Как в России отменяли результаты голосования на выборах глав регионов

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 сентября 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании приняла решение рекомендовать избиркому Приморского края отменить итоги выборов губернатора, состоявшихся 16 сентября. В постановлении ЦИК указано, что "в сложившейся ситуации невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей на основании представленных протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий".

С 1991 года в России семь раз отменяли итоги выборов глав регионов. Больше всего таких случаев - четыре - произошло в 1996 году. Четыре раза выборы признавали несостоявшимися, трижды - недействительными. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, в каких регионах отменяли итоги выборов высших должностных лиц.

Республика Калмыкия

Первые выборы президента Калмыкии в 1991 году были признаны несостоявшимися, поскольку никто из кандидатов не набрал необходимого минимума голосов. По итогам голосования 19 октября во второй тур выборов вышли председатель Совета министров республики Батыр Михайлов (33,7%) и председатель Верховного совета Калмыкии Владимир Басанов (32,1%). Однако в ходе второго тура (повторного голосования) 3 ноября никто из них вновь не смог получить необходимого минимума голосов: Михайлов - 45,3%, Басанов - 40,37%.

Чувашская Республика

Выборы президента республики 1991 года не состоялись из-за того, что претенденты на высший пост не смогли получить более 50% голосов. Лидерами первого тура 8 декабря стали председатель Госкомитета РСФСР по национальной политике Леонид Прокопьев (28,3%) и председатель комиссии Верховного совета Чувашии по культуре, развитию языка и межнациональных отношений Атнер Хузангай (20,2%). В ходе повторного голосования 22 декабря Хузангай получил 46,4%, Прокопьев - 43,1%.

Амурская область

28 ноября 1996 года Амурский областной суд признал недействительными выборы главы области, состоявшиеся 22 сентября 1996 года. Основная борьба шла между спикером областного совета Анатолием Белоноговым и действующим главой области Юрием Ляшко. По итогам голосования разница между кандидатами составила всего 0,08%: за Белоногова - 41,1%, за Ляшко - 41,02%. Действующий губернатор опротестовал результаты выборов в областном суде. Суд признал нарушения процедуры голосования на ряде участков, в частности - при заполнении протоколов.

Краснодарский край

Выборы губернатора Краснодарского края, прошедшие 27 октября 1996 года, были признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей - 43,29% при необходимых 50%. При этом по количеству полученных голосов избирателей действующий глава региона Николай Егоров (24,75%) проиграл выборы первому заместителю генерального директора ОАО "Краснодарглавснаб" Николаю Кондратенко (57,17%).

Агинский Бурятский округ

Выборы главы администрации Агинского Бурятского автономного округа (ныне - Агинский Бурятский округ Забайкальского края) 27 октября 1996 года были признаны несостоявшимися из-за того, что ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. За действующего руководителя округа Болота Аюшиева проголосовали 49% избирателей, за председателя общественно-политического движения "За единство и развитие" Юрия Дондокова - 48%. При этом, согласно местному избирательному законодательству, кандидаты не могли баллотироваться на пост главы округа повторно.

Эвенкийский автономный округ

27 декабря 1996 года избирком Эвенкийского автономного округа признал недействительными выборы главы региона. Причиной послужили нарушения правил агитации со стороны одного из кандидатов - лидера голосования, спикера окружного парламента Александра Боковикова. По итогам голосования 22 декабря 1996 года он одержал победу над своим основным соперником - действующим руководителем округа Анатолием Якимовым. При этом разрыв между кандидатами оказался минимальным: Боковников - 35,52%, Якимов - 34,62%.

Красноярский край

29 сентября 2002 года избирком Красноярского края признал недействительными итоги выборов губернатора, состоявшихся 22 сентября 2002 года, в связи с "многочисленными нарушениями законодательства". Лидер второго тура, глава Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Александр Хлопонин, обжаловал это решение в краевом суде (Хлопонин - 48,07%, его соперник, председатель краевого заксобрания Александр Усс - 41,83%). Однако крайизбирком вновь признал голосование недействительным. 3 октября президент РФ Владимир Путин, "исходя из необходимости обеспечить руководство" Красноярским краем, назначил Александра Хлопонина врио губернатора до решения вопроса о главе региона в законном порядке. 4 октября ЦИК РФ признал выборы в крае состоявшимися, а Хлопонина избранным. 19 ноября это решение подтвердил Верховный суд, и 17 октября Александр Хлопонин вступил в должность главы края.