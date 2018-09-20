История введения санкций США в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2018 года США расширили черный список в отношении РФ, добавив в него 33 должностных лица, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом. Это было сделано в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами представитель американской администрации высокого ранга. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о законе и ограничительных мерах против РФ, принятых на его основе.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Закон закрепил ограничительные меры в отношении России, а также Ирана и КНДР, принятые предыдущими администрациями, и ввел дополнительные. Так, в российской части этого документа к требованиям наказать РФ за действия в Крыму и Донбассе добавились обвинения в нарушениях прав человека "на оккупированной территории", в поставках оружия сирийскому правительству, подрыве кибербезопасности США, вмешательстве в американские выборы 2016 года, в коррупции и др. Закон предусматривает замораживание активов и усложнение процесса получения кредитов российскими предприятиями, а также распространяет действие санкций на физические и юридические лица третьих стран, сотрудничающие с компаниями из России или инвестирующие в проекты с российским участием более 33% (эти меры касаются проектов в любой стране мира, которые оформлены после 29 января 2018 года). Кроме того, закон лишил американского президента права смягчать и отменять санкции без одобрения Конгресса (ранее они вводились, корректировались и снимались указами президента).

Санкции

Первые санкционные списки были опубликованы в октябре и декабре 2017 года и вступили в силу 29 января 2018 года, вместе с законом. В них вошли, в частности, концерны "Калашников" и "Ижмаш", корпорация "МиГ", компания "Сухой", "Вертолеты России", а также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ.

15 марта 2018 года министерство финансов США ввело ограничительные меры против петербургского "Агентства интернет-исследований" и 14 физических лиц (12 из них - сотрудники этой организации). По версии американской стороны, они пытались воздействовать на общественность в США перед президентскими выборами через соцсети. Еще двое, по данным американского правительства, связаны с ГУ Генштаба ВС РФ. Кроме того, в санкционный список добавлены уже находящиеся под американскими санкциями ФСБ, ГУ Генштаба ВС РФ и связанные с ними лица (среди них руководитель ГУ Игорь Коробов и его заместители). В списке также фигурируют Евгений Пригожин и принадлежащие ему компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которым Вашингтон приписывает связь с деятельностью "Агентства интернет-исследований". В сообщении Минфина для прессы говорится, что санкции были введены в связи с "продолжающейся дестабилизирующей деятельностью России, начиная от вмешательства в американские выборы 2016 года и до проведения разрушительных кибератак, включая NotPetya в феврале 2018 года (ее приписывают российским вооруженным силам; по версии минфина, эта кибератака - "самая разрушительная в истории").

6 апреля 2018 года США объявили о введении санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. В частности, в списке оказались Олег Дирипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов и бизнесмены Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов. В перечне несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.

11 июня 2018 года минфин США ввел санкции в отношении имеющей офисы в Москве и Санкт-Петербурге консалтинговой компании Digital Security, работающей в области информационной безопасности. По версии минфина США, она предоставляла "материальную и технологическую поддержку ФСБ". Санкции также затронули подконтрольные ей структуры. Также за связи с ФСБ санкции введены в отношении Научно-исследовательского института "Квант".

31 августа 2018 года минторг США включило в собственные санкционные списки научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ).