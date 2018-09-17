Какие договоры с Россией разорвала Украина

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно документу, официальный Киев в одностороннем порядке прекратил действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ от 31 мая 1997 года.

После госпереворота на Украине и вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году отношения между странами стали резко ухудшаться. По инициативе новых украинских властей был расторгнут ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, какие документы денонсировала Украина.

ВТС и военное сотрудничество

Еще в марте 2014 года Украина практически полностью приостановила сотрудничество с Россией в военно-технической сфере, заморозив отгрузки в Россию товаров военного назначения. 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК. 27 августа Совет национальной безопасности и обороны принял решение о прекращении экспорта в Россию товаров военного назначения и двойного использования, за исключением космической техники, применяемой для исследования космоса в рамках международных проектов. В тот же день президент Украины поручил правительству принять меры по запрету экспорта этих товаров в РФ. 20 мая 2015 года украинский кабинет министров денонсировал соглашение с РФ от 26 мая 1993 года о военно-техническом сотрудничестве.

21 мая 2015 года Верховная рада Украины денонсировала еще ряд соглашений в военной сфере (8 июня 2015 года законы о денонсации подписал президент Украины). Среди них три соглашения от 25 ноября 1995 года: о сотрудничестве в военной отрасли, о транзите по территории Украины российский воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдовы, об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них. Кроме этого, Рада денонсировала соглашения о сотрудничестве в области военной разведки (от 26 августа 1997 года) и о взаимной охране секретной информации (от 2 декабря 2000 года).

В 2017 году Киев разорвал соглашения о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны от 18 июля 2003 года (денонсировано 9 августа); о сохранении специализации предприятий и организаций, которые участвуют в производстве продукции военного назначения, от 21 декабря 2000 года (18 октября); о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения от 8 февраля 1995 года (8 ноября).

Атомная энергетика

В сентябре 2015 года правительство Украины инициировало разрыв межправительственного соглашения с РФ о сотрудничестве в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашение было подписано 9 июня 2010 года, ратифицировано Верховной радой 12 января 2011 года. Согласно ему, в 2015-2016 годах российская сторона должна была построить на АЭС два реактора типа ВВЭР-1000, подрядчиком выступала компания "Атомстройэкспорт".

16 сентября 2015 года Верховная рада поддержала инициативу кабинета министров, денонсировав соглашение с РФ (соответствующий указ подписал 2 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко). Также было прекращено действие украинского закона "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС".

Информация и телерадиовещание

30 марта 2016 года украинский кабинет министров прекратил действие соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере технической защиты информации, подписанное 14 июня 1996 года в рамках развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников СНГ. Целью соглашения являлось взаимное обеспечение конфиденциальности информации, переданной другой стороной, в том числе от третьих государств и иностранных технических разведок.

30 ноября 2016 года Верховная рада поддержала предложения правительства о денонсации межправительственных соглашений с РФ о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного 23 октября 2000 года, и в области информации от 27 февраля 1998 года.

Экономика

21 марта 2018 года правительство Украины прекратило действие Программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Программа была одобрена сторонами 7 июня 2011 года в Москве. Она предусматривала сотрудничество в сфере торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других областей. В официальном сообщении кабинета министров этот шаг объяснили противодействием "агрессивной политике России в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности".

Договор о дружбе

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, в ходе государственного визита президента России Бориса Ельцина. Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ двух стран, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Договор был ратифицирован сторонами в 1998 году, вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Согласно ст. 40 документа, договор заключается сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие аналогичные периоды. Если одна из сторон решит выйти из него, она должна письменно уведомить об этом другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока. Действие договора было автоматически продлено 1 октября 2008 года. Таким образом, срок, когда одна из сторон может заявить о расторжении договоренностей истекает в октябре 2018 года.