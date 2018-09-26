Как в России проходило уничтожение химического оружия

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2018 года исполняется год с момента полного уничтожения запасов химического оружия в РФ. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, как в России проходило уничтожение запасов отравляющих веществ.

Присоединение России к международной конвенции

В январе 1993 года в Париже государствами - членами ООН была открыта для подписания Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 3 сентября 1992 года. 21 марта 1996 года правительство РФ приняло федеральную целевую программу (ФЦП) "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". 2 мая 1997 года президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон "Об уничтожении химического оружия". 5 декабря того же года Россия присоединилась к международной Конвенции, задекларировав около 40 тыс. тонн отравляющих веществ.

6 октября 2000 года указом президента РФ Владимира Путина было создано Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ (получило статус федерального бюджетного учреждения), которое в дальнейшем организовало процесс уничтожения запасов отравляющих веществ.

В конце 1990-х годов российское химоружие хранилось в семи арсеналах: в городах Камбарка (Удмуртия), Щучье (Курганская область) и Почеп (Брянская область); поселках Горный (Саратовская область), Леонидовка (Пензенская область), Мирный (Кировская область), Кизнер (Удмуртия). Процесс уничтожения российских запасов был разбит на четыре этапа. По плану, он должен был завершиться не позднее 2018 года.

Первые три этапа программы

Практические работы по ликвидации химического оружия в России начались в декабре 2002 года, когда в Горном был введен в эксплуатацию первый завод по уничтожению боеприпасов с мышьяксодержащим люизитом кожно-нарывного действия. Первый этап программы завершился 29 апреля 2003 года, объем ликвидированных запасов составил 400 тонн.

На втором этапе программы, который продолжался до апреля 2007 года, были запущены еще два комплекса - в Камбарке по переработке люизита и в Мирном по переработка VX, зарина и зомана. Всего было уничтожено 8 тыс. тонн боеприпасов.

Третий этап, с расчетным объемом 18 тыс. тонн, или 45% всей национальной программы утилизации, завершился 25 ноября 2009 года. В ходе него были построены два завода по переработке боеприпасов с VX, зарином и зоманом: в Леонидовке (2008) и Щучьем (2009). В Горном и Камбарке в 2008 и 2009 годах завершили свою работу предприятия по переработке люизита.

Ход исполнения четвертого этапа

В 2010 году в Почепе, где хранился крупнейший российский арсенал отравляющих веществ (18,8% общих запасов), было построено предприятие по их переработке. Процесс уничтожения боеприпасов, снаряженных VX, зарином и зоманом, был завершен в октябре 2015 года.

В декабре 2013 года в Кизнере был введен в эксплуатацию последний завод по уничтожению химоружия, построенный Спецстроем России в соответствии с федеральной целевой программой.

В рамках исполнения обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия к 1 января 2014 года в РФ были уничтожены 8 объектов по производству химоружия, завершена конверсия еще 16 заводов. К октябрю 2015 года было ликвидировано 92% всех российских запасов отравляющих веществ. Работы завершились на четырех предприятиях: "Леонидовка" (Пензенская область), "Почеп" (Брянская область), "Марадыковский" (пос. Мирный Кировская область) и "Щучье" (Курганская область).

Окончательная ликвидация химоружия в России

В 2017 году в РФ оставался один действующий объект по уничтожению химического оружия - предприятие в Кизнере (14,2% общероссийских запасов). Здесь хранились боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, снаряженные фосфорорганическими отравляющими веществами нервно-паралитического действия (VX, зарин, зоман), а также люизитом. В марте 2017 года в Кизнере были ликвидированы последние хранившиеся на территории России запасы зомана. В июне 2017 года началось уничтожение артиллерийских боеприпасов, снаряженных VX, а с 10 июля на объекте был введен в эксплуатацию корпус по уничтожению снарядов с люизитом.

27 сентября 2017 года Россия завершила ликвидацию своего арсенала химического оружия. Всего с 2002 года были ликвидированы 4 млн 352 тыс. 33 химических боеприпаса, 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с отравляющими веществами зарин, зоман, VX, иприт и люизит. Таким образом, Россия в полном объеме выполнила обязательства, установленные женевской Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

9 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Государственной комиссии по химическому разоружению с 1 декабря 2017 года.

11 октября 2017 года в посольстве РФ в Нидерландах генеральный директор технического секретариата Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю вручил заместителю министра промышленности и торговли РФ Георгию Каламанову сертификат о полном завершении Россией уничтожения химического оружия.

Перепрофилирование объектов по утилизации химического оружия

13 октября 2017 года глава российского государства утвердил перечень поручений по итогам завершения работ по уничтожению химического оружия в РФ. Согласно документу, в декабре 2018 года российское правительство должно представить предложения, направленные на поэтапное вовлечение бывших объектов по уничтожению химоружия в хозяйственный оборот в интересах отраслей, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности государства (включая создание производства порохов и взрывчатых веществ, активных фармацевтических субстанций и лекарственных средств, и др.).

5 февраля 2018 года в федеральный закон "Об уничтожении химического оружия" были внесены поправки, которыми имущество предприятий, занимавшихся ликвидацией отравляющих веществ, после завершения их работы признается оборотоспособным.

В настоящее время ведутся мероприятия по ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и уничтожению химического оружия. Они должны быть завершены к 2024 году. В частности, в 2019 году планируется передача предприятия в Почепе Московскому эндокринному заводу, который намерен наладить там выпуск активных фармацевтических субстанций для последующего производства лекарств. На заводе в Леонидовке предполагается организовать выпуск строительных и отделочных материалов, в Мирном - фармацевтической и химической продукции.

Завод в Кизнере до декабря 2018 года будет перерабатывать корпуса боеприпасов и др. сопутствующие материалы. В дальнейшем на предприятии планируется создание производства порохов и взрывчатых веществ.

Финансовая составляющая программы

В начале 2000-х годов США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия и Канада выделили на российскую программу утилизации химоружия более $1 млрд. Значительная часть средств поступала в рамках американской "Программы совместного уменьшения угрозы" (известна также как программа Нанна-Лугара, по имени сенаторов - авторов законопроекта; прекратила действие в 2013 году). Она подразумевала оказание помощи странам бывшего СССР в ликвидации запасов ядерного, химического и биологического оружия. С 2009 года средства на уничтожение химоружия из-за рубежа не поступали.

По состоянию на 13 марта 2017 года на реализацию мероприятий программы по уничтожению химоружия было израсходовано более 330 млрд руб. (в т. ч. более 279 млрд руб. из федерального бюджета), из которых более 12 млрд было потрачено на социальную инфраструктуру (школы, больницы, дороги, детские сады и др.) в регионах, где располагались соответствующие заводы.

По сообщению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, общие расходы федерального бюджета на уничтожение химического оружия составили 290 млрд руб. В 2018 году на санацию предприятий, занимавшихся переработкой отравляющих веществ, в бюджете выделено 5 млрд 373 млн руб.