Биография избранного губернатора Владимирской области Владимира Сипягина

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2018 года во втором туре выборов губернатора Владимирской области победу одержал кандидат от ЛДПР, депутат Законодательного собрания региона Владимир Сипягин. По предварительным данным, после обработки 100% протоколов, за него проголосовали 57,03% избирателей.

Действующий руководитель области Светлана Орлова (от "Единой России") получила 37,46% голосов. В первом туре выборов, прошедших 9 сентября, Сипягин занял второе место с результатом 31,19%, за Орлову проголосовали 36,42%.

Владимир Владимирович Сипягин родился 19 февраля 1970 года в Харькове (Украина).

В 2001 году окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 1990-х годах переехал во Владимирскую область. Трудовую деятельность начал в 1990 году в должности инженера-экономиста. С 1992 года работал в коммерческих и финансовых структурах Владимира.

В разные годы был учредителем ряда коммерческих предприятий в области, в том числе ООО "Гарант" (аренда и управление недвижимостью), ООО "Перспектива" (ресторанный бизнес). Занимал пост директора торгового дома "Деметра".

Член партии ЛДПР.

В 2012 году стал помощником депутата Госдумы VI созыва от ЛДПР, координатора Владимирского отделения партии Виталия Золочевского.

14 октября 2012 года баллотировался в советы народных депутатов города Александрова и Александровского района от партии ЛДПР по одномандатным округам №5 и №2 соответственно. Выборы проиграл: в пятом округе занял четвертое место (4,82%) из пяти, во втором - последнее третье место (9,1%).

В 2013 году Сипягин стал координатором Владимирского регионального отделения политической партии ЛДПР, сменив Золочевского. В апреле 2015 года ушел с поста регионального координатора, уступив место своему заместителю Илье Потапову.

8 сентября 2013 года участвовал в выборах губернатора Владимирской области. Баллотировался как кандидат от ЛДПР. Занял третье место с результатом 3,88% после врио губернатора Светланы Орловой (от "Единой России"; 74,73%) и вице-спикера Законодательного собрания Владимирской области Анатолия Боброва (от КПРФ; 10,64%).

С 2013 года - депутат Законодательного собрания Владимирской области VI созыва. Был избран 8 сентября 2013 года, баллотировался под третьим номером общей части списка ЛДПР после Жириновского и Золочевского (оба после выборов отказались от мандатов). В Заксобрании стал руководителем фракции ЛДПР. Возглавил комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Также работал в комитете по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию.

13 сентября 2015 года участвовал в выборах в Совет народных депутатов Владимира 27-го созыва под вторым номером по списку ЛДПР. После избрания отказался от мандата.

18 сентября 2016 года баллотировался в Госдуму VII созыва от ЛДПР: возглавлял региональную группу по Владимирской области №53, а также был выдвинут по одномандатному избирательному округу №79. По списку в Думу не прошел, в округе набрал 10,05%, заняв третье место из десяти кандидатов (депутатом Госдумы стал единоросс Игорь Игошин).

9 сентября 2018 года Сипягин вновь был избран депутатом Законодательного собрания Владимирской области VII созыва. Баллотировался под вторым номером общей части списка ЛДПР после Жириновского. По итогам выборов партия набрала в области 20,80% (третье место после "Единой России" и КПРФ).

В тот же день, 9 сентября 2018 года, Сипягин участвовал в выборах губернатора Владимирской области от ЛДПР. Был одним из четырех кандидатов, по итогам голосования получил 31,19%. Вышел во второй тур вместе с действующим главой региона Светланой Орловой, которая получила 36,42% (повторные выборы назначены в связи с тем, что никто из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, то есть более 50%).

Председатель правления Ассоциации недропользователей Владимирской области.

Возглавляет Федерацию конькобежного спорта Владимирской области.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 1 млн 662 тыс. руб.

Женат, имеет двух дочерей и сына. Сын - Алексей (род. 1995), член ЛДПР, предприниматель, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", является директором, совладельцем ООО "Гарант".