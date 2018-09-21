Биография президента Вьетнама Чан Дай Куанга

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 сентября 2018 года стало известно о смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга.

Чан Дай Куанг родился 12 октября 1956 года в провинции Ниньбинь в северной части Вьетнама (с 1975 года - Социалистическая Республика Вьетнам, СРВ).

Учился в школе народной полиции Вьетнама (1972), школе иностранных языков (1972-1975), Институте народной безопасности (1981-1986), Ханойском университете права (1991-1994) и Государственной политической академии им. Хо Ши Мина (1994-1997).

Являлся доктором юридических наук, профессором.

В 1975-1990 годах работал в департаменте политической защиты министерства внутренних дел Вьетнама.

В 1990-1996 годах занимал различные должности в министерстве общественной безопасности и комитетах Коммунистической партии Вьетнама (КПВ; конституция страны закрепляет руководящую роль партии в обществе).

В 2006-2011 годах - заместитель министра, с 2011 года - министр общественной безопасности СРВ. Деятельность ведомства под его руководством (в частности, массовые аресты представителей оппозиции) не раз подвергалась критике со стороны вьетнамских политических активистов и международных правозащитных организаций.

В январе 2006 года был избран членом Центрального комитета КПВ. Переизбирался в 2011 и 2016 годах.

В 2011 году вошел в состав Политбюро ЦК (переизбран в 2016 году).

С мая 2011 года являлся депутатом Национального собрания (НС, парламент) Вьетнама 13-го созыва.

В январе 2016 года делегаты XII съезда КПВ рекомендовали Чан Дай Куанга к избранию президентом страны. 2 апреля 2016 года его кандидатура была утверждена на последней сессии НС 13-го созыва (за него проголосовали 91% депутатов), а 25 июля 2016 года - на первой сессии 14-го созыва (получил 98% голосов). Чан Дай Куанг также возглавлял Совет национальной обороны и безопасности Вьетнама.

Являлся генералом вьетнамской армии (с декабря 2012 года).

Был женат на Нгуен Тхи Хиен.