Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2018 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее решение было принято на заседании исполкома WADA в четверг. По данным ТАСС, за восстановление РУСАДА проголосовали девять из 12 членов исполкома, двое - против, один - воздержался.
РУСАДА - независимая организация, осуществляющая комплекс мероприятий по выявлению и предупреждению нарушений антидопинговых правил на территории Российской Федерации. Основными направлениями деятельности РУСАДА являются мероприятия допинг-контроля, реализация информационно-образовательных программ, пропаганда здорового и честного спорта, сотрудничество на национальном и международном уровнях.
История
Независимая национальная антидопинговая организация "РУСАДА" была создана в январе 2008 года по инициативе Федерального агентства по физической культуре и спорту РФ в соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агентства и Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 19 октября 2005 года и ратифицированной Россией 26 декабря 2006 года.
В мае 2008 года агентство РУСАДА было признано WADA как национальная антидопинговая организация и внесено в реестр антидопинговых организаций. 1 мая 2008 года РУСАДА начало сбор и транспортировку допинг-проб.
В 2009 году из WADA было получено официальное подтверждение соответствия национальных антидопинговых правил, разработанных РУСАДА, Всемирному антидопинговому кодексу. В том же году РУСАДА перевело на русский язык и легализовало переводы основных антидопинговых документов, а также приступило к реализации цикла образовательных программ.
В 2009 году РУСАДА вступило в Ассоциацию национальных антидопинговых организаций.
9 ноября 2015 года независимая комиссия WADA опубликовала доклад по результатам расследования, касающегося допинга в российской легкой атлетике. 19 ноября 2015 года совет учредителей WADA на основании рекомендаций из доклада независимой комиссии принял решение о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, после чего Российское антидопинговое агентство временно приостановило свою деятельность по основным направлениям, в том числе по отбору и обработке результатов проб.
27 июня 2017 года WADA допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства, сняв часть санкций, наложенных в ноябре 2015 года.
12 апреля 2018 года РУСАДА приступило к самостоятельному отбору допинг-проб крови.
Руководство
С 27 июня 2017 года председателем наблюдательного совета РУСАДА является Александр Ивлев.
С 31 августа 2017 года должность генерального директора РУСАДА занимает Юрий Ганус.
В состав учредителей РУСАДА изначально входили Министерство спорта, Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Российский государственный медицинский университет, Российская академия образования, Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации". В ходе выполнения требований WADA по восстановлению членства Российского антидопингового агентства состав учредителей был сокращен, в нем остались только ОКР и ПКР.
Официальный сайт РУСАДА: http://www.rusada.ru.