Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире

Солнцестояние — момент, когда Солнце проходит через наиболее удаленные от экватора небесной сферы точки эклиптики (траектории видимого годичного движения звезды по небесной сфере). Это происходит два раза в год: в июне и декабре. Во время июньского солнцестояния Солнце больше отклоняется в сторону Северного полюса, и жители Северного полушария проживают самый длинный световой день в году, который считается началом астрономического лета. В это время в Южном полушарии — самый короткий день и начало астрономической зимы. В декабре — наоборот.

В этом году на широте Москвы восход Солнца произойдет в 03:46, а заход — в 21:19, таким образом, продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты.

Самая короткая ночь

В Северном полушарии летнее солнцестояние обычно наблюдается 21 июня, но в високосные годы оно сдвигается на день раньше. В это время Солнце поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и остается в таком положении некоторое время. В течение суток оно описывает самую большую дугу на небе, поднимаясь на северо-востоке и заходя на северо-западе. Несколько дней высота полуденного солнца и продолжительность дня остаются почти неизменными. Это замирание солнца в зените и дало название астрономическому явлению.

В этот период на широте Санкт-Петербурга (почти 60 градусов) наступает время белых ночей, а севернее 66-й широты наблюдается полярный день.

Достигнув максимальной точки, Солнце постепенно начинает отклоняться к югу. Ежедневно в полдень оно будет опускаться все ниже и ниже к горизонту, восходить позже и заходить раньше. С 23 июня световой день начнет сокращаться примерно на одну-две минуты и к концу месяца его продолжительность уменьшится на шесть минут. Тенденция на убыль будет продолжаться вплоть до середины декабря — дня зимнего солнцестояния.

Иванов день

Летнее солнцестояние считалось одним из самых важных праздников в древних религиях и культурах, в народе его называют праздником вершины лета. Этот день особо отмечался древними славянами, северными и прибалтийскими народами.

До принятия христианства на Руси праздновался славянский праздник Ивана Купалы или Иванов день. По традиции люди собирали цветы и травы, плели венки, гадали и обливались водой, прыгали через костры и сжигали чучело в виде колеса, символизировавшего Солнце (Ярило). Согласно народному поверью, раз в год, в ночь на Ивана Купалу, цветет папоротник, цветок которого дарует нашедшему его счастье и исполнение желаний.

Сегодня в прибалтийских республиках продолжают отмечать аналог Ивана Купалы: Йонинес — в Литве, Лиго — в Латвии, Янов день — в Эстонии. В Финляндии он носит название Юханнус, в Дании — праздник святого Ханса. В этот день люди выходят в парки и на морское побережье, жгут костры и распевают традиционные песни. Согласно старинному поверью, костры помогают изгонять злых духов. В Великобритании в этот день последователи древних кельтов также проводят ритуальные празднования.

К летнему солнцестоянию приурочено празднование национального Нового года российскими народностями: якутами (Ысыах) и эвенами (Нургэнэк). В Якутии зима длится девять месяцев, поэтому там с радостью отмечают приход тепла. Центральным местом праздника является ритуальный столб "сэргэ", который является символом счастья и благополучия. Люди водят хороводы, устаивают спортивные состязания.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"