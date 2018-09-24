Биография избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2018 года во втором туре выборов губернатора Хабаровского края победу одержал кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы РФ Сергей Фургал. По предварительным данным, после обработки 100% протоколов, за него проголосовали 69,57% избирателей. Действующий руководитель региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт получил 27,97% голосов. В первом туре выборов, прошедших 9 сентября, Сергей Фургал набрал 35,81%, Вячеслав Шпорт - 35,62%.

Сергей Иванович Фургал родился 12 февраля 1970 года в селе Поярково Михайловского района Амурской области. Был десятым ребенком в семье.

В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт (ныне - Амурская государственная медицинская академия) по специальности "лечебное дело", в 2010 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), где получил степень магистра по специальности "государственное и региональное управление".

В 1992-1999 годах работал терапевтом, неврологом в Поярковской центральной районной больнице.

С 1999 года занимался предпринимательской деятельностью в Хабаровском крае: импортом товаров из Китая, затем - торговлей лесоматериалами. В 2000-х годах был генеральным директором компаний "Алькума" (торговля лесоматериалами) и "Миф-Хабаровск" (сбор лома черных металлов).

В 2006 году возглавлял Дальневосточный филиал Государственной экспертизы проектов МЧС России.

В 2005-2007 годах - депутат Законодательной думы Хабаровского края IV созыва. Был избран 11 декабря 2005 года по списку ЛДПР. Депутатские полномочия исполнял на непостоянной основе.

В 2005-2011 годах - координатор Хабаровского регионального отделения ЛДПР. Затем вошел в состав координационного совета регионального отделения партии.

В 2007-2011 годах - депутат Госдумы РФ V созыва. Был избран 2 декабря 2007 года в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР (региональная группа №79, Хабаровский край). В Думе занял пост заместителя председателя комитета по делам Федерации и региональной политике. Член фракции ЛДПР.

В 2011-2016 годах - депутат Государственной думы VI созыва. Избран 4 декабря 2011 года по федеральному списку ЛДПР (региональная группа №55, Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область). С 16 октября 2015 года по 5 октября 2016 года - председатель комитета по охране здоровья (сменил во главе комитета Сергея Калашникова). Входил во фракцию ЛДПР.

В 2013 году Сергей Фургал был выдвинут ЛДПР кандидатом на пост губернатора Хабаровского края. По итогам голосования 13 июля 2013 года занял второе место с результатом 19,14%, уступив действующему главе региона Вячеславу Шпорту (63,92%; баллотировался от "Единой России").

С 2016 года - депутат Государственной думы РФ VII созыва. Был избран 18 сентября 2016 года от ЛДПР по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 (Хабаровский край), набрав 39,71% голосов. С 5 октября 2016 года - первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Член фракции ЛДПР.

Согласно данным Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю на 2018 год, Сергей Фургал является учредителем ООО "Производственная компания "Хабаровскметаллторг", ООО "Миф-ДВ", ООО "Дальпромснаб" и других.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 4 млн 655 тыс. рублей, супруги - 465 тыс. рублей.

Отмечен благодарностью правительства РФ (2016).

Женат, имеет троих детей. Супруга - Лариса Павловна Стародубова, предприниматель, является учредителем ООО "Сталком", ООО "Торэкс-Хабаровск", ООО "Управляющая компания "Амурсталь". Сын - Антон (род. 1991), индивидуальный предприниматель, член ЛДПР.