Потери авиации Минобороны РФ в сирийской кампании

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 сентября 2018 года в Минобороны РФ сообщили, около 23:00 мск 17 сентября был потерян российский военный самолет Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим (провинция Латакия, Сирия). Над акваторией Средиземного моря в 35 км от сирийского побережья самолет был поражен ракетой сирийской противовоздушной обороны (ПВО), запущенной по израильским истребителям F-16, которые наносили удары по сирийским объектам в провинции Латакия. На борту Ил-20 находились 15 военнослужащих, все они погибли. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что РФ расценила действия Израиля, из-за которых был сбит российский самолет, как враждебные, и оставляет за собой право на ответные действия.

В ходе операции Вооруженных сил РФ в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года, Вооруженные силы (ВС) России потеряли на территории этой страны в различных обстоятельствах 14 летательных аппаратов (с учетом происшествия 17 сентября 2018 года). Для сравнения, в первой чеченской кампании (1994-1996 годах) было потеряно около 40 самолетов и вертолетов российских ВВС, МВД, погранслужбы и пр., во второй (1999-2007) - около 70, в операции по принуждению Грузии к миру (2008 год) - восемь. Из 14 потерянных в Сирии летательных аппаратов - два транспортных и четыре ударных вертолета, два бомбардировщика Су-24М, штурмовик Су-25 и транспортный самолет Ан-26, два палубных истребителя с авианосца "Адмирал Кузнецов" (МиГ-29К и Су-33), один истребитель Су-30СМ (предположительно, относился к морской авиации ВМФ) и один самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.

24 ноября 2015 года фронтовой бомбардировщик Су-24М (бортовой номер "83 белый", регистрационный номер RF-90932) Особой авиационной группы ВКС России в Сирии был сбит истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции в воздушном пространстве Сирии. Летчикам удалось катапультироваться, по ним был открыт огонь с земли, пилот подполковник Олег Пешков погиб. На поиски летчиков вылетели вертолеты ВКС России, в ходе операции один из них (Ми-8АМТШ) был поврежден обстрелом с земли. На его борту погиб морской пехотинец-контрактник - матрос Александр Позынич. Вертолет совершил вынужденную посадку на нейтральной территории, экипаж и личный состав поисково-спасательной группы были эвакуированы, сама машина позднее уничтожена минометным огнем с территории, подконтрольной бандформированиям. Штурман сбитого бомбардировщика - капитан Константин Мурахтин - был спасен спецподразделениями ВС РФ и сирийской армии.

12 апреля 2016 года при выполнении полетов в районе г. Хомс потерпел крушение вертолет Ми-28Н ВКС России. Погибли оба члена экипажа - командир Андрей Окладников и штурман Виктор Панков. По сообщению пресс-службы Минобороны РФ, "огневого воздействия на вертолет не было". По предварительным выводам комиссии военного ведомства, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский вертолет Ми-8АМТШ (бортовой номер "212 желтый", регистрационный номер RF-95585) ВКС России. Он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в Алеппо. На борту находились члены экипажа Роман Павлов, Олег Шеламов и Алексей Шорохов, а также два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, все они погибли.

3 ноября 2016 года при выполнении планового полета по доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в 40 км северо-западнее Пальмиры (провинция Хама) вертолет ВКС России совершил вынужденную посадку. По сообщению Минобороны РФ, во время осмотра вертолета экипажем на земле место приземления подверглось минометному обстрелу боевиков, в результате чего воздушное судно получило повреждения, не позволявшие самостоятельно вернуться на аэродром базирования. Экипаж не пострадал и был доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим. На следующий день представители террористов опубликовали в интернете видеозапись поражения находящегося на земле российского вертолета Ми-35М, предположительно, противотанковой управляемой ракетой.

14 ноября 2016 года в Средиземном море в ходе тренировочных полетов при заходе на посадку на тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" потерпел аварию палубный истребитель МиГ-29К. Пилот катапультировался и был спасен. По информации Минобороны РФ, авария произошла из-за технической неисправности. В СМИ также приводилась версия, согласно которой на корабле ранее при посадке другого самолета оборвался трос аэрофинишера, после чего пилоту находившейся в воздухе машины было приказано ожидать устранения последствий неполадки. В результате истребитель, барражировавший в зоне ожидания, выработал все топливо, и летчик был вынужден катапультироваться.

5 декабря 2016 года Минобороны РФ объявило, что в Средиземном море российский палубный истребитель Су-33 (бортовой номер "67 красный") 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка МА ВМФ России потерпел аварию при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов". Самолет возвращался на корабль после выполнения боевого задания. По сообщению военного ведомства, воздушное судно выкатилось за пределы палубы из-за обрыва троса аэрофинишера. Пилот катапультировался и остался жив, силами поисково-спасательной службы был доставлен на борт корабля.

10 октября 2017 года на авиабазе Хмеймим фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России при совершении разгона на взлет для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета (пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов) не успел катапультироваться и погиб. Разрушений на земле не было. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность машины.

31 декабря 2017 года боевой вертолет Ми-24 ВКС России потерпел крушение в 15 км от аэродрома Хама. По данным Минобороны РФ, в результате жесткой посадки погибли оба пилота. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В российском военном ведомстве сообщили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, "огневого воздействия по Ми-24 не было". Официальное сообщение о происшествии Минобороны РФ опубликовало 3 января 2018 года.

3 февраля 2018 года в Минобороны РФ сообщили, что при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России (бортовой номер "06 синий", регистрационный - RF-95486). Летчик, майор Роман Филипов, успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). На земле Филипов вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой. По предварительной информации российского военного ведомства, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. 6 февраля тело летчика было возвращено в Россию.

6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 ВКС России. По информации СМИ, машина с бортовым номером 52 входила в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром Левашово) 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Ан-26 выполнял рейс по маршруту авиабаза Квайрес (г. Алеппо) - Хмеймим. По данным Минобороны РФ, воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы. В результате погибли 39 военнослужащих - шесть членов экипажа и 33 пассажира, в числе которых были генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники. Гражданских лиц на борту не было. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. В Минобороны уточнили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", а погодные условия для захода на посадку "были простыми".

3 мая 2018 года в Минобороны РФ сообщили, что истребитель Су-30СМ ВС РФ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим потерпел катастрофу над акваторией Средиземного моря. По информации российского военного ведомства, оба летчика погибли. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Это первый потерянный Су-30 ВС РФ.

7 мая 2018 года стало известно, что днем ранее при выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение многоцелевой ударный вертолет Ка-52 ВКС России. В российском военном ведомстве сообщили, что оба летчика погибли. Поисково-спасательная группа доставила их тела на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.