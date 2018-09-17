Визиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 сентября в Сочи состоятся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи планируется обсудить сирийскую проблему, в частности ситуацию вокруг Идлиба, где сосредоточены различные террористические группировки. Это будет шестой визит Эрдогана в Россию в качестве президента.

Впервые в статусе главы государства Реджеп Тайип Эрдоган приезжал в Россию 23 сентября 2015 года. Тогда в Москве на переговорах с президентом Владимиром Путиным обсуждалась ситуация в Сирии, в частности проблема беженцев из этой страны (на тот момент в Турции их было около 1,6 млн человек). Другой темой стали совместные энергетические проекты - строительство АЭС "Аккую" (соглашение заключено в 2010 году) и газопровода "Турецкий поток" (решение о строительстве принято в ходе визита Владимира Путина в Анкару 1 декабря 2014 года). Также Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия после реконструкции Московской соборной мечети.

9 августа 2016 года Эрдоган приезжал для встречи с Путиным в Санкт-Петербург. Это была первая встреча глав государств после инцидента 24 ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24М, что привело к кризису в российско-турецких отношениях (политические контакты и экономическое сотрудничество были приостановлены; санкции вступили в силу в январе 2016 года). По итогам переговоров было объявлено о решении вывести отношения на докризисный уровень и подготовить среднесрочную программу сотрудничества на ближайшие годы. Были подтверждены планы по реализации проектов "Турецкий поток" и "Аккую".

9-10 марта 2017 года состоялся рабочий визит Эрдогана в Москву. По итогам переговоров с Путиным был подписан ряд документов: среднесрочная программа торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами двух стран на 2017-2020 годы, соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Турецким суверенным фондом о создании российско-турецкого инвестиционного фонда, а также соглашение между информационными агентствами России и Турции - ТАСС и Анатолийским агентством - о сотрудничестве. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении в 2019 году "перекрестного" года культуры и туризма.

3 мая 2017 года на встрече в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали двусторонние отношения, борьбу с терроризмом и ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, президенты договорились о снятии торговых ограничений практически по всем позициям, кроме некоторых сельскохозяйственных продуктов. Президент России объявил о завершении периода восстановления отношений Москвы и Анкары после кризиса. В ходе переговоров с участием членов правительств двух стран и глав ведущих энергетических компаний стороны подробно рассмотрели ход выполнения программы российско-турецкого сотрудничества на 2017-2020 годы (обеспечение роста товарооборота, содействие сотрудничеству представителей деловых кругов, научных и образовательных организаций и др.). Особое внимание было уделено снятию ограничений и барьеров, препятствующих расширению торговых и инвестиционных обменов, обсуждалась возможность перевода взаимных расчетов на национальные валюты.

13 ноября 2017 года состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тийипа Эрдогана в Сочи. Стороны обсудили вопросы экономики, в частности динамику взаимного товарооборота и снятие ограничений на поставки сельхозпродукции (окончательно отменены 1 мая 2018 года). Президент России отметил, что в 2017 году товарооборот за первые 8-9 месяцев вырос на 38%, когда в 2016 году он сократился на 34%. Президент Турции пригласил российского лидера на церемонию закладки фундамента АЭС "Аккую" (состоялась 3 апреля 2018 года). На переговорах лидеры двух стран обсудили и ситуацию в Сирии. После завершения протокольной части встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжилась в закрытом формате.