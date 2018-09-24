Зенитная ракетная система С-300. История создания и технические характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 сентября 2018 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в течение двух недель Россия передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российский самолетом Ил-20.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом типе зенитных ракетных систем.

С-300 - семейство из более чем пятнадцати вариантов зенитных ракетных систем (ЗРС), предназначенных для поражения самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе, созданных с использованием технологии обеспечения малозаметности "стелс"), баллистических и крылатых ракет.

История

ЗРС этого типа разработаны в СССР в первой половине 1970-х годов научно-производственным объединением (НПО) "Алмаз" имени А. А. Расплетина и Свердловским машиностроительным конструкторским бюро "Новатор" (ныне входят в "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"). Зенитные управляемые ракеты для системы С-300 разработаны Машиностроительным конструкторским бюро "Факел" (входит в "Алмаз-Антей"). Серийный выпуск системы (модификация С-300ПТ) был начат в 1975 году, испытания завершены в 1978 году, в 1979 году первый полк С-300ПТ встал на боевое дежурство. Ряд модификаций разрабатывались НПО "Антей" и Всесоюзным научно-исследовательским институтом телемеханики и связи (позднее - НПО "Альтаир"), ныне так же входящими в "Алмаз-Антей".

Комплектация

ЗРС С-300 состоит из командного пункта с радиолокационной станцией обнаружения (РЛС), с которым связаны до шести зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Командный пункт служит для автоматизированного распределения целей между ЗРК. Система автоматически выполняет обнаружение, сопровождение, указание и захват целей, наведение ракет и оценку результатов стрельбы. Оператор боевого расчета контролирует работу средств ЗРС и пуск ракет, но при необходимости вручную вмешивается в ход боевой работы. Поздние модификации (выпускаемые с 1997 года) системы способны одним комплектом поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет.

Модификации

Существуют три основных варианта ЗРС:

- Модификации, созданные на базе варианта для войск ПВО СССР: С-300П, С-300ПС, С-300ПТ (по кодификации НАТО - SA-10 Grumble, с англ. "ворчун"), С-300ПМУ-1/С-300ПМУ-2 (SA-20 Gargoyle, с англ. "горгулья");

- Модификации "войсковой" ЗРС для сил ПВО сухопутных войск, действующих на линии фронта: C-300В (SA-12 Gladiator/Giant, с англ. "гладиатор"/"гигант"), С-300ВМ (SA-23, экспортное название - "Антей-2500"), С-300В4.

- Модификации для установки на боевых кораблях: С-300Ф (SA-N-6), С-300ФМ (SA-N-10).

Варианты различаются типами используемых ракет, радаров, платформ (транспортируемые либо самоходные) и такими характеристиками, как время разворачивания и сворачивания системы, время готовности, дальность поражения целей, число одновременно обстреливаемых целей и число наводимых ракет-перехватчиков в залпе.

Потенциальным иностранным заказчикам в 2018 году АО "Рособоронэкспорт" предлагает ЗРС "Антей-2500".

Технические характеристики (для экспортного варианта "Антей-2500")

- Максимальная дальность обнаружения целей - 500 км;

- максимальная высота обнаружения целей - 250 км;

- количество сопровождаемых трасс целей - до 65 штук;

- количество одновременно выдаваемых целеуказаний - до 24 штук;

- количество одновременно обстреливаемых целей (наводимых ракет одним ЗРК) - до 12;

- зона поражения аэродинамических целей - до 350 км по дальности, до 30 км по высоте;

- дальность поражения баллистических ракет - до 40 км;

- максимальная скорость сопровождаемых целей - 4 800 м/сек;

- масса боевой части зенитной управляемой ракеты - 150 кг;

- время подготовки ракеты к пуску - 7,5 сек;

- скорость передвижения боевых средств ЗРС - до 50 км/ч;

- время развертывания/свертывания боевых средств ЗРС - не более 6 мин.

По данным Минобороны РФ, дальность поражения аэродинамических целей вариантом ЗРС С-300В4 достигает 400 км. Согласно информации из открытых источников, стоимость комплекса С-300ПМУ-2 на международном рынке составляет около $250 млн за дивизион.

Основные эксплуатанты

По данным справочника Military Balance, составляемого Международным институтом стратегических исследований (IISS), к началу 2018 года ВС СФ располагали 180 пусковыми установками (ПУ) С-300ПМ1/С-300ПМ2 в составе Воздушно-космических сил, 170 ПУ С-300ПС, 20 ПУ С-300В, а также неуточненным количеством С-300В и С-300В4. Кроме того, С-300 стоят на боевом дежурстве примерно в 20 странах, в числе которых Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Украина, Китай, Иран, Вьетнам, Венесуэла и Алжир. В 2013 году поставка С-300 в Сирию была приостановлена по просьбе Израиля.

ЗРС С-300 никогда не принимали участия в реальных боевых действиях.

Поставки в Сирию

В 2010 году было подписано соглашение о поставках в Сирию четырех (по другим данным, шести) дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, причем Сирия выплатила аванс в размере нескольких сотен миллионов долларов. Позже, в сентябре 2013 года, президент РФ Владимир Путин в интервью Первому каналу и Associated Press заявил, что контракт приостановлен и выполнен частично - поставлены "отдельные компоненты". В сентябре 2015 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными странами сообщила, что вместо поставки С-300 в счет выплаченного аванса Сирия и Россия договорились о поставках партии бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков "Урал", стрелкового оружия, гранатометов и другого вооружения.

Развитие проекта

Дальнейшим развитием ЗРС является С-400 "Триумф" (первоначальное именование - С-300ПМ3), принятая на вооружение в России 28 апреля 2007 года.