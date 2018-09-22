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День осеннего равноденствия

Это астрономическое явление наступит 23 сентября 2018 года
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2018 года произойдет осеннее равноденствие. Во время него Солнце в ходе своего ежегодного цикла в 04:55 мск пересечет небесный экватор (круг небесной сферы, плоскость которого совпадает с плоскостью земного экватора) и перейдет из Северного полушария Земли в Южное. На всей планете продолжительность светового дня будет практически равной продолжительности ночи, в Москве она составит 12 часов 11 минут. После прохождения Солнца через экватор в Северном полушарии наступит астрономическая осень, а в Южном - весна.

Равноденствия

Равноденствие происходит дважды в год: в марте и сентябре (четких дат нет, они могут сдвигаться на один-три дня). В Северном полушарии мартовское равноденствие называют весенним, а сентябрьское - осенним; в Южном - наоборот. В эти дни Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. Оно одинаково освещает северное и южное полушария планеты, находясь 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Во время равноденствий на экваторе Солнце находится ровно в зените, смена дня и ночи проходит четко через Южный и Северный полюса - по меридианам.

Эти астрономические явления могут сопровождаться серьезными проблемами в работе спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите (расположена над экватором Земли). В период прохождения Солнца через экватор его излучение вносит сильные помехи в радиосигналы с орбиты. В частности, в Индии в это время на несколько часов закрывают биржи. В таких удаленных местах Земного шара, как остров Святой Елены в Атлантическом океане (заморская территория Великобритании), или в малонаселенных регионах Аляски (США), которые имеют только спутниковую связь, перестает работать интернет.

Осеннее равноденствие в культуре народов мира

Во время осеннего равноденствия разные народы мира отмечали праздники, связанные прежде всего со сбором урожая и подведением итогов сезонных полевых работ. Так, у древних славян празднование начала осени и благодарения за урожай сопровождалось продолжительными народными гуляниями с традиционным печением пирогов. Древние кельты отмечали праздник Мабон (Mabon) - фестиваль урожая и созревания яблок. Кельтские традиции сохранились во многих европейских странах, где в конце сентября - начале октября в настоящее время проводятся праздники, посвященные окончанию сбора урожая.

В Японии дни равноденствий являются официальными праздниками. День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.

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