 1991 году поступил на отделение журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета. Будучи студентом, сотрудничал в качестве журналиста с изданиями, оппозиционными действующей власти (в 1991-1998 годах республику возглавлял Левон Тер-Петросян).

С 1993 года работал корреспондентом в газетах "Дпрутюн" ("Учеба"), "Айастан" ("Армения"), "Лрагир" ("Вести"), "Лрагир ор" ("Вести дня"), "Молорак" ("Планета"). В 1995 году был исключен из вуза за свои политические взгляды.

Журналистская деятельность

В 1998 году стал учредителем и главным редактором оппозиционной газеты "Орагир" ("Дневник").

Был одним из самых известных оппозиционных журналистов Армении, не раз становился фигурантом уголовных дел о клевете, нарушении деловой репутации и других. Иск к газете Пашиняна "Орагир" подавал, в частности, министр внутренних дел и национальной безопасности Армении Серж Саргсян (в 2007-2008 годах - премьер-министр, в 2008-2018 годах - президент Армении). В 1999 году на имущество издания был наложен арест, сам журналист приговорен к году лишения свободы (с отсрочкой исполнения наказания) и штрафу за распространение клеветы, а также публичные оскорбления и воспрепятствование исполнению служебных обязанностей судебными приставами.

В 1999 году "Орагир" была закрыта по требованию властей Армении. В том же году Никол Пашинян основал новое издание - ежедневную газету "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которую возглавлял до 2012 года. Затем должность главного редактора заняла его жена Анна Акопян.

22 ноября 2004 года в центре Еревана был взорван автомобиль Никола Пашиняна, припаркованный неподалеку от здания, где располагалась редакция "Армянского времени". В машине в этот момент никого не было. Журналист расценил произошедшее как покушение и обвинил в организации попытки своего убийства предпринимателя Гагика Царукяна.

Политическая карьера

В 2006 году Никол Пашинян стал одним из учредителей общественно-политической инициативы "Альтернатива". Затем возглавил предвыборный блок "Импичмент", в который вместе с "Альтернативой" вошли Консервативная партия и "Демократическая Родина". В мае 2007 года его блок, выступавший за отставку президента Роберта Кочаряна и премьер-министра Сержа Саргсяна, проиграл парламентские выборы. "Импичмент" набрал 1,29% голосов, не преодолев установленный законом проходной барьер в 7%, и занял 13-е место среди 23 партий и блоков. Пашинян заявил, что результаты голосования сфальсифицированы, и начал сидячую забастовку на площади Свободы в Ереване. Однако власти страны проигнорировали его требование назначить новые выборы в парламент.

В 2008 году Никол Пашинян вошел в предвыборный штаб кандидата в президенты Армении, бывшего главы государства Левона Тер-Петросяна. 19 февраля 2008 года главой государства был избран премьер-министр Серж Саргсян (52,82%), Левон Тер-Петросян занял второе место (21,50%). После поражения Тер-Петросяна на выборах Никол Пашинян стал одним из лидеров протестного движения: сторонники бывшего президента отказались признавать результаты голосования. В Ереване начались массовые акции протеста, переросшие в вооруженные столкновения протестующих с силами правопорядка. Разгон митинга 1 марта привел к гибели 10 человек, были ранены еще несколько сотен демонстрантов. 2 марта в стране было введено чрезвычайное положение, Пашиняна объявили в розыск, он скрылся, но в июле 2009 года сдался властям.

В январе 2010 года Никол Пашинян, находившийся под арестом, принял участие в довыборах в Национальное собрание Армении по избирательному округу №10 (Ереван). Баллотировался при поддержке оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) Левона Тер-Петросяна. Проиграл выборы члену партии "Национальное единение" Аре Симоняну.

19 января 2010 года суд приговорил его к семи годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. В тюрьме Никол Пашинян провел чуть больше года - вскоре после приговора ему вдвое сократили срок заключения, а в мае 2011 года освободили по амнистии в честь 20-летия независимости Армении. Находясь под арестом, написал цикл статей "Тюремный дневник" для газеты "Айкакан жаманак".

После освобождения вернулся к активной политической деятельности. В 2011 году участвовал в митингах Армянского национального конгресса.

6 мая 2012 года был избран депутатом Национального собрания Армении от АНК по избирательному округу №7 (Ереван). Вошел в состав фракции Армянского национального конгресса (лидер - Левон Зурабян). Был членом постоянных комиссий парламента по внешним связям и по вопросам территориального управления и местного самоуправления. С сентября 2012 года по февраль 2013 года возглавлял временную комиссию по вопросам этики.

В 2013 году Армянский национальный конгресс был преобразован в одноименную партию, которую возглавил Тер-Петросян. Никол Пашинян отказался вступать в новую организацию из-за конфликта с руководством АНК (в частности, из-за того, что конгресс решил на выдвигать своего кандидата на предстоящие президентские выборы). При этом он формально остался членом депутатской фракции Армянского национального конгресса.

Окончательно его разрыв с партией Тер-Петросяна произошел в мае 2015 году, после того, как Никол Пашинян выступил одним из учредителей новой оппозиционной политической силы - "Гражданский договор". Перед парламентскими выборами 2017 года он организовал блок "Елк" ("Выход"), куда помимо "Гражданского договора" вошли партии "Республика" и "Просвещенная Армения".

2 апреля 2017 года Никол Пашинян был избран депутатом Национального собрания по одномандатному округу №4. В парламенте возглавил фракцию "Елк" (блок получил 9 мандатов из 105), которая, в частности, выступала за проевропейскую интеграцию. Пашинян вошел в состав постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам.

В мае 2017 года он принял участие в выборах мэра Еревана как кандидат от блока "Елк". Занял второе место (21% голосов), уступив действующему главе города Тарону Маргаряну (71,25%), выдвинутому правящей Республиканской партией Армении.

Роль в политическом кризисе 2018 года

В декабре 2015 года по инициативе президента Армении Сержа Саргсяна, срок полномочий которого истекал в 2018 года, в стране началась конституционная реформа по переходу республики к парламентской форме правления (поправки в основной закон вступили в силу 9 апреля 2018 года). Прямые выборы главы государства были отменены, президент получил ограниченные полномочия, высшим органом исполнительной власти стало правительство во главе с премьер-министром. Оппозиция, в т.ч. Никол Пашинян, еще на стадии обсуждения поправок к конституции выступала против изменений госустройства страны, утверждая, что таким образом правящая Республиканская партия Армении во главе с Саргсяном рассчитывает продлить свое пребывание у власти.

31 марта 2018 года Никол Пашинян объявил о начале акции "Мой шаг" в знак протеста против возможного утверждения Сержа Саргсяна премьером республики. Вместе со своими сторонниками он совершил пешее двухнедельное шествие по городам Армении (Гюмри, Ванадзор, Спитак, Дилижан и других). 13 апреля 2018 года в центре Еревана оппозиция начала бессрочный митинг протеста. После того, как 17 апреля 2018 года парламент избрал Саргсяна премьером, Пашинян объявил о начале "бархатной революции".

Под давлением оппозиции Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку. Однако сторонники Пашиняна выдвинули новые требования: избрание своего лидера - "кандидата от народа" - главой правительства, формирование временного правительства, проведение досрочных парламентских выборов. 25 апреля 2018 года фракция "Елк" сообщила, что выдвигает своего лидера на пост главы правительства Армении. Сам Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что парламент обязан "выполнить волю народа" и избрать его премьер-министром. По словам лидера "Елк", в случае прихода к власти оппозиция не собирается делать "никаких резких геополитических реверсов и движений" и у нее нет "ни капли антироссийских настроений".

По словам Пашиняна, Россия является стратегическим союзником Армении. Лидер "Елк" пообещал, что республика сохранит членство в ЕАЭС и ОДКБ, в случае его избрания премьером страны.

Премьер-министр Армении

30 апреля 2018 года фракция "Елк" официально выдвинула своего лидера Никола Пашиняна на пост главы правительства Армении. О готовности поддержать кандидата от оппозиции заявили также фракции "Царукян" и "Дашнакцутюн". Однако 1 мая депутаты парламента отклонили его кандидатуру на пост премьер-министра (за - 45, против - 56). 3 мая Пашинян вновь был официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении голосами более трети от общего числа депутатов Национального собрания.

8 мая 2018 года депутаты Национального собрания Армении избрали премьер-министром республики Никола Пашиняна. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против - 42 (при необходимых 53 голосах). В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал соответствующий указ о назначении.

Придя к власти, Пашинян назвал себя "премьером временного правительства" и сразу пообещал, что основным его приоритетом будет проведение досрочных парламентских выборов. Согласно конституции Армении, досрочные парламентские выборы назначаются в двух случаях - если Национальное собрание дважды, с интервалом в неделю, не может выбрать премьера, или если не принимает его программу.

В парламенте республики, сформированном в 2017 году, поддерживающая премьер-министра "Елк" имела девять мандатов из 105. Относительное большинство оставалось у Республиканской партии экс-президента Сержа Саргсяна. С целью проведения досрочных парламентских выборов 16 октября 2018 года Никол Пашинян подал в отставку с поста премьера. Впоследствии его кандидатура была вновь выдвинута на пост главы правительства, однако это носило сугубо формальный характер: Национальное собрание дважды отказалось утверждать Пашиняна премьером. 1 ноября парламент был распущен. 9 декабря на внеочередных выборах в Национальное собрание победу одержал избирательный блок Пашиняна "Мой шаг" (70,43% голосов). До формирования нового кабинета министров Никол Пашинян исполнял обязанности премьер-министра Армении.

14 января 2019 года президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна главой правительства республики.

В ноябре 2020 года в Армении начались протесты с требованиями отставки Никола Пашиняна. Оппозиция возложила на него ответственность за условия, на которых он подписал совместное заявление с лидерами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Политический кризис обострился, после того как 25 февраля 2021 года глава Генштаба вооруженных сил республики и высший командный состав призвали к отставке премьера. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и уволил начальника Генштаба.

18 марта 2021 года после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня. 25 апреля он подал в отставку для проведения выборов. Кроме того, Пашинян сообщил, что на досрочных парламентских выборах выступит кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор". Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны. 3 мая 2021 года депутаты парламента Армении на специальном заседании не поддержали кандидатуру и.о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. 10 мая парламент вновь отказался проголосовать за назначение Пашиняна, после чего законодательный орган был распущен в соответствии с конституцией. До проведения выборов Никол Пашинян исполнял обязанности премьера в полном объеме. На внеочередных парламентских выборах 20 июня 2021 года партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,91% и получила 71 депутатский мандат из 107, что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство.

Семья

Женат, имеет трех дочерей и сына. Супруга Никола Пашиняна - Анна Акопян, журналистка, главный редактор газеты "Айкакан жаманак". Сын Ашот в 2018 году участвовал вместе с отцом в протестных акциях оппозиции. Дочери - Мариам, Шушан и Арпи.